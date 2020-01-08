 Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Тегеране

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал в своем Телеграм-канале в среду.
"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни (г.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", – написал Зеленский.
Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
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«Огонь настолько сильный, что мы не сможем никого спасти… у нас на площадке 22 машины скорой помощи, четыре машины пожарной помощи и вертолет», - заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.
Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет очень трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
Глава управления ЧС Ирана: Причина крушения самолета в районе Тегерана техническая и никакой другой причины нетГлава управления ЧС Ирана сообщил РИА, что причина крушения самолета в районе Тегерана техническая и никакой другой причины нет.
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