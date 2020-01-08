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 Потерпевший крушение в Иране самолет МАУ перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета, - Flightradar

Потерпевший крушение в Иране украинский самолет МАУ рейса PS752 перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar.

Сообщается, что украинский 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана. 

"Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра. Последние данные ADS-B, полученные в 02:44UTC", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана. ВИДЕО + ФОТО (обновлено)

Потерпевший крушение в Иране самолет МАУ перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета, - Flightradar 01
Потерпевший крушение в Иране самолет МАУ перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета, - Flightradar 02

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3168651
 
 
 Топ комментарии
 
Може я щось не розумію, але я б забрав би наших звідти ще три, чотири дні назад.
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либо запланированная акция иранским ПВО.
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Либо сбили по ошибки, либо теракт с целью провокации.
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Може я щось не розумію, але я б забрав би наших звідти ще три, чотири дні назад.
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так і повинно було б буть!
тільки якесь непорозуміння - евакуйовувати перед усім цивільних...і дипломатів...
(але ж....може оце і була...евакуація...тільки невдала?)
підозріло нема досі ніяких списків і навіть точного числа загиблих...
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В крайнему випадку перевезли в Азербайджан і вже звідти додому.
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Либо сбили по ошибки, либо теракт с целью провокации.
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Я одного не розумію, навіщо літати у Тегеран? Це країна яка знаходиться під санкціями, та дуже неспокійна
🤔
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Там багато наших на будівництві АЕС та корабели з Миколаїва працюють.
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Зрозумів. Але питання про співробітництво у такий час залишається відкритим
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Співробітництво швидко не згорнути.
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Піздно, майже в один час з ракетним ударом.
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Некоторые и в КНДР ездят, на экскурсии, посмотреть на после-сталинский совок, поностальгировать.
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дуже схоже на ПЗРК...бо він б*є як раз у двігун. Скоріше за все більшість пасажирів іранці ..Співчуття загиблим та їх родинам... Важко рік почався
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9 марта 2 000 года самолет взлетевший в аэропорту Шереметьево взорвался.На борту был известнейший журналист Артем Боровик.
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А 02:42 - це вже після закриття американцями повітряного простору над Іраном чи до?
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иранские аятоллы/террористы показали, что будет с союзниками США,
украинский борт выбран не случайно ...
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