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Все про:авиакатастрофа (1109) Порошенко (17971) МАУ (63) Тегеран (1)

 Неотложная задача власти - установить истинные причины этой трагедии, - Порошенко о крушении самолета

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил соболезнования родным и друзьям погибших сегодня в трагической катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Нет большего горя, как терять близких. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших сегодня в трагической катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране. Молимся и скорбим вместе с вами. Неотложная задача власти - обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потерпевший крушение в Иране самолет МАУ перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета, - Flightradar

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Ранее в СНБО сообщили, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

Неотложная задача власти - установить истинные причины этой трагедии, - Порошенко о крушении самолета 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168667
 
 
 Топ комментарии
 
Сьомий президент України в 2020 році.
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Це якийсь фатум - куди не полетить чорт, скрізь якісь катастрофи. Вова, лети в москву! Неотложная задача власти - установить истинные причины этой трагедии, - Порошенко о крушении самолета - Цензор.НЕТ 8702
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Ждем что по этому поводу скажут остальные сбитые летчики?
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Порохотвари, как ваш барыжный гений пришел к власти на крови, так и вы на крови делаете свой пиар.
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трудится сейшельский яхтсмен без устали.
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Відомий всьому Києву дурник, який вважає себе президентом України
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краще з'ясувати,

чому третій раз підряд країна обирає собі президентом виродків з одного і того самого цирку?
і як це припинити?
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Та не буде нічого Віслюк Оманський розслідувати. Йому зараз не до цього. Відпочити після відпочинку потрібно,прийняти ванну, попити шампанського , натерти гумову Лєнку тальком аби не злиплася, пожувати шаурму і сідати Бєні звіт писати за проведений в Омані відпочинок і використані кошти. А за одне не забути закинути Бєні валізи з його "інвестиціями" з офшорних банків і про себе вухастого не забути 😕
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Одна шобла - *****!!!

У колишнього високопоставленого чиновника виникли претензії до сюжету, який вийшов в ефір у травні 2017 року, в якому йшлося про те, що більше тисячі обмінних пунктів компанії "Абсолют фінанс", уникала фінансової звітності, пов'язані через екс-нардепа Руслана Лук'янчука з екс-главою РНБО Олександром Турчиновим. Журналісти стверджували, що Лук'янчук - людина Турчинова. https://inforesist.org/ua/turchynov-ne-zmig-dovesty-u-verhovnomu-sudi-neprychetnistp-do-obminnykiv/
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З гвалтом : "Рятуйте! Парахаботи!" на роботу вискочила ботоферма Зєєєлі "Зє!люді". Невідкладне завдання влади - встановити справжні причини цієї трагедії, - Порошенко про катастрофу літака - Цензор.НЕТ 3282
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Мародер не успакоится.....
Мародер!!!!! Твое место на параши
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Вот интересно, почему ни Кравчук, ни Кучма, ни Ющеннко, ни даже "профессор" из-за поребрика никогда не выступают с подобными заявлениями? Это что - "фантом" власти? Почему не высказал соболезнования? Это очень напоминает как продолжение его спины и .... к народу и лицо к флагу (только не как символу Украины и ее народа, а как к символу власти) на стадионе во время дебатов.
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