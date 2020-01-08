 По предварительной информации, причина крушения - авария двигателя. Версия теракта исключается, - посольство Украины в Иране

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Иране.
По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Выясняется кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины.
Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины.
"К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
СНБО сообщает, что на борту "Боинга" находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
на соседней теме.
Это Вам иранцы сказали? И вы сразу на веру, до экспертизы озвучиваете? Ну и сотруднички в МЗС!
Самолет авиакомпании МАУ, который в среду, 8 января, разбился в Иране, могли случайно сбить. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения. Отмечается, что это вызывает предположение, что Boeing 737 был сбит.
За інформацією ЗМІ, авіакатастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази.
Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння - це викликає припущення, що Boeing 737 могли збити випадково.
А я думаю, що збили не випадково, це помста США за вбитого Солеймані, а Україна союзник США.
похоже они получили обещания в звонкой монете ...