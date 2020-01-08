 "Следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", - Boeing

Об этом говорится в Twitter концерна, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", - говорится в коротком сообщении.
Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
СНБО сообщает, что на борту "Боинга" находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.