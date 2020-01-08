 Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий, - Зеленский о катастрофе самолета МАУ в Тегеране

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий", - рассказал президент.

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"На месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", пребывают посол и консул Украины в Иране. По моему поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб. Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета. Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений. Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57", - резюмировал Зеленский

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.