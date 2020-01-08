EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  2004  21
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1109) Зеленский (4195) Иран (536) соболезнование (72)

 Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал в своем Телеграм-канале в среду.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни (г.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", – написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

 Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Тегеране 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168647
 
 
 Топ комментарии
 
улыбочку на фото (в официозе) сними... (некстати фото...аж...бррр)
 показать весь комментарий
 
У мене сумніви що сам писав.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А руские братушки Зели искренне радуются!
 показать весь комментарий
 
 
улыбочку на фото (в официозе) сними... (некстати фото...аж...бррр)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А пророшенко молчит .....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шкода, що цей Віслюк не летів тим збитим рашистами рейсом...
 показать весь комментарий
 
 
Имам пишется с маленькой буквы, бестолочь! Скажи, пусть твоя сосалка срочно исправит.
 показать весь комментарий
 
 
Имам может и с маленькой, но это название аэропорта.
Не придется ли тебе отсосать самому себе, удаляя высер.
 показать весь комментарий
 
//
«Огонь настолько сильный, что мы не сможем никого спасти… у нас на площадке 22 машины скорой помощи, четыре машины пожарной помощи и вертолет», - заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.
Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет очень трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
 показать весь комментарий
 
170 погибших петяботов - яка сумна новина.....
 показать весь комментарий
 
Якось дуже швидко з'ясували і швидко відсторонились

Глава управления ЧС Ирана: Причина крушения самолета в районе Тегерана техническая и никакой другой причины нетГлава управления ЧС Ирана сообщил РИА, что причина крушения самолета в районе Тегерана техническая и никакой другой причины нет.
 показать весь комментарий
 
 
Та дійсно- ще,як то кажуть, сонце не встало, а рапорт- осьо...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У всей Украины горе а в комментах соевое быдло которым на это плевать.
 показать весь комментарий
 
Почитай комень зверху якогось алекса, і закрий рота.
 показать весь комментарий
 
 
одна беда на всю Украину...
как Вы делите? и зачем?
 показать весь комментарий
 
Из бассейна Омана по мобиле мандель!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх