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Все про:Иран (536) США (16003)

 В случае ответных действий США наша реакция "будет сильнее и сокрушительнее", - Вооруженные силы Ирана

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что если США нанесут ответный удар по Ирану после ударов по американским силам в Ираке, реакция Тегерана "будет более сильной и сокрушительной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Комментарий Бакери прозвучали после того, как Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

 Бакери сказал, что "это лишь малая часть возможностей" иранских сил.

"Сегодня настало время злым американским чиновникам понять власть Исламской Республики и выбрать принципиальный способ заставить свою террористическую армию покинуть регион", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по базам США в Ираке: Иран заявляет о гибели 80 американских военных, Пентагон информацию не подтверждает

Источник: https://censor.net.ua/n3168671
 
 
 Топ комментарии
 
Еще сколько гражданских самолетов собьют?
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по моему, Иран нарвался!.. его будут дрючить по полной!
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Гадить убивать из под тишка, теракты по всему миру?
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ох, недаремно корейський фільм "Паразити" вже отримав Золоту Пальму і Голден Глоуб...
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...Реакция будет сильнее и сокрушительнее...

У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану - Цензор.НЕТ 2997
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Еще сколько гражданских самолетов собьют?
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Цапи збили. Цапам вигідно роздмухати Світову Пожежу. Ціна нафти виросте в рази, а цапи на нафті сидять.
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цапы там тебе в штаны не наделали еще, раз они такие вездессущие?
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уже пошла такая инфа и думаю есть 50% что это так и было.... пожао родного двигателя давал самолету возможность пилотирования а тут если пилоты потеряли способность управлять лайнером то он падал как ведро пробитое шрапнелью....
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Иран объявит эмбарго на поставку своих фиников в США. Бедные американские дети... как же без фиников жить...
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как говорится- совпадение? не думаю

