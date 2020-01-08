EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  61382  288
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) МАУ (63)

 Украинский самолет со 168 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана. ВИДЕО + ФОТО (обновлено)

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило иранское информагентство FARS.

В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находились 170 пассажиров (ранее сообщалось о 180 пассажирах и членах экипажа. - Ред.).

Позже в СНБО уточнили: "На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.".

Глава иранской службы экстренной медицинской помощи Ирана Пирхосейн Куливанд также заявил: "Самолет горит, но мы послали спасателей(...) и мы, возможно, сможем спасти некоторых пассажиров".

Украинский самолет со 168 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана 01
Фото:CNN

Самолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени, сообщает иранское полуофициальное информационное агентство ISNA.

Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев 02: 42 UTC. Последние данные от самолета поступили в 02: 44 UTC.

Украинский самолет со 168 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана 02

По данным сервиса, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.

Как стало известно, это самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии", который следовал по рейсу Тегеран-Киев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет с 93 пассажирами на борту разбился в Казахстане, погибли 15 человек. ВИДЕО

В МАУ пока не прокомментировали катастрофу.

Украинский самолет со 168 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана 03

По данным AFP, все пассажиры и экипаж погибли.

Украинский самолет со 168 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана 04
Фото twitter.com/alihashem_tv

В сети начали выкладывать видео с места крушения

Напомним, в конце декабря 2019 г. у Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

Авиакатастрофа в Казахстане произошла 27 декабря, погибли 12 человек, еще около 70 пострадали. На борту самолета были два гражданина Украины, они выжили.

Источник: https://censor.net.ua/n3168641
 
 
 Топ комментарии
 
Вот такое начало года(((... Соболезнования семьям погибших
 показать весь комментарий
 
Украинский самолет со 170 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана - Цензор.НЕТ 6762

співчуття родинам загиблих у катастрофі літака
 показать весь комментарий
 
Співчуття близьким та рідним. Співчуття Україні.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Сбили украинский самолет кривожопорукие иранцы при обстреле американских баз в Ираке .
 показать весь комментарий
 
Або ж Трамп або *****. Їм обом вигідна війна.
 показать весь комментарий
 
Зачем Трампу война ? Импичмент из конгресса не пройдет в Сенате ни в каком случае . Война это высокие цены на топливо , а значит риски в экономике .
 показать весь комментарий
 
 
значит их обучали или наводили рукожопые кацапы
 показать весь комментарий
 
мне кажется что и стреляли кацапы . ибо иранцы плохие вояки .
 показать весь комментарий
 
 
а ведь недавно конгресс одобрил воен. помощь Украине - вот и ответка, заодно и подпортить имидж Украине. а что люди погибли невинные - им пофиг.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы! Вы и тут Зеленского приплели? Вы дегенераты и моральные продажные уроды, рты позакрывали свои гнилые быстро!!!
 показать весь комментарий
 
 
дегенераты и моральные продажные уроды- это зелеброды, приплетают уже полгода Порошенко везде.

А ну-ка рты позакрывали свои гнилые быстро!!!
 показать весь комментарий
 
 
Алё админ?! За политические комменты под этой новостью банить надо всех.
 показать весь комментарий
 
 
а им без разницы какая новость, им главное деньги отработать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну наконец ты сказало о себе правду. именно ты лахта, которая сама себе лижет.
 показать весь комментарий
 
точно. именно и только ты и есть нулевка с самолайком .
 показать весь комментарий
 
А-ха-ха...самолайк-то убрали. Палитесь. Баланду не дадут.
 показать весь комментарий
 
 
какой самолайк, сое-бот подкацапный?. как раз вот сейчас беги к корыту, соевые помои вам на ферме наливать в корыто будут на завтрак.
 показать весь комментарий
 
Фу...кацапы врут ради Родины. Всегда и везде. Родина у них такая.
 показать весь комментарий
 
 
молодец. самокритично. теперь перед зеркалом с выражением: "Фу...кацапы врут ради Родины. Всегда и везде. Родина у нас такая."
 показать весь комментарий
 
