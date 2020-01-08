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 По предварительной информации, причина крушения - авария двигателя. Версия теракта исключается, - посольство Украины в Иране

По предварительной информации, самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Иране.

По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Выясняется кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины.

Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины.

"К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

СНБО сообщает, что на борту "Боинга" находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", - Boeing

Источник: https://censor.net.ua/n3168661
 
 
 Топ комментарии
 
Согласно нормам ИКАО в расследовании авиакатастрофы должны принимать участие страна производитель (США), страна чьему флоту принадлежал самолет (Украина), Канада (наибольшее количество зарегистрированных граждан)... Но режим аятол уже назначил причину... Если бы наш президент был не глупый клоун, можно было бы как-то давить на Иран в плане расследования, но так у нас не хунта, а шапито...
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Версия теракта исключается? як так швидко слідство провели?
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и часу не прошло а уже выводы.95 квартал и тот так быстро не импровизировал
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Українська амбасада в Ірані швиденько зробила висновок, щоб їхня будівля не перетворилась у чергову авіаційну катастрофу
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як шкода що на тому літаку не було янелоха оманського з краденими у Українського народу грошима, які він таємно переховував подалі від війни, що насувається.
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Вчера, наверное, набожным был, Рождество... там, всё такое, уси-пуси. Сразу видно - христианин, добрый человек, набожный.
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Зеленский иудей, по-моему...недобрый и не праздник.
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ми маємо радіти з кожної ліквідації ворога України. це не люди, це криваві звіри, і янелох оманський зі всією його зеленою шоблою з тих, з недолюдків.
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Пожар двигателя, даже если не потушен - не может так быстро привести самолёт к потере управляемости. Экипаж докладывает диспетчеру о возникшей ситуации и запрашивает аварийную посадку. Диспетчерская служба всё освобождает и векторит самолёт на ближайший подходящий аэродром, поднимает по тревоге пожарных и спасателей. Если экипаж выполняет вынужденную посадку за пределами аэродрома - вряд ли на такой местности, как га фото, это привело бы к таким разрушениям, на мелкие обломки.
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і ще жид *********-ШЕЛОМОВ там зразу по сусідству БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ навідався в Сирію і ЗАРАЗ ТАМ!! Чого б це??? контролювати все на місці??? ДУЖЕ І ДУЖЕ ПІДОЗРІЛА КАТАСТРОФА!!!
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Конечно если горит двигатель,значит сам загорелся,логика "експертов" посольства Украины.
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нy конечно, еще ничего остыть не yспело, а теракт yже откинyли, мне одномy кажется, что кто-то врет?
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Начнем с того, что Посольств Украины в Иране тоже жить хочется. Ну скажут они, что терракт и что Украина Ирану войну объявит? Кому от этого легче станет? Лучше для всех признать технеисправность.
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Это боинг737-800(не путать,с Боинг 737MAX,полеты которых запрещены)
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так и есть, тyт yмники кричат, что все запрещены.
на соседней теме.
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По предварительной информации, причина крушения - авария двигателя. Версия теракта исключается, - посольство Украины в Иране

Это Вам иранцы сказали? И вы сразу на веру, до экспертизы озвучиваете? Ну и сотруднички в МЗС!
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А шо посольство следствием занимается?уже черный ящик прочитали? Самолет скорее всего сбит пишут британцы Видео свидетельствует, что самолет был охвачен огнем еще до падения возле аэропорта в Тегеране.
Самолет авиакомпании МАУ, который в среду, 8 января, разбился в Иране, могли случайно сбить. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения. Отмечается, что это вызывает предположение, что Boeing 737 был сбит.
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Надо требовать международную экспертизу. Однозначно!
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так и должно быть, обязательны представители "боинга" и Украины.
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Український літак в Ірані, могли випадково збити. Про це пише видання Daily Mail.
За інформацією ЗМІ, авіакатастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази.
Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння - це викликає припущення, що Boeing 737 могли збити випадково.
А я думаю, що збили не випадково, це помста США за вбитого Солеймані, а Україна союзник США.
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Его могли испортить преднамеренно, если в самолете были люди которых иранский диктатор хотел ликвидировать
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этим чуркам достаточно того, что это был боинг ..
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Ничего не исследовали," терракт исключается".
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Вы за это скотство и голосовали...в сознании и добровольно.
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Пшов, прожадний троль російських шпигунів Пєці і Зєлі
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Что ванютка обижаешься,когда тебя в твои какахи мордой тыкают? Не нравится?
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Теракт действительно исключаеться. Сбит ПВО Ирана.
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Когда бомба на борту,или ракета "шахтеров"/"бедуинов"- да. Но ПВО страны?! Ммм Дааа....
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яке співпадіння пожежа на літаку мау і удар ракетами по базам сша в іраку як реагує попугайчик на акт війни ми знаємо . нада просто пєрєстать стрілять
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Самолет буквально рассыпался на мелкие кусочки. Такого не может быть если отказал двигатель. Скорее всего взрыв внутри самолета или сбит снаружи и рассыпался еще в воздухе
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Ну что вы возмущаетесь...Бубочка сказал "исключается".Значит,исключается!И зачем ему расследование-он и так всё знает,наш славненький Буратино.
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Если исламисты откажут в международном расследовании то 100% их рук дело
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совпадение?..минус 1 из 52 объектов....суки!
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Скоты помойные...на фото полно отверстий от элементов поражения. В отставку дрыстайку. Россияненги лепечут про столкновение с американским беспилотником.
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Не бегут ли наши дипломаты впереди верблюда, заявляя об отсутствии версии теракта? Или и тут не хотят кого- то расстраивать или нервировать? ДАЖЕ ЕСЛИ БЫЛ ТЕРАКТ?!!
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ПВО сбило. Но нашей бубочке ибн писюнисту - какая разница?
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"Сейчас версия теракта исключается." - хитро.
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нє, не теракт, ніразу не теракт, ну, не може це бути теракт! Тєгєран і тєракт - блізнєци-братья - говорім Тєгєран - подразумєвайєм тєракт! Говорім тєракт - подразумєвайєм Тігірань
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А какая разница...сбили или сам упал. Лишь бы в МИДе свет в туалетах горел. Суки позорные. Дрыстайко на кол .
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откуда в посольстве знают , что случилось ?
похоже они получили обещания в звонкой монете ...
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Зная наших "талератистов" значит 100% теракт
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100% теракт. І український літак обрано не даремно. Козломорді з арабськими фанатіками біснують.
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Є і трампа вина. Він по команді з кремля сіє хаос в світі і ослаблює позиції США в світі. Навіщо йому був потрібний той генерал? Тільки для провокації та дескредитації. Як би хотів знищити ворогів, то не провокував би їх, а знищував їх всіх разом, а він повторюся по команді з кремля підриває НАТО з середини та ослаблює вплив США на близькому Сході та у всьому світі.
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если ракета сбила канадцы и англичане не будут молчать. все выяснят скоро, снимки со спутников есть у них и у американцев. это трагедия и скорее всего это прикрытие удара по базам. что первостепенно - ответный удар или обычный белый шум вокруг терр. акта?
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однозначно, ихтамнеты Мокселя - должно быть первой рабочей версией всех событий в мире нашего времени..
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