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Все про:Иран (536) Пентагон (559) ракеты (845) США (16003) Сулеймани (16)

 Ракетный удар по базам США в Ираке: Иран заявляет о гибели 80 американских военных, Пентагон информацию не подтверждает

Иранский Корпус стражей Исламской революции утверждает, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибли около 80 американских военных и около 200 были ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом со ссылкой на разведку КСИР пишет иранское госагенство Fars.

В Пентагоне не подтверждают эту информацию.

"Предварительные оценки указывают на тяжелые потери США", - утверждает спикер КСИР.

По его словам, раненых американцев эвакуировали на вертолетах с подвергшейся ракетному обстрелу основной и самой большой авиабазы США в Ираке "Айн-аль-Асад" в мухафазе Анбар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке, - Пентагон

В КСИР отметили, что эта база имеет стратегическую важность для армии США, так как используется как площадка подскока для разведывательных и ударных дронов.

"Около 20 чувствительных точек этой базы были поражены 15 ракетами, в результате чего было уничтожено значительное количество беспилотных летательных аппаратов и вертолетов", - заявили в Иране.

Иранские военные добавили, что ни одна из их ракет не была перехвачена, хоть армия США и "была в состоянии повышенной готовности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество погибших на прощании с иранским генералом Сулеймани возросло до 56

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168670
 
 
 Топ комментарии
 
Скажите, а кто-нибудь уже додумался предложить США и Ирану провести в Минске мирные переговоры? Нет? Тогда я первый буду!!!
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Вот будит смищно если зеленский станет причиной 3й мировой вайны Ракетный удар по базам США в Ираке: Иран заявляет о гибели 80 американских военных, Пентагон информацию не подтверждает - Цензор.НЕТ 533
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 часа назад

Звісно, це теж збіг,
але весь цей дурдом в Затоці
закрутився знову після візиту бубочки.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 часа назад

Звісно, це теж збіг,
але весь цей дурдом в Затоці
закрутився знову після візиту бубочки.
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Вот будит смищно если зеленский станет причиной 3й мировой вайны
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ты болен?! перебухал на праздниках или методичка?
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Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!
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Таке враження що ти весь створений з лайна, і лайно з тебе ллється не перестаючи. Ракетний удар по базах США в Іраку: Іран заявляє про загибель 80 американських військових, Пентагон інформацію не підтверджує - Цензор.НЕТ 4500 ЛАЙНОМЕТ
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Блин, нам капец - это же ЗЕЛЕНСКИЙ!1111(по мотивам одного мэма)
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Дмитрий

@dmitriypaut


При Зеленскам,каждое новое утро хуже предыдущего,
каждый новый день - просто какой-то адский квэст для Украины
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Ну це ж Мєндєль сказала щивпл в Зєлєнского на світову політику - величезний і лише зростає. Брехала?
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пока марадер отдыхал вся ботоферма ушла в запой
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мдаа.. неудачный номер "Отдых в Омане" получился..
иранцам не понравилось..
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Дмитрий
@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
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Невиліковна ***** мовна підлотна макака.Ракетный удар по базам США в Ираке: Иран заявляет о гибели 80 американских военных, Пентагон информацию не подтверждает - Цензор.НЕТ 8124
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ну а ты чего себе ник не придумал "Віктор Користувач" в таком случае? Ракетний удар по базах США в Іраку: Іран заявляє про загибель 80 американських військових, Пентагон інформацію не підтверджує - Цензор.НЕТ 1805
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А ти сепарок чим думав коли в Україну ***** звав? Думав би да нічим? Так само як зараз лайном бризькатись на президента.
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четвертої, якщо бути точним, бо третя - це "холодна"...
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Кстати да. Не фартовый он. С весны за ЗЕлюпой по Миру следуют сплошные катастрофы.
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после начала импичмента Трампу, сгоревшего Собора Парижской Богоматери, желтых желетов у Макрона и трясучки у фрау Меркель...какие-то совпадения...почти тенденция...
жаль на х.ло его обаяние так катастрофически не подействовало...
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На Роисе просто и так шо ни день, то катастрофа.
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Вот это мощный чувак бубочка. Стоило только ему появится и сразу войнушка. ))
Уважаю таких.
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вот это надо ж таким дебилом быть, чтоб такое писать, и дебилом в кубе, чтоб такое репостить
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Так же, как высснили причину катастровы нашего боинга - от балды и Аллаха.
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каждая ракета - 4 убитых и 10 раненых неверных, иншаллах. запустили 20 ракет. математика, точная наука, ее не на.бешь!
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Бред. 80? А что так маловато...уже бы бредили 800....Фанатики религиозные,террористы.
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Скоро все узнаем.Возможно что сейчас затишье перед бурей.Как правило гавкающая собака не кусает,а вот если принято решение нанести удар,то это будет делаться в тишине.
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Спили мушку, крошка. Большая мушка. ©
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Может мусульманам не понравилось выступление ЗЕвислюка на корпоратве в Омане и поэтому они начали шмалять ракетами?
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Тебя пошлём **** чтоб в очко там в...ли г.... н конченый
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на вислюка обиделся? тю, єто еще по доброму, вам, зебилоидам, еще и не такое кушать придется
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Отряд самоубийц какой-то....Шото подсказывает,что не все так просто.Очевидная глупость с бравадой. Они шо,повешения Хуссейна не смотрели ? - Или может решили всем исламом хаос в мире устроить. - Вон и Ирак странно ведет себяю И Европа сирийцами переполнена...Шот тут не то...Мда...
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Разом з ху*лом до Сирії прилетів генерал Гєрасімов, автор концепції рефлексивного управління.
Схоже, що операція "Бадабум" розпочалася з вистрілу в двигун "боїнга" МАУ...
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мабуть, теж випадково...

