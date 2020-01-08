 В 10:00 руководство МАУ проведет брифинг в аэропорту "Борисполь"

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится в сообщении на странице МАУ в Facebook.

"Место сбора журналистов – информационная стойка, Терминал D, зона регистрации международных рейсов", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.