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 Минобороны выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Руководство Министерства обороны Украины выразило соболезнования в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Иране.

Об этом пресс-служба Минобороны сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения самолета Boeing 737 вблизи Международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

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Минобороны выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168665
 
 
 Топ комментарии
 
А причом тут министерство обороны, если борт гражданский и упал он по техническим причинам?
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А почему минобороны не смогло за 5 лет поймаю чмо болотное и отправить его на передовую чтобы сейчас 40 млн украинцев не мучались с зелупой? Минобороны выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране - Цензор.НЕТ 2607
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Только это не катастрофа а ТЕРАКТ. И замять это НЕ получиться.
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А причом тут министерство обороны, если борт гражданский и упал он по техническим причинам?
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Подстилка ,ты и тут вставил свой грязный язык!
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Загиблим воїнам мо часто виносить співчуття?
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4 раза откосить по повестке это нужно уметь Міноборони висловило співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані - Цензор.НЕТ 1893 да и вообще он деловод запаса
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Только это не катастрофа а ТЕРАКТ. И замять это НЕ получиться.
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странно, до сегодня всегда получалось, а теперь нет??? или я что-то опять пропустил?*
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