Дмитрий
@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
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кстати, да, какое странное совпадение, великий Пу и Герасим приехали - и сразу такой страшный теракт- чтобы амерам не было повадно, это как предупреждение.
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тем более укр. самолет, заодно и Украине подгадить. Подлость Пу и Герасима Му-му безмерна.
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Американские СМИ говорят что нет пострадавших, и ракетный удар мол был так предусмотрен чтобы все промазали
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Мы убили много песка который был за неверных!
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Ждем комментариев США, потому что по иранской истерике можно уже чуть ли не захват Вашингтона объявить.
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КСИР даже если в лужу перднет, будет заявлять что стотыщ мильйонов неверных этим убил.
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граждане Канады -73
граждане Германии - 4
граждане Великобритании - 3

Итого: 80
Почти и не соврали
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ахаха, то есть на амерской базе хозяйствовали канадцы?
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нет, я не Ваш коллега.
посмотрите что в реальности значит "идиот"!. хотя, смотря на то шо я не ходил на 3 крайних выборов, то.... в общем-то, если смотреть на оригинальное определение - то получается что да.
как и Невзоров(он - атеист к тому же тоже)
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Мне кажется, что если бы это было правдой, то Ирана уже бы не было на карте.
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все, что говорят эти КСИР надо делить на 20.
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Что еще раз подтверждает- верить иранско-пропагандистким сми нельзя.
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Скажите, а кто-нибудь уже додумался предложить США и Ирану провести в Минске мирные переговоры? Нет? Тогда я первый буду!!!
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Зачем тянуть?!
Нужно сразу перестать стрелять
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Если погибших американцев нет, то Трамп утрётся и ограничиться только новыми экономическими санкциями против Ирана.
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Ямамото!
Сбили эскадрильей" Лайтингов" над Японским морем .
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Мужики! Хватит в войнушки играться! Хватит друг друга убивать! Вот почему не живётся вам спокойно? Почему обязательно надо стрелять? Вы ещё говорить не умеете, а уже стреляете, и вырастая, делаете то же самое, только оружие уже не игрушечное. Что у вас в головах? Пару сукиных сынов играют вашими инстинктами? Сатана и сатанисты правят бал.
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Всё зло от баб. У иранцев от их отсутствия.
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Треба щоб Нелох поїхав у Тегеран і сказав, щоб перестали стріляти.
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вообще то я не фаталист и скептически отношусь ко всяким пророчествам.
но все чаще вспоминается пророцтво Ванги, что события, которые многие назовут третьей мировой. начнутся именно на Ближнем Востоке
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каждый из нас пророк .Можно говорить абстрактно что хочешь и когда то это сбудется . А Ванги , Кейси и остальные шулера тут не при чем .
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Ну тут все просто, якщо Іран не зникне, то американці не загинули, ніхто Трампу не простить загибель американських вояків.
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кіт заліз на сало ... і кричиль МАЛО
80 000 зашкварить
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Мегаракеты. 15 ракет поразили 20 чувствительных точек авиабазы. Поразили 280 человек. А вертолетов и беспилотников потерянных вообще не счесть - и это несмотря на то, что обычно уничтоженный вертолет заметнее раненого человека. Ждем сообщения о капитуляции США
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Никакой 3-4 Мировой не будет по этому поводу . это локальный конфликт и он будет продолжаться пока Иран не описается .
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у ророхоботов сегодня зарплата.Марадер с отдыха вернулся
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В 56 задавленных идиотов-фанатиков охотно верю. В 80 погибших американцев - нет.
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Это и называется цепочка эскалаций