Вы врете...и прекрасно об этом знаете. Вы- как цап. Какое позорище. Еще и соя какая-то...шишки щелкайте.
 показать весь комментарий
 
 
Опять это е*анутое зеркалозележное.В двадцатом обличье но по прежнему с одной извилиной.
 показать весь комментарий
 
Можеш не отвечать слабоумное.Вариантов твоего ответа максимум один.
 показать весь комментарий
 
В нового боінга проблема із аварійністю він має вади в конструкції, федеральне авіаційне управління заставили боінг відізвати багато літаків провести апгрейд системи управління, але це ще в процесі. Та і не факт що виправлять...
 показать весь комментарий
 
Ты еврей? Он не новый и обкатан был уже нормально.
На взлете его из автомата даже мог сбить один боевик.
 показать весь комментарий
 
 
Загугли про нову модель боінга 5 катастроф за рік без цієї, через технічні причини, там ніс задирає і все....
Не шукайте проблем там де її немає якби збили іранці то чорний ящик б не знайшли...
Хіба що путінські бомбу підклали, але є атака на американську базу, взривати цей літак вже нікому не потрібно, причина для удару по ірану вже є у американців...
 показать весь комментарий
 
"задирает нос" и загорелся в воздухе - разные вещи как бы.
 показать весь комментарий
 
 
Ви дані бачили там більшість іранців на борту в чому зміст збивати цей літак іранцям чи взривати РФ, ну і якщо б збили іранці випадково то б чорний ящик б десь пропав...
 показать весь комментарий
 
В чому зміст Путіну був робити теракти у себе на Рашці?....... профіт.
 показать весь комментарий
 
про нову модель боінга\\\\\\\\

та отож шо то не нова модель. обкатана 3.5 роки. я швидше повірю шо Ханука+Бєня=жерствопринесення гоїв.
ок, можеш називати це як хочеш, але почитавши Тору, Талмуд(я не читав), може зрозумієш що це певно правда.(гої - не люди)
 показать весь комментарий
 
 
Какой там праздник сегодня? или вчера - Ханукка? я не знаю что это такое, но подозрительно, ибо Беня - очень правоверный иудей..... "неисправность" да? Так у Качиньского тоже что-то там такое было в самолете то.
А у уиудеев разные "знаки" и обряды имеют огромное значение. Вспомним как корова Нетаниях* презрительно бросила кусок хлеба себе под ноги.... случайность?(ясен пень - для рабов это "случайность")
 показать весь комментарий
 
 
Сбили иранцы?
Приняли за американский.
 показать весь комментарий
 
Геополитика - вещь тонкая. Риторический вопрос - кому это выгодно? Вангую : Иранцы под чутким руководством ********* фсб сбивают укр самолет, США раскапывает кто сбил и в ответку на бомбардировку собственных баз + самолет союзника - начинают полномасштабный шухер в Иране. Результат - нефть дорожает, ***** в им же созданной неразберихе делает что хочет в Украине и Беларуси (американцам не до этого). Америка в плюсе от бабок с удачно подвернувшегося военного конфликта, ***** в шоколаде. Опять всё за счет жертвоприношения украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Це на поверхні. А що робити українцям? Є рецепт?
 показать весь комментарий
 
если этот вопрос "что делать" не возникал у популяции этой страны за почти 30 лет независимости, то теперь нищее, обворованное население мало что сможет изменить. Вероятность того, что лучше уже не будет а будет только хуже - приближается к 100%
 показать весь комментарий
 
Рецепт у тебе давно є, це передьоргувати на Бабу юльйу до останнього укола ботокса у старий холодець, а московського зрадника називати бобіком.
 показать весь комментарий
 
Ніхто б за український літак не почав б війну переоцінюєте, взірвали б з англічанами або з європейцями, а американці за атаку на їхню базу ітак почнуть війну....
Там технічні проблеми у нової моделі боінга це вже признано, уже багато катастроф через це..
А ще могли американці заглушити сигнал GPS, вони так роблять в зоні кофлікта, вносять туди поправки, але ж в літаку є ще системи навігації і тим більше це взліт а не посадка...
 показать весь комментарий
 
Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром 8 января недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана - Al Hadath

В течение пару часов, максимум до конца дня будет офф подтверждение
 показать весь комментарий
 
канадцы, англичане, немцы, шведы - это те кто погиб в этом самолете. так что по вашей теории вполне себе повод
 показать весь комментарий
 
Мои соболезнования родным и близким
 показать весь комментарий
 
 
Горе какое, соболезную семьям погибших. Сбили наш самолёт, он развалился на мелкие кусочки, значит был взрыв или ракета. Конечно все будут говорить что технические причины, никто не хочет конфликта, и ответственности. Все наземные службы знали чей самолёт, маршрут и т д., не трудно догадаться кто мог его сбить. Если бы были технические проблемы, даже пожар двигателя, то он бы просто упал.
 показать весь комментарий
 
 
Издание Al-Hadath сообщило, что украинский самолёт случайно сбили иранские силы противовоздушной обороны (ПВО)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Граждане справжние украинцы, а вы не допускаете что это господа амеры уронили ваш самолётик Український літак зі 168 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана - Цензор.НЕТ 3908 Поясню. Самолёт упал во время нанесения ракетного удара по Иракским американским базам..Самолёт летит на северо-запад в сторону Турции, где баз тоже хватает..Самолёт на взлёте оставляет сильный тепловой след.. Траектория угрожает базам сша, в частности базе Пиринчлике,станции космического слежния... Вы верите в лучевое пучковое оружие на спутниках США
Кстати есть ещё пара землетрясений в Иране на атомной станции.И всё в одну ночь в одном месте. Ничего так совпадния вообще....
 показать весь комментарий
 
Ты этот бред в Куреневскую психбольницу отошли, эксперт!
 показать весь комментарий
 
 
Лучевое пучковое оружие на спутниках нереально по причинам ранее обсуждавшимся.
 показать весь комментарий
 
Приветствую...прецеденты просто были. Боинг над Украиной...АН над Сирией. Одно и то же оружие, с теми же действующими лицами практически.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И тебе здравствовать...Я так, зашел посмотреть кто же виноват, гы.... То что это ,,дружественный,, огонь смотрю никто и не допускает.
 показать весь комментарий
 
Уровень иранской техники ПВО ничем не лучше сирийской...возможно все, конечно. Но...Как сами Український літак зі 168 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана - Цензор.НЕТ 8990
 показать весь комментарий
 
Загниваем потихоньку. Но держимся Український літак зі 168 пасажирами на борту розбився відразу після зльоту з аеропорту Тегерана - Цензор.НЕТ 6319 Надо ж досмотреть спектакль Похождения вовочки.
 показать весь комментарий
 
Сейчас смотрю ваш канал 360...эксперты говорят про столкновение с американским беспилотником. На фото полно дыр от поражающих элементов.
 показать весь комментарий
 
А откуда в беспилотнике поражающие элементы? Это ж самолётик а не ракета. Или, типа, боестолкновение?
 показать весь комментарий
 
Такие вот эксперты...не успели согласовать с центром.
 показать весь комментарий
 
в беспилотнике, несущем боеприпас достаточно пораж элементов
 показать весь комментарий
 
пусть пляшут пока, они еще не знают чем эта многоходовОчка закончится для них
 показать весь комментарий
 
"Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Багдаде" - совпадение?
 показать весь комментарий
 
 
Исламистам все равно чей самолет. Выбрали тот что хуже охранялся. Ясное дело украинский. Надо требовать международного расследования.
 показать весь комментарий
 
 
Египет вчера отменил рейсы в Багдад,почему летали в Тегеран. Если самолёт горел сразу после взлета, то 99 процентов теракт. Ещё раз вопрос, почему МАУ не сняло рейсы
 показать весь комментарий
 
 
Фигня, свыше 85% авиакатастроф происходит во время взлета или посадки.
 показать весь комментарий
 
 
Не фигня, а какая разница. И при чем здесь беня который решил бабло закосить, там где ракеты летают
 показать весь комментарий
 
