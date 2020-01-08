 Пассажиры и экипаж потерпевшего крушение украинского самолета в Тегеране погибли, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфпкс-Украина, об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины
Заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что по предварительной информации, пассажиры и экипаж пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в Тегеране, погибли.
"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно", - сказал заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилич.
По его словам, в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии - 238 17 77.
Как сообщалось, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
.співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
Барыга на Сейшелах- и к чему это - люди погибли...
Radio Lemberg
@RadioLemberg
·14 мин
Аґенція Аль-Арабія (ОАЕ): залишки українського літака та його приблизно 180 пасажирів, після того як його було взірвано у повітрі після вильоту
Иорданцы вот пишут, что самолет возможно был сбит иранской ракетой...
Breaking911
@Breaking911
·1 ч
BREAKING UPDATE: Al Hadath News agency from Jordan reports the plane may have been shot down accidentally by an Iranian missile. This is still unconfirmed.
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Это не первое падение Украинского самолета в Иране.
23 декабря 2002 года, вечером на подлете к иранскому городу Исфахан разбился украинский самолет Ан-140 (бортовой номер 14003, рейс AHW 2137), принадлежащий частной украинской компании «Аэромост-Харьков».
На борту разбившегося самолета находились 44 человека, среди которых были 6 членов экипажа и 38 пассажиров, в числе которых шестеро граждан России, а остальные - граждане Украины. По данным иранского министра транспорта Ахмада Коррама, самолет выполнял рейс из Харькова в Исфахан с дозаправкой в аэропорту города Трабзон (северо-восток Турции). Как сообщили представители посольства Украины в Иране, самолет потерпел катастрофу 23 декабря,примерно в 19.30 в 70 км от конечного пункта полета, рядом с поселком Баграбад.