 Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга, - Разумков о катастрофе украинского пассажирского самолета в Тегеране

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Трагическое утро. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения украинского самолета в Иране. Эта трагедия унесла почти 180 жизней. Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга и оказать необходимую помощь семьям погибших", – заявил Разумков.
Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
Звідси роби виводи.