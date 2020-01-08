 В 10:00 руководство МАУ проведет брифинг в аэропорту "Борисполь"

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится в сообщении на странице МАУ в Facebook.
"Место сбора журналистов – информационная стойка, Терминал D, зона регистрации международных рейсов", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.
а гои - люди?
а Беня - иудей на всю голову?
.....
и это не шутка - у них знаки и символизм - ооочень много значат. Вон, как корова Нетаниях* презрительно бросила хлеб, тоже "случайность" то?
или как?
раптово
Дмитрий@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
Весь час згадується кінцева фільму Шизофренія.
принесенныхпогибших неевреев.
только вот откуда в Иране набралось столько наших то? строители небось преимущественно? там Рашка же строит много.
а чего наши сразу кричат шо то была "авария двигателя"? ну вот как можно сразу узнать, даже если был огонь - это из ПЗРК прекрасно делается, к тому же ракета как раз и бьет в двигатель, а на взлете, пилоты не вырулят шоб хотя бы на брюхо уложить машину и дать людям шанс то....
- 1 - Ел Ал (Ізраїль);
- 1 - Белавіа (Беларісь);
- 1- турецьких авіаліній;
- 37 - МАУ (покращення у ***** такі відбулося).
Type737-8KV
First flight date 21/06/2016
Plane age 3.5 years
Engines 2 x CFMI CFM56-7B24E
Літак новий. Загорання двигуна в самій сьогодні гарячій точці планети?
Совпадение - не думаю.