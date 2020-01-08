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 Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране возвращается в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Тегеране

Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев, - ОП 01

Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3168653
 
 
 Топ комментарии
 
Не мав часу. Інвестиціями займався. Прилаштовував вкрадене, вірніше. Бо що ще можна робити в тому офшорі?
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Прервал поездку?Что же он там делал?Сочувствует украинцам?А как же те кто погиб за это время на фронте?Так и пишите:Зеленский обосрался и срочно покинул зону возможного военного конфликта.
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Зеленський мав дати наказ про евакуацію українців з Ірана ще в неділю.
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перервав не поїздку в Оман, а відпустку в Омані.
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Буде летіти Мрією,
бо інвестицій 200 тонн.
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Рабочий день, обстрелы на фронте, а клоун до сих пор жопу под пальмами греет
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