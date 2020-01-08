 Потерпевший крушение в Иране самолет МАУ перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета, - Flightradar

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar.

Сообщается, что украинский 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана.

"Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра. Последние данные ADS-B, полученные в 02:44UTC", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.