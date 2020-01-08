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 Минобороны предоставит помощь в организации мероприятий по выяснению обстоятельств крушения самолета в Тегеране, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передвает Цензор.НЕТ.

"Искренне сочувствую родным и близким погибших в результате падения самолета Boeing 737 вблизи иранского города Тегеран. Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины окажут помощь в организации мероприятий по выяснению обстоятельств трагедии и предоставлению оперативной информации", - заявил министр.

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Как сообщалось, пассажирский самолет  "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

Минобороны предоставит помощь в организации мероприятий по выяснению обстоятельств крушения самолета в Тегеране, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168668
 
 
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По-моему уже все выразили соболезнования по поводу трагедии - кроме бородатой бабушки чьими авиалиниями летели люди
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Загороднюк, по людському я тебе розумію, з професійної точки зору, вибач але це не в твоїй компетенції
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То, что творится на сайте это не диалог. Я не матерных слов просто не могу подобрать, мне кажется, что это нелюди какие-то такое пишут.
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Группа экспертов международных работает на месте крушения? Брифинг брифинг.
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по выяснению обстоятельств/ Он выяснит: министр обороны из команды главнокомандующего четыреждыуклониста.Такой же профессионал/ Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях В декларации за 2018 г. Загороднюк указал, что владеет ООО "Дискавери - буровое оборудование", компания занимается производством оборудования для буровых установок и его ремонтом. Основной заказчик - РФ.
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Чем больше летаю-тем страшней с каждым разом...Соболезную родственникам.
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Минобороны предоставит помощь в организации мероприятий по выяснению обстоятельств крушения самолета в Тегеране, - Загороднюк

Какая "предоставит помощь!?" Это ваша обязанность решительно требовать международного расследования по протоколу!
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