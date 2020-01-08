 Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана. ВИДЕО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило иранское информагентство FARS.
В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находились 170 пассажиров (ранее сообщалось о 180 пассажирах и членах экипажа. - Ред.).
Глава иранской службы экстренной медицинской помощи Ирана Пирхосейн Куливанд также заявил: "Самолет горит, но мы послали спасателей(...) и мы, возможно, сможем спасти некоторых пассажиров".
Самолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени, сообщает иранское полуофициальное информационное агентство ISNA.
Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев 02: 42 UTC. Последние данные от самолета поступили в 02: 44 UTC.
По данным сервиса, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.
Как стало известно, это самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии", который следовал по рейсу Тегеран-Киев.
В МАУ пока не прокомментировали катастрофу.
По данным AFP, все пассажири и эпипаж погибли.
В сети начали выкладывать видео с места крушения
#ps752 #ukraine pic.twitter.com/7d55BIxhdg— Arshia (@ars__hii) 8 января 2020 г.
first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc— Arshia (@ars__hii) 8 января 2020 г.
Напомним, в конце декабря 2019 г. у Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.
Авиакатастрофа в Казахстане произошла 27 декабря, погибли 12 человек, еще около 70 пострадали. На борту самолета были два гражданина Украины, они выжили.
то ли технические неполадки (3 года самолету...считайте - новьё)
Чекаємо пояснення!
Ждем заявления ************ Мендель.
Скоро проснется.
співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
в менє є підозра що без мАцкалів тут не обійшлось ...
....
Последствия действий величайшего янелоха на земле --разговор с Трампом ---импичмент---ракетные удары для отвлечения внимания---иранское пво сбиват наш самолет по ошибке.
Действительно случайность ((
А по теме поста, шо тут сказать, а нечего. Соболезнование родным.
А сейчас начнется чудовищно грязная история с компенсационными выплатами.
Зачем нужно расследование, соя уже сделала выводы
Ви з методички збилися.
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23 декабря 2002 года.
Iran-140 является аналогом Ан-140 - это первый пассажирский самолет, который будет производиться в Иране. Разработка этой программы ведется совместно Ираном и Украиной с 1995 года. Сборка Ан-140 осуществляется на базе иранского самолетостроительного завода HESA в городе Исфахан в кооперации с харьковским авиазаводом в рамках Ирано-Украинского контракта
. Командир экипажа - летчик-испытатель второго класса Анцибор Геннадий Петрович (налет 2000 часов, на Ан-140 - 160 часов, количество посадок на аэродром Исфахан - 7), второй пилот - летчик - испытатель первого класса Чайченко Сергей Викторович (налет 6600 часов, на Ан-140 - 651 час, количество посадок на аэродром Исфахан - 16).
Але я не вірю у несправності в літака, якому було лише 3 роки, однозначно, що його підбили. Питання - хто: відморожені іранські фанатики чи кацапи допомогли?
Это иранцы, похоже.
С сша?
Кацы поставляют ирану оружие и ядерные технологии. Они будут делать вид, что они вообще здесь не при чем.
Хотя все может быть. Кацапы, они такие кацапы.
Наша бубочка, якась зовсім не фартова...... Може нехай бубочка їде у Москву на 75 лєт Пабєди?
Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air ,был сбит ракетой "земля-воздух", выпущенной с ракетного крейсера ВМС США "Vincennes". Капитан пояснил, что он подумал, что самолет военный, и был награжден.
Пля, даже время сбития совпадает.
А от іранцям навряд чи вигідно щоб їх почав бомбардувати весь світ.
принадлежал известному коррупционеру, рейдеру и мошеннику Бэне Козломою. так что фактически это еврейский самолет.