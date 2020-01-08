 Ракетный удар по базам США в Ираке: Иран заявляет о гибели 80 американских военных, Пентагон информацию не подтверждает

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом со ссылкой на разведку КСИР пишет иранское госагенство Fars.
В Пентагоне не подтверждают эту информацию.
"Предварительные оценки указывают на тяжелые потери США", - утверждает спикер КСИР.
По его словам, раненых американцев эвакуировали на вертолетах с подвергшейся ракетному обстрелу основной и самой большой авиабазы США в Ираке "Айн-аль-Асад" в мухафазе Анбар.
В КСИР отметили, что эта база имеет стратегическую важность для армии США, так как используется как площадка подскока для разведывательных и ударных дронов.
"Около 20 чувствительных точек этой базы были поражены 15 ракетами, в результате чего было уничтожено значительное количество беспилотных летательных аппаратов и вертолетов", - заявили в Иране.
Иранские военные добавили, что ни одна из их ракет не была перехвачена, хоть армия США и "была в состоянии повышенной готовности".
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
Звісно, це теж збіг,
але весь цей дурдом в Затоці
закрутився знову після візиту бубочки.
Дмитрий
@dmitriypaut
При Зеленскам,каждое новое утро хуже предыдущего,
каждый новый день - просто какой-то адский квэст для Украины
иранцам не понравилось..
Дмитрий
@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
жаль на х.ло его обаяние так катастрофически не подействовало...
Уважаю таких.
Схоже, що операція "Бадабум" розпочалася з вистрілу в двигун "боїнга" МАУ...
Дмитрий
@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
граждане Германии - 4
граждане Великобритании - 3
Итого: 80
Почти и не соврали
посмотрите что в реальности значит "идиот"!. хотя, смотря на то шо я не ходил на 3 крайних выборов, то.... в общем-то, если смотреть на оригинальное определение - то получается что да.
как и Невзоров(он - атеист к тому же тоже)
Нужно сразу перестать стрелять
Астала-вистаАстанавитесь!!111
Сбили эскадрильей" Лайтингов" над Японским морем .
но все чаще вспоминается пророцтво Ванги, что события, которые многие назовут третьей мировой. начнутся именно на Ближнем Востоке
80 000 зашкварить
Иран выбрал кратчайший путь во времени и пространстве: окончил день похорон генерала Сулеймани атакой баллистическими ракетами на американские военные базы в том же Ираке. Как бы залп над могилой по военному обычаю. Над которой уже было гражданское жертвоприношения в виде задавленных в толпе на похоронах.
Атака американской военной базы врагом, от войны с которым уже которое десятилетие с трудом удерживаются, выглядит прямо как Перл Харбор. Но он ли это, пока неизвестно. Кажется, ракеты нарочно выпустили так, чтобы было как можно меньше жертв и разрушений. А может быть, ненарочно? Первая реакция Трампа, который яростно бросается на обидчиков, очень странная, оборонительная, а не наступательная. «Все нормально… Ракеты из Ирана по двум базам в Ираке.. Оцениваем ущерб.. Все по плану.. у нас самая сильная армия в мире… выскажусь позже (All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning).
Кажется, он все-таки не был настроен начинать большую войну. Иначе бы уже метал громы и молнии. Бедный Ирак превращается в проходной двор, где чужаки выясняют на кулаках отношения. И разбившийся гражданский Боинг в Тегеране тем же утром, где большинство пассажиров не украинцы (только двое и экипаж), а иранцы, канадцы и европейцы. Вроде бы надо не бомбить, а еще и выражать соболезнования, предлагать помощь и вместе со специалистами из Боинга чуть ли не ехать разбираться буквально сейчас. А вместо этого ему в Иране надо что-то разбомбить, хотя бы тоже символически. Выборы на носу, весь образ построен на том, что «в отличие от Обамы и Хилари не слабак и не размазня, ударов не пропускаю, вижу на много ходов вперед».
Коготок уже увяз, пропадет ли птичка белоголовый орел? Перед Новым годом в Ираке уже стреляли по американским базам - неизвестные боевики, которых по мнению Трампа подстрекает Иран. Чтобы напугать боевиков, американцы ударили с воздуха по лагерю иракских шиитских ополченцев, погибли 25. Иракские шиитские ополченцы пришли осаждать американское посольство в Багдаде. Чтобы отпугнуть их от посольства (чтоб не было, «как у Обамы и Хилари в Бенгази» (это когда в освобожденной от Каддафи Ливии освобожденные граждане несколько месяцев спустя разгромили американское посольство и убили посла), в том же Багдаде убили самого знаменитого и заслуженного иранского полководца. Теперь уже Иран, который напрямую не атаковал американских военных, это сделал открыто. В большой ближневосточной войне новый участник. Если Трампу не ответить - выйдет хуже, чем у «лживой Хилари» из его же твитов, он сам окажется недальновидным слабаком, если ответить, может выйти еще хуже. Ну или уж до победного. Но это до выборов точно не успеть. Если вообще.
Не было гвоздя - подкопа пропала, не было подковы - лошадь захромала. Это и называется цепочка эскалаций. В ней плохо выглядит тот, кто остановится первым. Но конец может быть так далек, что хорошо смеяться будет тоже некому, по крайней мере из тех, кто начал.