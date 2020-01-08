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 Потерпевший крушение в Тегеране Boeing 737-800 МАУ был 2016 года выпуска, а последнее техобслуживание прошел 6 января, - авиакомпания

Пассажирский самолет Boeing 737-800 МАУ, который разбился утром в среду в районе международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, был выпущен в 2016 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится в сообщении на странице МАУ в Facebook.

"Сегодня, 8 января 2020 года, самолет авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.
Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранскому времени.

По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту", - сказано в сообщении.

Отмечается, что списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По предварительной информации, причина крушения - авария двигателя. Версия теракта исключается, - посольство Украины в Иране

"Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и будет делать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших. Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 9:30 авиакомпания МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия. Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий, - Зеленский о катастрофе самолета МАУ в Тегеране

Для получения информации о лицах, находящихся на борту рейса № 752, просим обращаться в авиакомпанию по телефонам 0800601527 (для звонков из Украины) и +380 44 581 50 19 (для звонков из-за границы).

"Будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА). Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причинах трагического события сразу после их выяснения", - добавили в пресс-службе авиакомпании.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По уточняющейся информации, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

Потерпевший крушение в Тегеране Boeing 737-800 МАУ был 2016 года выпуска, а последнее техобслуживание прошел 6 января, - авиакомпания 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168673
 
 
 Топ комментарии
 
Літак новий.. Дуже сумнівно, щоб причина катастрофи була в технічному стані судна. В версію пожежі двигуна від іранського міністра не вірю..
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везде, где мелькает рожа короля-вислюка или бени - везде жопа.
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Какая разница что самолет почти новый по полетным меркам и прошел только что техобслуживание если тупые зебуины из посольства уже бросились исполнять команду из ОП - По предварительной информации, причина крушения - авария двигателя. Версия теракта исключается, - посольство Украины в Иране
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Уже и техобслуживание задним числом провели Потерпевший крушение в Тегеране Boeing 737-800 МАУ был 2016 года выпуска, а последнее техобслуживание прошел 6 января, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 464
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через заднее число тока тебя проводят
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Коломойские авиалинии всегда так летали
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вот ты не можешь не побросаться соевым кафном даже на людской трагедии
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трагедія вже сталася і чекалася реакція попугайчика по всьому видно що це військовий удар режиму ірану по українському літаку навіть якщо він належить коломойському а реакція прогнозована нещасний випадок бо так запевнили нас наші іранські колеги які знали причину падіння ще до самого падіння
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ты больное животное, которое должно было быть на этом самолёте, но дерьмо там сливают до вылета , так что тебе ущербному зловонию повезло.
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самолёт совсем новый ещё вопреки заявлениям порохососок …
и видео есть где он в воздухе уже горел … как по мне то там совсем другая "неисправность" ...
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Порохососи в міністерстві автодорог Ірану? Що робиться в світі.
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нет, "умные" порохососки на сайте
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Оставляйте свой комментарий с разоблачением под их постами. Изображение из себя дАртаньяна по принципу "сам придумал и сам красиво опроверг" работает только для школьниц, да и то не очень умных.
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дедуля не тебе решать где мне оставлять комменты, портосина.
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Не переигрывайте, прыщавые подружки и так считают Вас дАртаньяном после Вашего бесстрашного первого поста, где Вы так искусно ведете дуэль с воображаемым противником. Boeing 737-800 МАУ, що зазнав катастрофи в Тегерані, був 2016 року випуску, а останнє техобслуговування пройшов 6 січня, - авіакомпанія - Цензор.НЕТ 7980
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иди пей валидол, кому ты нужен что бы с тобой вести "дуэль", больное совсем уже ?
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Судя о Вашей осведомленности в лекарствах, больны как раз Вы.
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оператора аватара "Зє", дяді Бєньчіка
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Коломойского.И то,что офис заявил преждевременно,что причина двигатель-это говорит,что хозяин у зели путин и пинчкк с соросом,а не коломойский.
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Літак новий.. Дуже сумнівно, щоб причина катастрофи була в технічному стані судна. В версію пожежі двигуна від іранського міністра не вірю..
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А хто проводить технічне обслуговування літака?
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МАУ та Боїнг не дадуть зганьбити літак по бажанню ОП.
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год выпуска самолет и дату техобслуживания не подделать.
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копайте глубже ! бабломойский игарьвалеричь как всегда сэкономил на тех обслуживании а отчеты выставили задним числом
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Новый самолет, хорошее техобслуживание. Значит не Беня, а теракт.
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Совершенно не верится в то, что такой свежий борт с недавно пройденным ТО мог потерпеть крушение из-за возгорания двигателя. Хотят замять конфликт с иранскими военными, которые вероятнее всего, выпустили ракету по лайнеру, по иронии судьбы спутав его с американским... Жаль людей, какую страну они бы не представляли. Хотелось бы ошибаться.
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повторюсь.....
Подозрительно быстро Иран сделал заключение о причинах аварии. Ну загорелся двигатель, времени передать информацию диспетчеру о проблемах на борту более чем. Можно сесть на одном двигателе. Но на видео видно как самолет практически отвесно падает объятый пламенем. Видно как за секунду до удара о землю взрыв на борту, никакой информации о сообщении экипажа нет очень похоже на то,что самолет сбит. Да и понятно. За час до этого Иран нанес удар по базам США. Система ПВО Ирана в полной боеготовности ожидает ответного удара. Нервы на пределе.
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самолет на взлете очень удобная мишень для пзрк.
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везде, где мелькает рожа короля-вислюка или бени - везде жопа.
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Я не фахівець,
але впевнений що у разі загоряння двигуна повинна вмикатись система тушіння і в першу чергу перекриватись клапан подачі палива.

Якщо ракета з теплонаведенням то 100% попадає у двигун.
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Пожар ОДНОГО двигателя не может привести к такой катастрофе. Иранские СМИ врут!!!!
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Может. Но скорее всего это не тот случай.
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уже не первый знак судьбы кодлану Коломойского.
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100% теракт. І український літак обрано не даремно. Козломорді з арабськими фанатіками біснують. Є і трампа вина. Він по команді з кремля сіє хаос в світі і ослаблює позиції США в світі. Навіщо йому був потрібний той генерал? Тільки для провокації та дескредитації. Як би хотів знищити ворогів, то не провокував би їх, а знищував їх всіх разом, а він повторюся по команді з кремля підриває НАТО з середини та ослаблює вплив США на близькому Сході та у всьому світі.
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