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 На борту разбившегося в Тегеране самолета МАУ находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, - СНБО

Согласно информации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на борту самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который потерпел крушение в Иране, находились 11 украинских граждан.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находились два гражданина Украины и девять членов экипажа - также граждане Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

На борту разбившегося в Тегеране самолета МАУ находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, - СНБО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168677
 
 
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Сейчас летящим из Дубая и близлежащих городов в Украину не завидую. Стремно.
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Да, ему же рейсовым самолетом возвращаться, а он номер рейса из Украины в Оман и обратно забыл. Сколько не просили помощи напомнить номер такого рейса - никто не откликнулся. Почему-то.
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Дай бог на время конфликта в Иране зеленский не сможет вернуться и будет там сидеть На борту літака МАУ, що розбився в Тегерані, перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, - РНБО - Цензор.НЕТ 3021
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Жить бы и жить, ребята 91 года самый старший. Вечная память.
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Очень печальное событие в начале года, в большие религиозные праздники. Имея собственный опыт трагических потерь, от всей души сочувствую и соболезную всем людям, потерявшим своих любимых, родных и близких в этой трагедии.
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