Уверен что не специально, но они такие же косорукие как и пацапы
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Гадить убивать из под тишка, теракты по всему миру?
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Генерал-майор похож на бедуина и без погон, да мы их щапками закидаем В случае ответных действий США наша реакция "будет сильнее и сокрушительнее", - Вооруженные силы Ирана - Цензор.НЕТ 1766
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Шкода, що після вбивства Кеннеді одна нахабна палестинська країна перетворила США на свого вишибайла на Близькому Сході. Свої акти державного тероризму, починаючи з 1948 року ця країна виправдовує необхідністю захистити свої життєві інтереси. Ірану ж в такому праві відмовляють. Тим, хто не в тємє: у порівнянні з саудівською араБією Іран - світоч демократії. Там жінок до парламенту обирають. В 2001 році, за правління реформатора Хатамі, я провів у Ірані 3 місяці у відрядженні стосовно будівництва заводу з виробництва АН-148. Тодішній Іран справив враження срср доби пізнього брежньовізму: не надто репресивного і більш-менш поблажливого до дрібних ідеологічних прогрішень. До речі, коли принєц сулєйман з саудівської араБії розпиляв бензопилкою опозиціонера Хашагджі - чому Трамп, при всій повазі, не вдарив його ракетою по голові з дрону? Бо союзнічки, да? Так це ж подвійні стандарти, нє? І ващє, Трампу, при всій моїй повазі, не треба було ворушити осине гніздо. І не треба було, на догоду одній нахабній палестинській країні, виходити з договору 2015 року, який влаштовував всіх.
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Так Гундяев тоже не в мундирі ходить))
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они собьют два гражданских самолета
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Насрали,а убирать случайным людям в вестибюле оставили ? Так не бывает. Тем более с Америкой.
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В його країні літак з інознмними пасажирами впав, а бородач все Трампу погрожкє.
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Восьме Січня 2020го - початок Найбільшої в історії Світової кризи. Зараз ціна нафти взлетить до стелі.
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по моему, Иран нарвался!.. его будут дрючить по полной!
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Будут. Причем дрючить вместе с США будут все члены ОПЕК. Они хорошо помнят 70-е.
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Якщо саме зараз не дати бородатим збоченщючям по зубах з усією силою, якою лише можливо, то у бородатих любителів побиття жінок камінням повністю знесе дах.
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я думаю, ядерную программу и ракетное производство уничтожат под "ноль" - и это программа "минимум"..
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иран спонсор терроризма, аятоллы свиньи
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очень много в мире стало безстрашных идиотов..... У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану - Цензор.НЕТ 9040
У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану - Цензор.НЕТ 5357
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Завалити виїзд до печери і до дупи всі ці міжконтінентальні цяцькі
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во будет, если они в тоннеле поджарятся,
иранские свиньи и их кацапские друзи
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так падло ж еще обещает Дубай стереть, сверхнаглый террорист
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Саудиты подсобят американцам 100%. Иран еще глупее, чем казалось.
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А в Україні нема жодної бази. Чому? Корупція?
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Да, боятся, что коррупционеры БПЛА украдут.
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Рашка за Иран не впишется, как за Сирию. Во-первых, силенок не хватит, а во-вторых, у нее с Ираном полно разногласий. Поэтому конфликту этому будет рада.
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В случае серьёзной заварушки в Иране, сразу подорожает нефть, что, опять же на руку Рашке.
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Може якісь конфлікти і є, але на Радбезі ООН Іран жоднлгл разу не проголосував проти Росії. В Сирії вони союзники і партнери. Іранське агентство «Фарс» стверджувало, що Солеймані (якого вбили США) стояв за порятунком російського льотчика в Сирії. Російський Су-24 був збитий над територією Туреччини 24 листопада 2015 року. Штурман екіпажу катапультувався і приземлився на парашуті в Сирії. Операцію з його порятунку, за підтримки російської авіації, проводили вісім бійців «Хезболли» і 18 сирійських спецназівців. Путін не піде на відкритий конфлікт з США заради Ірану, але поки США відволікаються на іранського терориста, ситуацією скористається терорист путін, щоб нагадити в Україні.
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Пока что сбили гражданский самолет с иранцами на борту
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Ця заява вже немає жодного сенсу. Томагавки пішли на цілі.
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если Трамп даст ответ будет жарко и иранцы не долго будут на коне.
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Походу Иран решил повторить судьбу Ирака.
Хусейн тоже страшно и много грозился. В итоге умер очень нехорошей смертью.
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зато щас с гуриями.... вино пьет, чалму поправляет, суры из Корана читает У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану - Цензор.НЕТ 1839 "мученик" типо
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Нит!!!
Хуссейн подох позорно, как собака, а не в бою с неверными. Так что гурии отменяются.
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ой, вы меня удивляешь. шо те попы, муллы, шо наши, сделали бы из него супер-чмученика даже если бы его завернули в свиную кожу и раздавили Кадиллаком У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану - Цензор.НЕТ 7921
понятно что он был ублюдок-террорист, но Восток дело тонкое. почти как и совок - чем более перевалил людей, тем святее персонаж то))
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мдаа.. палка, которую ему засунули в зад, была не халяльная.. поэтому Рай с гуриями отменяется..
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Если США нанесут удар , то никакого ответного удара со стороны Ирана уже не будет . Хватит иранцам витать облаках ,, технологически , армия США в разы превосходит иранскую ,, и любую другую армию мира . И в вооружениях и во всём остальном . .
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іран будуть бити дуже боляче і можливо ногами.
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Як би ж то ногами. А вдарять боляче і так, що мало не покажеться.
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Бородатые бармалеи не способны делать логические выводы и учиться на чужих (Ирак, Ливия) ошибках. Скажу больше - они и на своих не начнут учиться. Всем им черенков от лопаты и верёвок покрепче!
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Іранські можновладці вирішили гасити полум'я війни бензином. Ну, це їх вибір...
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Трамп конченный урод. Единственный, кто выиграет в войне это *****. Во-первых США не будет дела до Украины, т.к. своими проблемами заняты. Во-вторых нефть подскачет в цене.
Ничего хорошего от войны в Иране для Украины нет. Одни минуса.
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нефть не подскачет в цене, а сделает скачок и опустится ниже сегодняшнего уровня..
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нефть подскочит не надолго. а насчет Украины, я думаю это будет звоночком для мира, что нельзя заигрывать с упырями. если америка и нато наконец проснутся, то и украина от этого выиграет.
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Хочу напомнить что Трамп президент США а не Украины.
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Трамп прокоментував удар по американських авіабазах в Іраку: «Все добре.
На сьогодні у нас найпотужніші і найкраще оснащені військові у світі!» ....









