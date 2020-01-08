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 Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране украинского самолета

Иранские службы спасения нашли черный ящик украинского Boeing-737.

Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что черный ящик обнаружили в окрестностях иранской столицы и уже передали правоохранительным органам страны.

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Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3168652
 
 
 Топ комментарии
 
некоторые рашаговносми передают, что там были не все украинцы (даже так - на борту было мало украинцев) (понимаете?...мало... им с*кам ...мало...)
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меня список пассажиров волнyет, кто летел, почемy молчат?
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Оперативно. Расшифровывайте, чтобы этот поток фейков прекратился поскорее.
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меня список пассажиров волнyет, кто летел, почемy молчат?
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некоторые рашаговносми передают, что там были не все украинцы (даже так - на борту было мало украинцев) (понимаете?...мало... им с*кам ...мало...)
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Рейс Тегеран - Киев, наверное французы летели
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Возможно, нет информации пока. Тема слишком острая. Нужна проверенная инфа.
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Выбирайте выражения. Я переживаю за своих и чтобы нас не втянули в войну .
А что мне иранцы и остальные религиозные фанатики?? За них аятола и сулеймани побескоятся
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Все правильно "главное перестать стрелять" .
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Нет, такого не говорю. Но иранская война нам не нужна. Пусть без нас разбираются
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иран - союзник параши и спонсор терроризма,
если не нужен, то на кой туда летать ?
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Мне вот одно не понятно, ко кой фиг люди туда летают?
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криворукие иранцы сбили по ошибке украинский самолет . громко кричали о мести Америке , а сами затоптали 56 человек на похоронах террориста и сбили пассажирский самолет .
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Судячи по тим фото, які з'явилися у мережі, над літаком "познущалися" ПВО Ірану і на якусь достовірну інформацію від іранських "колег" не варто розраховувати. І дай Боже, щоб вони не зіпсували чорну скриньку, яку начебто передали до рук МВС Ірану. Співчуття людям, які втратили своїх рідних!
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так или иначе похоже самолёт сбит ...
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Робити висновок рано, але відсутність воронки і розкид 2 км говорить про те що літак вибухнув у повітрі, а не від удару об грунт.
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