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Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) МАУ (63) Boeing (14)

 "Следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", - Boeing

В американском авиационном строительном концерне Boeing изучают информацию об авиакатастрофе в Иране самолета МАУ.

Об этом говорится в Twitter концерна, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", - говорится в коротком сообщении.

Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

СНБО сообщает, что на борту "Боинга" находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

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Следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации, - Boeing 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168658
 
 
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А ці ж то знають, що їхня техніка ні при чому. Тому ключове - "слідкуємо за новинами з Ірану". А там біснуються зарослі і здичавілі перекручувачі Корану.
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ну шо ответка будет или проковтнут как с МШ-17? Выразят глубокую обеспокоенность... и на это все
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