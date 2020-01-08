 Украинский самолет со 168 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана. ВИДЕО + ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило иранское информагентство FARS.
В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находились 170 пассажиров (ранее сообщалось о 180 пассажирах и членах экипажа. - Ред.).
Позже в СНБО уточнили: "На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.".
Глава иранской службы экстренной медицинской помощи Ирана Пирхосейн Куливанд также заявил: "Самолет горит, но мы послали спасателей(...) и мы, возможно, сможем спасти некоторых пассажиров".
Самолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени, сообщает иранское полуофициальное информационное агентство ISNA.
Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев 02: 42 UTC. Последние данные от самолета поступили в 02: 44 UTC.
По данным сервиса, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.
Как стало известно, это самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии", который следовал по рейсу Тегеран-Киев.
В МАУ пока не прокомментировали катастрофу.
По данным AFP, все пассажиры и экипаж погибли.
В сети начали выкладывать видео с места крушения
#ps752 #ukraine pic.twitter.com/7d55BIxhdg— Arshia (@ars__hii) 8 января 2020 г.
first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc— Arshia (@ars__hii) 8 января 2020 г.
Напомним, в конце декабря 2019 г. у Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.
Авиакатастрофа в Казахстане произошла 27 декабря, погибли 12 человек, еще около 70 пострадали. На борту самолета были два гражданина Украины, они выжили.
А ну-ка рты позакрывали свои гнилые быстро!!!
На взлете его из автомата даже мог сбить один боевик.
Не шукайте проблем там де її немає якби збили іранці то чорний ящик б не знайшли...
Хіба що путінські бомбу підклали, але є атака на американську базу, взривати цей літак вже нікому не потрібно, причина для удару по ірану вже є у американців...
та отож шо то не нова модель. обкатана 3.5 роки. я швидше повірю шо Ханука+Бєня=жерствопринесення гоїв.
ок, можеш називати це як хочеш, але почитавши Тору, Талмуд(я не читав), може зрозумієш що це певно правда.(гої - не люди)
А у уиудеев разные "знаки" и обряды имеют огромное значение. Вспомним как корова Нетаниях* презрительно бросила кусок хлеба себе под ноги.... случайность?(ясен пень - для рабов это "случайность")
Приняли за американский.
Там технічні проблеми у нової моделі боінга це вже признано, уже багато катастроф через це..
А ще могли американці заглушити сигнал GPS, вони так роблять в зоні кофлікта, вносять туди поправки, але ж в літаку є ще системи навігації і тим більше це взліт а не посадка...
В течение пару часов, максимум до конца дня будет офф подтверждение
Кстати есть ещё пара землетрясений в Иране на атомной станции.И всё в одну ночь в одном месте. Ничего так совпадния вообще....
на борту находились
15 украинцев,
73 канадца,
71 иранец
и
21 гражданин других государств.
быстрее бы йеллоустоунский вулкан жахнул
Подковерная борьба олигарха Игаля Коломойского за возврат активов «ПРИВАТБАНКА» напоминает действия персонажа из поэмы М. Лермонтова «ДЕМОН».
«Печальный Демон, дух изгнанья, Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой;
Ничтожной властвуя землей, Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему Он не встречал сопротивленья -
И зло наскучило ему».
Днепропетровец Игаль Валерьевич вернулся из Израиля в Украину после избрания криворожца президентом, с одной целью - грабить ее экономику. Под прикрытием шлимазла, «смотрящий» теперь это делает не стесняясь, открыто. Механизмов защиты от еврея уже почти нет. Предвыборное обещание зеленых: «Да, мы говорили, что МЫ будем жить лучше, но мы ни говорили, что ВЫ будете жить лучше ...».
Но и в Украине любителя пить кофе сопровождает цепь неприятностей.
Суд США заблокировал вклады Коломойского и выдал олигарху 20 долларов на сутки, для оплаты обедов в элитных ресторанах города Днепра. Но это можно было бы пережить, если бы не авиакатастрофа с бортом «Boeing 737» украинской компании «МАУ», владельцем которой является босс «слуги народа».
Самолет принял на борт 180 пасажиров и потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране утром на второй день Рождества.
Если Комиссия по расследованию причин гибели самолета и пассажиров на его борту установит, что причиной аварии было техническое состояние двигателей, а не теракт, то Коломойского ожидают миллиардные убытки на выплату компенсаций родственникам погибших в этой трагедии.
Как сказал мэр города Днепра господин Борис Филатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».
Население Украины сейчас находится в ступоре и выясняет, какую должность в Правительстве Украины занимает гражданин Израиля - Игаль Валерьевич Коломойский?