 Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке, - Пентагон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что "около 17:30 (22:30 Киев вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".
"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", добавил Хоффман.
Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.
США принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных и военных стран коалиции. Ведется работа по оценке ущерба от нанесенных ударов, сказал Хоффман.
Ні один американській військовослужбовець не загинув. Але якщо це станеться, тоді буде війна на знищення режиму аятол в Ірані
Понимаете в каком ******* мы живем?
И почему только 10 ракет, а не 1000?
Ждут когда остальные ракеты уничтожат американцы, да?
Не верю...
Значит пропустил я это...
Тогда верю...
Также КСИР пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram-канал КСИР.
https://youtu.be/7cASe8Z-eSw
Це зветься гібридна війна для телебачення
🤔
😄
😄
Вот вам и пятая статья...
🤔
🤔