Наверняка исламистам Путлер посоветовал выбрать украинский самолет. Может "операцией" как всегда руководили московские эксперты!
 показать весь комментарий
 
 
все может быть - хоть чем-то нагадить Украине, может думали в самолете и американцы есть с другими паспортами.
 показать весь комментарий
 
Щирi спiвчуття родинам загиблих та всiм українцям.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
гомэриканцЫ однозначно сбили , им нужны новые костры нестабильности
быстрее бы йеллоустоунский вулкан жахнул
 показать весь комментарий
 
Судя по твоим высерам, поцак, мозга нет у тебя
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Судя по тем мелким кусочкам оставшимся при падении это наверняка "просто летное проишествие."Наверняка это была бабка Гарпына чи Мотря котра полэтила на выходные подоїти корову и даты свыням їсти на выходные в Иран.А точно не Украинские военные специалисты,ракетчики и атомщики.
 показать весь комментарий
 
Адмін, виключи коментарі під повідомленнями про трагедію: ольгінці під україн. і іншими прапорами все обсіли і обгадили. Трагедія, тому не час бавитися в демократію і свободу слова - скрізь вилазить пригожинський пуйлостан.
 показать весь комментарий
 
 
я дуже І ДУЖЕ СИЛЬНО сумніваюсь в тому, що це було просто аварія!!! АВАРІЯ В ТОЙ МОМЕНТ, КОЛИ ІРАН БОМБИТЬ ІРАК і вся ППО Ірану в повній бойовій готовності, і знаючи, що Іран вже ЗБИВАВ амерські безпілотники над своєю територією???? Хоча в той самий час там же не ОДИН ЦЕЙ літак злітав чи сідав в аеропорті.... Чому інших не підбили??
 показать весь комментарий
 
 
Називайте речі своїми іменами:бенін самольот розбився*може це і є знак для ібн Вовки.
 показать весь комментарий
 
Над Беней сгущаются тучи.
Подковерная борьба олигарха Игаля Коломойского за возврат активов «ПРИВАТБАНКА» напоминает действия персонажа из поэмы М. Лермонтова «ДЕМОН».
«Печальный Демон, дух изгнанья, Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой;
Ничтожной властвуя землей, Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему Он не встречал сопротивленья -
И зло наскучило ему».
Днепропетровец Игаль Валерьевич вернулся из Израиля в Украину после избрания криворожца президентом, с одной целью - грабить ее экономику. Под прикрытием шлимазла, «смотрящий» теперь это делает не стесняясь, открыто. Механизмов защиты от еврея уже почти нет. Предвыборное обещание зеленых: «Да, мы говорили, что МЫ будем жить лучше, но мы ни говорили, что ВЫ будете жить лучше ...».
Но и в Украине любителя пить кофе сопровождает цепь неприятностей.
Суд США заблокировал вклады Коломойского и выдал олигарху 20 долларов на сутки, для оплаты обедов в элитных ресторанах города Днепра. Но это можно было бы пережить, если бы не авиакатастрофа с бортом «Boeing 737» украинской компании «МАУ», владельцем которой является босс «слуги народа».
Самолет принял на борт 180 пасажиров и потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране утром на второй день Рождества.
Если Комиссия по расследованию причин гибели самолета и пассажиров на его борту установит, что причиной аварии было техническое состояние двигателей, а не теракт, то Коломойского ожидают миллиардные убытки на выплату компенсаций родственникам погибших в этой трагедии.
Как сказал мэр города Днепра господин Борис Филатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».
Население Украины сейчас находится в ступоре и выясняет, какую должность в Правительстве Украины занимает гражданин Израиля - Игаль Валерьевич Коломойский?
 показать весь комментарий
 
Да ни чё мы отвернёмся.Пусть насилуют баб в центре Белина.Мы отвернемся,- и назначим им более высокие проджеты.
 показать весь комментарий
 
Соболезнования, но зачем туда вообще летать? Это почти как в Москву. Диверсия в свете последних событий. Поставить перед западными обывателями Украину что та сотрудничает с Ираном. Возможно россияне подсобили.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх