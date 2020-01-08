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Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) МАУ (63)

 Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана. ВИДЕО (обновлено)

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило иранское информагентство FARS.

В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находились 170 пассажиров (ранее сообщалось о 180 пассажирах и членах экипажа. - Ред.).

Глава иранской службы экстренной медицинской помощи Ирана Пирхосейн Куливанд также заявил: "Самолет горит, но мы послали спасателей(...) и мы, возможно, сможем спасти некоторых пассажиров".

Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана 01
Фото:CNN

Самолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени, сообщает иранское полуофициальное информационное агентство ISNA.

Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев 02: 42 UTC. Последние данные от самолета поступили в 02: 44 UTC.

По данным сервиса, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.

Как стало известно, это самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии", который следовал по рейсу Тегеран-Киев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет с 93 пассажирами на борту разбился в Казахстане, погибли 15 человек. ВИДЕО

В МАУ пока не прокомментировали катастрофу.

По данным AFP, все пассажири и эпипаж погибли.

В сети начали выкладывать видео с места крушения

Напомним, в конце декабря 2019 г. у Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

Авиакатастрофа в Казахстане произошла 27 декабря, погибли 12 человек, еще около 70 пострадали. На борту самолета были два гражданина Украины, они выжили.

Источник: https://censor.net.ua/n3168641
 
 
 Топ комментарии
 
Вот такое начало года(((... Соболезнования семьям погибших
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Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана - Цензор.НЕТ 6762

співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
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Співчуття близьким та рідним. Співчуття Україні.
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Вот такое начало года(((... Соболезнования семьям погибших
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А откуда вообще инфа, что на видео этот самолет? Больше похоже на ракету, которыми недавно пульнули по американцам.
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пока не известна причина трагедии - то ли ракетой шмальнули...
то ли технические неполадки (3 года самолету...считайте - новьё)
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У меня тоже стойкое ощущение, что самолету "помогли"...Ужас..
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Співчуття близьким та рідним. Співчуття Україні.
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Велика територія, мабуть вибухнув не долетівши до землі.
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У тей же час Іранці запустили ракети по авіабазах в Іраку. Війна?
Чекаємо пояснення!
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Трагическая новость. Соболезнования семьям и друзьям погибших.
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С высокой степенью вероятности можно предположить, что на борту были граждане США. Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана - Цензор.НЕТ 9657
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Який жах! Співчуття рідним та близьким...
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Это из-за этих ******** ракет так или иначе. Если бы Бубочка не поговорил с Трампом то не было бы импичмента .Если не было бы импичмента - не было бы ракетных атак .Не было бы атак - не было бы крушения. Это наше проклятие на весь свой ****** срок.
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Зеленое уже выразило свои соболезнования из Омана?

Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана - Цензор.НЕТ 8823
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Нет, у него же каникулы.
Ждем заявления ************ Мендель.
Скоро проснется.
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После таких коментов можно смело утверждать, что у педротиков дерьмо вместо мозгов
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співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
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Нелох не загорает в Омане уже который день...

Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана - Цензор.НЕТ 4257
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ДЕБИЛ, здесь люди соболезнования пишут, а ты засрал своим гавном все ветки, придурок отмороженный на всю голову.
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И канал ФСБшный... Откуда видео??? Походу спланированный удар... ПЗРК???
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Самолёту три года . Что-то не верится в тех. неисправность ... .
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Боинг американский самолёт ,а не украинский-терракт
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Не здивуюся,якщо Бєніне жлобське МАУ й на техобслуговуванні почало економити.
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Чёрный юмор: Бубочке отдых испортили. Хотя вряд-ли.
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Мендель ему только завтра под вечер сообщит...
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Бубочку Кремль давно евакуював в безпечне місце. Не виключено що він зараз у своїй московській квартирі похмеляється.
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Моральный урод, здесь люди соболезнования пишут!
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так это как раз по теме, мой зелёный безмозглый сограждан.
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У людей горе, а вы все отрабатываете свои серебряники
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Алкаш, здесь люди соболезнования пишут, придурок отмороженный на всю голову!
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Если горел в воздухе,значит могли попасть в двигатель ракетой с тепловым наведением.
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Літак новий,три роки це не показник, думаю що на літаку була група пасажирів громадян США і його просто збили
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Дикуни бавились- запускали ракети...Ясно видно як горить в повітрі!
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вбачаються явні паралелі з MH-17
в менє є підозра що без мАцкалів тут не обійшлось ...
....
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Чудя по первому видео - пожар. Но в этом самолете минимум два двигателя. Падение от пожара - чушь. Один двигатель тушиться, посадка прекрасно происходит на одном двигателе. Или теракт или ПВО.
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Так ярко двигатели не горят, похоже что из баков топливо горит
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Экипаж мог экстренно сбрасывать топливо, но оно само по себе не загорается.
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При пожаре в двигателе сбрасывать топливо это самоубийство, если было поражение ракетой с тепловым наведение то как раз таки бак в крыле и был поврежден
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Когда надо срочно садиться не выбирая (те на брюхо и где придется), то садиться с полными баками еще большее самоубийство.
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В теории можно посадить и без работающих двигателях.Только вот если начался пожар,а там полные баки горючего,шансов очень мало.
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К гадалке не ходи - приняли за американский B-52 и сбили по ошибке. Саудовские СМИ уже сообщают об этом как об установленном факте.
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как это скорее всего было- иранское пво в *********** готовности ответного удара готово реагировать на любую движущуюся цель как кобра. Американцы зная это запретили полеты своих судов, иранцам ***** на остальных- хотите летите хотите нет . Бениному литачку тоже ***** .Оказалось что лучше бы он оставался на земле.

Последствия действий величайшего янелоха на земле --разговор с Трампом ---импичмент---ракетные удары для отвлечения внимания---иранское пво сбиват наш самолет по ошибке.
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Оман граничит на севере через оманский залив с Ираном везде куда бы бубочка не полетел в радиусе приведет то к землетресению то к пожару нотр дама например то импичменту а тут накликал беду зеленое недразумение
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А может, бубочка на нём и летел? Отэта был бы номер.
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Лучше бы вы оба на нём летели, два идиота, не понимающие в какой теме они включили свои гавномёты.
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Не выдумывайте чушь. Тут недоразумение только вы.
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Татьяна, я вас двічі питав, а ви двічі відморозилися. Ким ви працюєте, якщо цілодобово сидите в інтернеті і в той же час маєте можливості літати найдорожчими курортами світу?
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Похоже по видео, что самолет горел уже при снижении, а незадолго перед столкновением с землей была вспышка.
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Рождество, американский новый боинг, украинская авиакомпания, погибшие граждане Украины, раша, которая поставляет в иран оружие и ядерные технологии.
Действительно случайность ((
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Иностранные авиакомпании меняют маршруты полетов из-за ракетных ударов Ирана по базам США Так перевозчик «Сингапур эйрлайнз» направил свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана, передает CNN. Власти США запретили полеты американской гражданской авиации над Ираком и Ираном, Оманским и Персидским заливами.
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Похоже Зеленскому лучше возвращаться из Омана пешком или, в крайнем случае, автостопом.
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А лыжи ему нахера? Его вообще походу стремно выпускать из кабинета.

А по теме поста, шо тут сказать, а нечего. Соболезнование родным.
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Пишуть, шо виродки збили його ракетою... Еадіюсь, США розкатають цих тварюк в пиль
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Земля пухом погибшим.
А сейчас начнется чудовищно грязная история с компенсационными выплатами.
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Нескрываемая радость соевых олигофренов в связи с авиакатастрофой украинского самолёта наводит на мысли об ольгинском следе этих приматов
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согласен, педротики начинают танцы на костях Український літак зі 170 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана - Цензор.НЕТ 5450
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На щастя у світі є більш розумні письменники-фантасти ніж Гаррі Гаррісон
Український літак зі 170 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана - Цензор.НЕТ 6369
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Я просто в шоке. Они уже и эту авиакатастрофу приплели к Зеленскому.

Зачем нужно расследование, соя уже сделала выводы
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Так а хіба Зеленський не найвидатніший і не найвпливовіший політик світу?
Ви з методички збилися.
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http://www.wing.com.ua/content/view/5053/40/
,
23 декабря 2002 года.
Iran-140 является аналогом Ан-140 - это первый пассажирский самолет, который будет производиться в Иране. Разработка этой программы ведется совместно Ираном и Украиной с 1995 года. Сборка Ан-140 осуществляется на базе иранского самолетостроительного завода HESA в городе Исфахан в кооперации с харьковским авиазаводом в рамках Ирано-Украинского контракта
. Командир экипажа - летчик-испытатель второго класса Анцибор Геннадий Петрович (налет 2000 часов, на Ан-140 - 160 часов, количество посадок на аэродром Исфахан - 7), второй пилот - летчик - испытатель первого класса Чайченко Сергей Викторович (налет 6600 часов, на Ан-140 - 651 час, количество посадок на аэродром Исфахан - 16).
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Одне з двох - ти або олігофрен або какацапська падлюка.
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Где ты увидело радость зелёный олигофрен или абы срач развести троляка ты дурная
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Так зехейтеры и развели здесь срач ака шуточки о Зе на костях.
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Це якийсь жах, співчуття рідним та близьким.
Але я не вірю у несправності в літака, якому було лише 3 роки, однозначно, що його підбили. Питання - хто: відморожені іранські фанатики чи кацапи допомогли?
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Війна вигідна і ***** і Трампу. Поки Трамп воюватиме в Ірані, нафта попре вгору і у ***** розв'язані руки для створення ;СОГ;.
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Кацапы сбили бы свой, чтоб потом иметь возможность получать соболезнования и участвовать во всевозможных коалициях
Это иранцы, похоже.
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Коалициях с кем? С Ираном??
С сша?
Кацы поставляют ирану оружие и ядерные технологии. Они будут делать вид, что они вообще здесь не при чем.
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Им выгодна война. Им выгодна позиция жертвы. Самолеты им сбивать не впервой. Но сбили бы не украинский, а свой. Они и МН- 17 сбили случайно, хотели сбить свой борт, чтобы оправдать своё открытое вторжение в Украину.
Хотя все может быть. Кацапы, они такие кацапы.
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Иран: Мы сбили американский F35. На землю падает украйнский лайнер. Знакомо?
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Співчуття рідним та близьким загиблих пасажирів та членів екіпажу пасажирського літака.
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Надеюсь, амерьі отомстят обезьянам...на нашего уклониста надеждьі нет. Да и какая,собственно,разница.
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Співпадіння? Не думаю..... Бубочка в Омані, і тут бац неподалечку літак падає і війна майже починається.... Бубочка в Америці, і тут бац імпічмент Трампу.... Бубочка в Німеччині, і Меркельшу аж закалатало..... Бубочка у Франції, згорів Нотердам.....
Наша бубочка, якась зовсім не фартова...... Може нехай бубочка їде у Москву на 75 лєт Пабєди?
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Ну да, неподалёку, в другой стране. Я так могу связывать с вами любые происшествия от вас в радиусе нескольких тысяч км.
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Вибачте, але це випадково не теракт? Родинам загиблих співчуття.
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Сегодня ночью были атакованы беспилотниками, две базы американцев в Ираке. Со слов Трампа, все чики - пики, нападавшие промахнулись. Я этой чуши не верю. Никто не связывает катастрофу самолета с ночным обстрелом? Вспомните 1988 год, также на взлете.
Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air ,был сбит ракетой "земля-воздух", выпущенной с ракетного крейсера ВМС США "Vincennes". Капитан пояснил, что он подумал, что самолет военный, и был награжден.
Пля, даже время сбития совпадает.
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Так писали уже что на час вылет задержался из за технических неполадок.
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Трампу потрібна війна щоб уникнути імпічменту. ***** потрібна війна щоб розв'язати собі руки поки США зав'язне у війні в Ірані і зайнятися завоюванням нових земель.
А от іранцям навряд чи вигідно щоб їх почав бомбардувати весь світ.
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Boeing 737-800 не украинский самолет, а американский.

принадлежал известному коррупционеру, рейдеру и мошеннику Бэне Козломою. так что фактически это еврейский самолет.
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