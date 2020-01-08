 В случае ответных действий США наша реакция "будет сильнее и сокрушительнее", - Вооруженные силы Ирана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Комментарий Бакери прозвучали после того, как Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.
Бакери сказал, что "это лишь малая часть возможностей" иранских сил.
"Сегодня настало время злым американским чиновникам понять власть Исламской Республики и выбрать принципиальный способ заставить свою террористическую армию покинуть регион", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.
Мельничук Сергій @SergeKremp 54 минуты назад
Чисто московська тактика...
Уверен что не специально, но они такие же косорукие как и пацапы
100%!
иранские свиньи и их кацапские друзи
Хусейн тоже страшно и много грозился. В итоге умер очень нехорошей смертью.
Хуссейн подох позорно, как собака, а не в бою с неверными. Так что гурии отменяются.
понятно что он был ублюдок-террорист, но Восток дело тонкое. почти как и совок - чем более перевалил людей, тем святее персонаж то))
Ничего хорошего от войны в Иране для Украины нет. Одни минуса.
На сьогодні у нас найпотужніші і найкраще оснащені військові у світі!» ....
Donald J. Trump
@realDonaldTrump
All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.
Ни один "скад" в цель не попал и где теперь тот Ирак и тот Хуссейн?
С другой стороны, ближайшим соседям Иран уже давно поперек горла, а США за океаном. Так что расклады точно не в пользу Ирана.
Не припомню, шоб хоть один из этих телеграфных столбов попал, но Ираку это сильно боком вышло.
Независимо от того, кто реально это сделает, у дибилов в чалмах ума не хватит отмазаться да и не смогут после своих заявлений.
А потом решение ООН, миротворческая миссия, томагавки, сверхточное бомбометание, разрушение всей инфраструктуры, морская пехота США и досвидос Иран.
Шо появится после Ирана одному Аллаху известно.