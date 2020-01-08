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 Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга, - Разумков о катастрофе украинского пассажирского самолета в Тегеране

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета возле Тегерана.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Трагическое утро. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения украинского самолета в Иране. Эта трагедия унесла почти 180 жизней. Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга и оказать необходимую помощь семьям погибших", – заявил Разумков.

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Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга, - Разумков о катастрофе украинского пассажирского самолета в Тегеране 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168649
 
 
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Запретить летать в Ближнем Востоке....там везде гравитация
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Причина тут одна, - это вы у власти. Отдыхающие по 6 раз за пол года. И даже сейчас Зеленое чучело выражает соболезнование из Омана.
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Не чіпайте його будь ласка, бо вас забанять.
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Интересно, если подтвердится версия о том, что борт был сбит, Зеленский Ирану объявит войну? Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга, - Разумков о катастрофе украинского пассажирского самолета в Тегеране - Цензор.НЕТ 2324
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Україна є стратегічним партнером США.
Звідси роби виводи.
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співчуття рідним та близьким... А зебіл вже підтримав агресію США проти Ірану, і цього достатньо щоб загинули люди...
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Странно что нет информации о том сообщили ли что-то пилоты? Если начался пожар - должны были успеть сообщить.
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Большинство пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране украинского самолета были гражданами Ирана. Об этом РИА Новости сообщил глава местного Управления ЧС.
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Відсутній удар об землю, мабуть вибухнув у повітрі.
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