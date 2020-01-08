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Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) МИД (5252) Кирилич Василий (46)

 Пассажиры и экипаж потерпевшего крушение украинского самолета в Тегеране погибли, - МИД

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфпкс-Украина, об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины

Заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что по предварительной информации, пассажиры и экипаж пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в Тегеране, погибли.

"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно", - сказал заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана. ВИДЕО (обновлено)

По его словам, в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии - 238 17 77.

Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

Источник: https://censor.net.ua/n3168644
 
 
 Топ комментарии
 
Пассажиры и экипаж потерпевшего крушение украинского самолета в Тегеране погибли, - МИД - Цензор.НЕТ 2458

.співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
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Gовno зелёное, до сих пор в Омане загорает?
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Все может быть, не так давно падали Боинги которые были еще новее. Но тут скорее всего ракета или теракт. Уж больно смущает место и время.
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Пассажиры и экипаж потерпевшего крушение украинского самолета в Тегеране погибли, - МИД - Цензор.НЕТ 2458

.співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
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Не верится в технические неисправности, борт почти новый
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Все может быть, не так давно падали Боинги которые были еще новее. Но тут скорее всего ракета или теракт. Уж больно смущает место и время.
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Я бы ещё добавил, что он загорелся в полете, с чего бы это?
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Gовno зелёное, до сих пор в Омане загорает?
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Gовno зелёное, до сих пор в Омане загорает?

Барыга на Сейшелах- и к чему это - люди погибли...
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вот здесь пишут что возможно был теракт...



Radio Lemberg

@RadioLemberg

·14 мин

Аґенція Аль-Арабія (ОАЕ): залишки українського літака та його приблизно 180 пасажирів, після того як його було взірвано у повітрі після вильоту
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Трагедия -17 сыграла свою роль в остановке горячей стадии войны России и Украины. Возможно, что эта трагедия тоже остановит раскручивающийся маховик новой мировой.
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может наоборот...- для начала большой войны...
Иорданцы вот пишут, что самолет возможно был сбит иранской ракетой...




Breaking911

@Breaking911

·1 ч

BREAKING UPDATE: Al Hadath News agency from Jordan reports the plane may have been shot down accidentally by an Iranian missile. This is still unconfirmed.
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Если это даже и так, то, чтобы это доказать, понадобится длительное время и страсти постепенно утихнут.
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Соболезнование семьям погибших .
*****

Это не первое падение Украинского самолета в Иране.

23 декабря 2002 года, вечером на подлете к иранскому городу Исфахан разбился украинский самолет Ан-140 (бортовой номер 14003, рейс AHW 2137), принадлежащий частной украинской компании «Аэромост-Харьков».
На борту разбившегося самолета находились 44 человека, среди которых были 6 членов экипажа и 38 пассажиров, в числе которых шестеро граждан России, а остальные - граждане Украины. По данным иранского министра транспорта Ахмада Коррама, самолет выполнял рейс из Харькова в Исфахан с дозаправкой в аэропорту города Трабзон (северо-восток Турции). Как сообщили представители посольства Украины в Иране, самолет потерпел катастрофу 23 декабря,примерно в 19.30 в 70 км от конечного пункта полета, рядом с поселком Баграбад.
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Боже, який жах! Співчуття рідним та близьким...
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Бубочка скорбит в Омане
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тебе бубочка не дает покоя? фетишист ты гребаный, уже все ветки засрал своей блевотиной
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та хоть бы показали нам его...загорелого... а то мало ли....
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А тут все тихо... Бубочка отдыхает в Омане, не хотят будить.

Пасажири та екіпаж українського літака, який зазнав аварії в Тегерані, загинули, - МЗС - Цензор.НЕТ 7874
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Я не знал, что в єтот конченьій Иран еще кто-то летает
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