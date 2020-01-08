 Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране украинского самолета

Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что черный ящик обнаружили в окрестностях иранской столицы и уже передали правоохранительным органам страны.
Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
А что мне иранцы и остальные религиозные фанатики?? За них аятола и сулеймани побескоятся
если не нужен, то на кой туда летать ?