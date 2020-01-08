 Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий, - Зеленский о катастрофе самолета МАУ в Тегеране

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий", - рассказал президент.
"На месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", пребывают посол и консул Украины в Иране. По моему поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб. Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета. Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений. Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57", - резюмировал Зеленский
Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.
,кровавые деньги получаешь!!!!
Дмитрий
@dmitriypaut
При Зеленскам,каждое новое утро хуже предыдущего,
каждый новый день - просто какой-то адский квэст для Украины
на бенин самолет эта падла сесть не рискнула - вероятно, что-то знает об их состоянии...
1) Отпущенный беркут и куча терроров, которых иначе как "новогодний подарок путину" не назовешь.
(Т.к. за каждого из них можно было выменять ДЕСЯТОК наших бойцов. Но Зеленский не захотел вызволять наших солдат / сотни которых томятся в РФ/ - а решил ограничиться горсткой таксистов и людьми, которые НЕ пожелали даже переезжать из "ЛНР" в Украину. Ну, и 9 бойцов - "для ассортимента")
2) Посадки ветеранов и волонтеров по выс@санным из пальца обвинениям.
3) Мус@ра ставят на к@лени проукраинских активистов - перед откровенными ватниками.
4) Новогоднее поздравление БЕЗ национальных символов - и нацеленное на РАЗМЫТИЕ и ЛИКВИДАЦИЮ национального само-сознания.
5) Сивохо (который теперь в РНБО) проводит телемарафоны с ватными музыкантами. И кричит, что церковь (благословлявшая Гиркина) - "поможет нам установить мир".
6) Зеленые отказались от новых газовых претензий в адрес РФ.
7) Зе подал закон о пред-федерализации (и узурпации власти)
8) Вишенка - в Оман сегодня прилетел самолет Медведчука Видно, ой, не с Султанами там должен встречаться Зеля.
9) Зелеботы (не фаны Зе, а именно "боты" ) уже вовсю форсят тему, что "экономика Украины сама не смогла - нужно "протянуть руку россии". Вот пять лет "в епоху бідності" и при барыгах экономика Украины МОГЛА - а вот как прогнали барыг и бідність закончилась - так экономика Украины резко "не смогла" и надо под россию л@житься...
И искреннее соболезнования Монике Офшорооманской. Отпуск придется прервать походу. Как оно будет работать неотдохнувши???
https://youtu.be/JX8f8xQJfTA
та же муйня с Пруссией..
RIP
так же как с выборами 2019..
Тихо, без паники! Специалист Сивоха во всем разберется!