Иран выбрал кратчайший путь во времени и пространстве: окончил день похорон генерала Сулеймани атакой баллистическими ракетами на американские военные базы в том же Ираке. Как бы залп над могилой по военному обычаю. Над которой уже было гражданское жертвоприношения в виде задавленных в толпе на похоронах.
Атака американской военной базы врагом, от войны с которым уже которое десятилетие с трудом удерживаются, выглядит прямо как Перл Харбор. Но он ли это, пока неизвестно. Кажется, ракеты нарочно выпустили так, чтобы было как можно меньше жертв и разрушений. А может быть, ненарочно? Первая реакция Трампа, который яростно бросается на обидчиков, очень странная, оборонительная, а не наступательная. «Все нормально… Ракеты из Ирана по двум базам в Ираке.. Оцениваем ущерб.. Все по плану.. у нас самая сильная армия в мире… выскажусь позже (All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning).
Кажется, он все-таки не был настроен начинать большую войну. Иначе бы уже метал громы и молнии. Бедный Ирак превращается в проходной двор, где чужаки выясняют на кулаках отношения. И разбившийся гражданский Боинг в Тегеране тем же утром, где большинство пассажиров не украинцы (только двое и экипаж), а иранцы, канадцы и европейцы. Вроде бы надо не бомбить, а еще и выражать соболезнования, предлагать помощь и вместе со специалистами из Боинга чуть ли не ехать разбираться буквально сейчас. А вместо этого ему в Иране надо что-то разбомбить, хотя бы тоже символически. Выборы на носу, весь образ построен на том, что «в отличие от Обамы и Хилари не слабак и не размазня, ударов не пропускаю, вижу на много ходов вперед».
Коготок уже увяз, пропадет ли птичка белоголовый орел? Перед Новым годом в Ираке уже стреляли по американским базам - неизвестные боевики, которых по мнению Трампа подстрекает Иран. Чтобы напугать боевиков, американцы ударили с воздуха по лагерю иракских шиитских ополченцев, погибли 25. Иракские шиитские ополченцы пришли осаждать американское посольство в Багдаде. Чтобы отпугнуть их от посольства (чтоб не было, «как у Обамы и Хилари в Бенгази» (это когда в освобожденной от Каддафи Ливии освобожденные граждане несколько месяцев спустя разгромили американское посольство и убили посла), в том же Багдаде убили самого знаменитого и заслуженного иранского полководца. Теперь уже Иран, который напрямую не атаковал американских военных, это сделал открыто. В большой ближневосточной войне новый участник. Если Трампу не ответить - выйдет хуже, чем у «лживой Хилари» из его же твитов, он сам окажется недальновидным слабаком, если ответить, может выйти еще хуже. Ну или уж до победного. Но это до выборов точно не успеть. Если вообще.
Не было гвоздя - подкопа пропала, не было подковы - лошадь захромала. Это и называется цепочка эскалаций. В ней плохо выглядит тот, кто остановится первым. Но конец может быть так далек, что хорошо смеяться будет тоже некому, по крайней мере из тех, кто начал.
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Це вони сами порахували чи з тими ракетами хтось літав та трупи рахував? А американці тим часом перекидають авіацію на Дієго-Гарсію...
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