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Все про:Ирак (264) Иран (536) Пентагон (559) США (16003)

 Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке, - Пентагон

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "около 17:30 (22:30 Киев вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", добавил Хоффман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране подготовили 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

США принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных и военных стран коалиции. Ведется работа по оценке ущерба от нанесенных ударов, сказал Хоффман.

Источник: https://censor.net.ua/n3168646
 
 
 Топ комментарии
 
В мире единственная страна, которой будет выгодна возможная война, это Россия. Пора проверить Трампа на полиграфе.
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Иран, конечно, был великой цивилизацией. Можно себе только представить, какой хаос будет на его обломках.
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Иран, конечно, был великой цивилизацией. Можно себе только представить, какой хаос будет на его обломках.
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Некогда был .Даже не верится что когда -то там была цивилизация , что эта земля дала человечеству Омар Хайяма , и не только.
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Так, сумно. Дивишся на колишню Персію, на ці чорні тіні, які снують між величезними портретами аятолл, закутані з голови до п'ят, і мороз по шкірі. Це зараз антицивілізація. Люди тут, як безправні речі. Маю на увазі - окремілюди, особистості. Тут може існувати лише натовп, заражених якоюсь дкрною ідеєю. Ловлю себе на думці, що це все мені негадує мурашник, де робочі мурахи обезособлені, з одним обличчям, без імені, без мрій, без особистих планів. І для мурашник не важлива ні їхня особистість, ні доля. Їхнє завдання - захист матки і декількох крилатих самців, які на відміну від них вміють літати, не працюють і не беруть участі у захисті мурашник, лише клппають мільйони знеособлених мурах. Треба зауважити, що вилуплюют ся і ті, і інші з однакових яєць. Тобто спочатку всі рівні. А нерівними стають не завдяки своїм талантом, а випадковому вибору випадкових вибирачів, які керують годівлею. Так, для примітивних у порівнянні з людиною мурах такий стан речей - це норма. Але найвищому створіння земної кулі перетворюватися на мураху - деградація...Ці думки навіято відео похорону Сулейман, де у давках гинули люди. І всім було без різниці, чи це 10, чи 20, чи 50. Ну чисто, як з мурашником. Де значення має лише повна загибель всього мурашника.
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Поки що ні. Почекаємо яке буде продовження.
Ні один американській військовослужбовець не загинув. Але якщо це станеться, тоді буде війна на знищення режиму аятол в Ірані
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СМИ сообщают о более 20 погибших американских военных, но пока эти данные не подтверждаются.
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Брехня. Загиблих немає з американської сторони.
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Американцы так и не поняли, что воевать оружием с сектантами безрезультатно .
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Так американці ще не воювали. Знищили генерала-терориста і все
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А теперь представьте. Созывает Трамп советников по безопасности, а приходит, ***, Сивохо....

Понимаете в каком ******* мы живем?
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Иран сбил украинский самолет, а наш говнокомандующий дрыгнет в чужой стране. Не хотят тревожить сон. Все тихо даже в его "офисе"

Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3707
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Фейки в спам.
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а зачем это Ирану нарываться на большую войну применяя баллистические ракеты?
И почему только 10 ракет, а не 1000?
Ждут когда остальные ракеты уничтожат американцы, да?

Не верю...
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А заявления Ирана и видео пусков тебя совсем не смущают?
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было видео пусков и заявление самого Ирана...?
Значит пропустил я это...
Тогда верю...
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля - земля».

Также КСИР пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram-канал КСИР.
https://youtu.be/7cASe8Z-eSw
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Головне це куди вони влучили. А влучили вони у пісок в пустелі.
Це зветься гібридна війна для телебачення
🤔
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може так статися, що українська кров цівільних людей пролилась першою у цій чужій війні в далекому краю
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Неуместно постить смайлики когда случилась трагедия с украинским самолетом. Вы не украинец?
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Я к смерти отношусь проще, потому-что у меня третья стадия рака. И мне страх по-барабану уже.
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А Сивохо в курсе, что Иран (может даже ракетами *********) сбил наш самолет? Или он пережрал на ночь и тоже дрыхнет? Таких мудаков в Украине еще не было у власти....

Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5920
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А тем временем союзники по НАТО трусливо выводят войска.
Вот вам и пятая статья...
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В мире единственная страна, которой будет выгодна возможная война, это Россия. Пора проверить Трампа на полиграфе.
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Схоже на Близькому Сході розпочинається серйозна заворушка.... ***** і Калашмойський радісно потирають ручонки , а Віслюк Оманський повертається в Україну особистим літаком мертветчука з повними валізами бєніного бабла з оманських офшорних банків. Випадковість? - Не думаю....😕
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Та нічого там не буде. Іранська влада ще не з'їхала з глузду щоб зайнятись самогубством
🤔
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Тут вже справа в особливостях менталітету різних народів. Смерть для мусульманина в джихаді проти невірних це прямий шлях до раю. Згадай слова ***** про обмін ядерними ударами -" Ми, как мученики попадем в рай. А три сдохнут "
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Хотіли війни, довбані америкоїди і ср@ні мусліми - отримуйте. Перші несуть свою "дєрьмократію" залізом і кров'ю у країні диких пустельних фанатиків. Другі виjob'увались, тицяючи палицею в око хижому звіру - і отримали відповідь.
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да похоже кто то миллиарды если не триллионы на этом заработает !
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А чему вы так радуетесь, товарищ без флага?!
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США мечтают разнести Иран ещё с 90-х. Отработать по ядерным объектам Ирана даже Обама хотел, но у него кишка тонковата была, а Трамп взял и устроил просто шикарнейший формальный повод. Рейтинг у Трампа сейчас 46%, и если он основательно "причешет" Иран, да ещё и без наземной операции, чтоб потерь среди американских военнослужащих не было, то на второй срок он пойдёт без вариантов.
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Какой то странный ракетный удар. Вроде бы американских военнослужащие не пострадали...
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Не кажи так. Пустеля знаєш як постраждала. Я не кажу вже про загиблих змій та скорпіонів
🤔
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