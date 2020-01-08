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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
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 В 10:00 руководство МАУ проведет брифинг в аэропорту "Борисполь"

Руководство авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) проведет брифинг в международном аэропорту "Борисполь" в 10:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится в сообщении на странице МАУ в Facebook.

"Место сбора журналистов – информационная стойка, Терминал D, зона регистрации международных рейсов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По предварительной информации, причина крушения - авария двигателя. Версия теракта исключается, - посольство Украины в Иране

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

В 10:00 руководство МАУ проведет брифинг в аэропорту Борисполь 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168669
 
 
 Топ комментарии
 
Для коломойского корова - это Украина. И он ее успешно доит с помощью зекоманды
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раптово
Дмитрий@dmitriypaut



Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
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у меня такая версия.... а когда была Ханукка то? вчера?
а гои - люди?
а Беня - иудей на всю голову?
.....
и это не шутка - у них знаки и символизм - ооочень много значат. Вон, как корова Нетаниях* презрительно бросила хлеб, тоже "случайность" то?
или как?
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Для коломойского корова - это Украина. И он ее успешно доит с помощью зекоманды
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раптово
Дмитрий@dmitriypaut



Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
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пусть на мозги тебе порохососки скинуться , животное.
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бабламойский игарьвалеричь платить так понял пострадавшим не собирается В 10:00 руководство МАУ проведет брифинг в аэропорту "Борисполь" - Цензор.НЕТ 5132
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какой толк теперь от этих брифингов ? погибших не вернёшь ….. Сочувствие всем родным и близким …
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Ок. Пусть хоть что-то заявят, а то достали уже зрадоэксперты со своими шрапнелями и ракетами.
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Беня будет или он как раз выбивает деньги как пострадавший у Гончарука?
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Щоб зрозуміти причини катастрофи, спочатку треба вияснити, хто був у літаку.
Весь час згадується кінцева фільму Шизофренія.
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б*же, в коментах начинается срач на предмет кто за кого голосовал...... успокойтесь, панове, давайте почтим память принесенных погибших неевреев.
только вот откуда в Иране набралось столько наших то? строители небось преимущественно? там Рашка же строит много.
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вам бы новости для начала почитать , что бы маразм свой вкидывать .
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Чуть ли не в каждой новости. Там только 2 пассажира украинца. Ну и экипаж (само собой).
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не видел еще. я только полтора часа как бросился к компу и сразу заскорбил. вот же мразь Путин. наполовину уверен что это работа карлика с мерзкой лысыной.
а чего наши сразу кричат шо то была "авария двигателя"? ну вот как можно сразу узнать, даже если был огонь - это из ПЗРК прекрасно делается, к тому же ракета как раз и бьет в двигатель, а на взлете, пилоты не вырулят шоб хотя бы на брюхо уложить машину и дать людям шанс то....
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Глаза подними, дебильное. В этой же новости и написано. Там канадцы, иранцы и прочие. Наших только 2.
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На всякий случай, тебе, дебильному: 13 украинцев - это экипаж, не строители.
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привет. а то я подумал уже что раз МАУ, то как минимум половина пассажиров - наши. спасиб*, что сообщил обратное, отлегло прям от сердцевины. Жаль всех конечно, особенно экипаж, вестимо. веселой Ханукки, "сэр" О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 9832
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реальное руководство МАУ: Каломойский Игорь Валерьевич и Майберг Арон Сергійович

О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 7697

О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 5144
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Шото нацисты таки знали касательно классификации внешних дефектов в качестве типичных признаков йуденов.
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Сначала нужны списки жертв .Помимо экипажа.
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Есть видео ….. самолёт ГОРЕЛ уже в воздухе … Писец полный ...лять.
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По видео: секунд за 20 до падения от него начали отделяться фрагменты конструкции. За 5 секунд до падения произошел взрыв.
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я видео иранцев нашёл , так там они снимали горящую точку а потом или при ударе или как уже взрыв и зарево . Даже сложно хоть на секунду представить весь этот ужас который был в этот момент в самолёте.
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Зеплесень уже вернулась в Украину или до сих задницу парит в Омане?
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А шо Зеленский тебе срандель обязан подтирать?
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з особистих спострежень: 2 января у 9-00 уздовж терміналу D у Борисполі знаходилося 40 літаків, з них:
- 1 - Ел Ал (Ізраїль);
- 1 - Белавіа (Беларісь);
- 1- турецьких авіаліній;
- 37 - МАУ (покращення у ***** такі відбулося).
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Флот МАУ - 42 лайнера. На перроне напротив терминала D - 20 стоянок: 11 гейтов на терминале и 9 напротив вдоль рулёжки. Самолёты большинство времени проводят в воздухе, они не могут быть одновременно в одном аэропорту. З особыстых спостереженнь ты - ********!
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Меня интересует - это был регулярный рейс или чартерный? Если это был чартер для эвакуации канадцев и их иранских сотрудников - то это может многое прояснить. Спросите на брифинге.
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Serial number 38124 LN:5977
Type737-8KV
First flight date 21/06/2016
Plane age 3.5 years О 10:00 керівництво МАУ проведе брифінг в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 5399

Engines 2 x CFMI CFM56-7B24E
Літак новий. Загорання двигуна в самій сьогодні гарячій точці планети?
Совпадение - не думаю.
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это вас надо такими рейсами возить, дибил.
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Это было дело времени... Беня на своих корытах наверняка не летает ублюдошное животное.
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