Donald J. Trump



@realDonaldTrump

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.
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Це 100%-ва підстава під американську гідність, як таку. На кого розрахована ця заява? Хіба сьогодні можна лише одними м'язами доводити свою правоту? Сьогодні треба мудрість, окрім сили, бо Планета занадто маленька, щоб махати шаблею наліво і направо
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На сьогодні свою правоту можна довести лише одними м'язами. Політика умиротворення терориста і агресора зазнала краху. Дай Боже сили і мужності Трампу!
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Израиль напрягся. Как только США нанесут удар по Ирану, а это дело времени, то иранские ракеты полетят и на Израиль. Жесть просто, что может быть в ближайшее время..
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Ну Израилю есть, чем ответить. Причем ответить так, чтобы в Иране долго жизнь была в принципе невозможна.
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Да, только Иран тоже может хорошо "ответить". Кому от этого легче?
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Хуссейн тоже мог. И даже плевался "скадами" в сторону Израиля.

Ни один "скад" в цель не попал и где теперь тот Ирак и тот Хуссейн?
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Я думаю, что Ирану хана, но эта страна не Ирак. Другая страна. Другая эпоха. Другие расклады. Еще неизвестно, как поведут себя Пакистан и другие союзники США и Ирана в регионе. Что гадать, посмотрим.
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Это да.
С другой стороны, ближайшим соседям Иран уже давно поперек горла, а США за океаном. Так что расклады точно не в пользу Ирана.
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Не треба брехати. Попав. Загинуло до півтисячі ізраїловців. А Ірак розгромили не ізраїловці, а американці.
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Любят они понтоваться, чем ,, страшнее" их угрозы, тем больше видно их бессилие. Иранские ракеты, это уровень ФАУ-2.
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Ну Хуссейн тоже "скадами" бросался.
Не припомню, шоб хоть один из этих телеграфных столбов попал, но Ираку это сильно боком вышло.
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на фото это копия с советской отрк луны,ноу них и балистические есть.
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Глупо бить себя пяткой в грудь, и кричать: "Держите меня семеро! Ой, что сейчас будет! Щас как дам больно!" Хочешь нанести удар,- готовься к этому скрытно, и бей неожиданно и наверняка. Иначе, это всё - фуфло.
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Кстати, интересно посмотреть, как работает пятая статья НАТО. Есть у НАТО яйца, или нет. Европейские лидеры в глубоком шоке от этой заварушки.
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Чтобы все вышло "правильно", нужен очень громкий теракт. Такой, шоб у всех похолодело.
Независимо от того, кто реально это сделает, у дибилов в чалмах ума не хватит отмазаться да и не смогут после своих заявлений.

А потом решение ООН, миротворческая миссия, томагавки, сверхточное бомбометание, разрушение всей инфраструктуры, морская пехота США и досвидос Иран.
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И этот поц в чёрной кепке диктует Миру какему жить ?
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Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси требует от Администрации президента Трампа «прекратить провоцировать Иран».

У разі відповідних дій США наша реакція "буде сильнішою і більш нищівною", - Збройні сили Ірану - Цензор.НЕТ 1430
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Не буду против,ели этих ослое*ов вернут в каменный век при помощи томагавков.
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Минус в том, что после развала Ирака появился ИГИЛ.

Шо появится после Ирана одному Аллаху известно.
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Вспомнил обращение Жириновского к Дж.Бушу. Тогда тоже было помпезно, но закончилось всё быстро и прозаично. Хуссейн на прощанье покачал в воздухе ногами, а Жирик старается больше не вспоминать тот позор...
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Из ракет, выпущенных по Erbil взорвалась только одна. Как это по-русски).
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