 Причиной катастрофы самолета МАУ стал пожар в моторном отсеке, - Министерство автомобильных дорог и городского развития Ирана

Об этом заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, причиной катастрофы самолета МАУ стал пожар в моторном отсеке.
"Украинский самолет, который вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, недалеко от нового города Паранд в провинции Тегеран потерпел технический сбой из-за пожара", - заявил Бихи.
Он также опроверг информацию о том, что самолет могли сбить ракетой.
"Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе", - подчеркнул он.
Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.
Ну, вот и подтверждение, что будут отрицать все
Ага, МН17 тоже ракетой сбили, но он долетел до земли
В ОПі як завжди брешуть.
А320, в 2009 році, через 2 (!!!!) хвилини польоту, на висоті 800 метрів втратив всі двигуни. Після чого безпечно сів на воду в річці Гудзон. Всі 155 людей на борту вижили.
Іранці такі ж тупоголові перелякані барани, як іх вчителі кацапи. Верзуть казна що з переляку.
Подтверждают - сбит ПВО Ирана.
Заблудена иранска ракета.
Это моё мнение!
Двойные двигатели модели сделаны CFM International, французско-американским предприятием, совместно принадлежащим General Electric и французской Safran.
Этот самолет спроектирован и сертифицирован для того, чтобы справляться с неисправностью двигателя вскоре после взлета и длительное время летать на одном двигателе.
Даже если был отказ одного двигателя, то самолет мог лететь и осущствить посадку на втором двигате. Одновременный отказ двух двигателей маловероятен. Да еще и с тем что самолет буквально рассыпался в воздухе на мелкие части
ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ!