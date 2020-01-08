 Украинский самолет со 167 пассажирами на борту разбился сразу после взлета из аэропорта Тегерана. ВИДЕО + ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило иранское информагентство FARS.
В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находились 170 пассажиров (ранее сообщалось о 180 пассажирах и членах экипажа. - Ред.).
Позже в СНБО уточнили: "На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа".
В итоге, МАУ обнародовала список 167 пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране украинского самолета.
Глава иранской службы экстренной медицинской помощи Ирана Пирхосейн Куливанд также заявил: "Самолет горит, но мы послали спасателей(...) и мы, возможно, сможем спасти некоторых пассажиров".
Самолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени, сообщает иранское полуофициальное информационное агентство ISNA.
Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев 02: 42 UTC. Последние данные от самолета поступили в 02: 44 UTC.
По данным сервиса, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.
Как стало известно, это самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии", который следовал по рейсу Тегеран-Киев.
В МАУ пока не прокомментировали катастрофу.
По данным AFP, все пассажиры и экипаж погибли.
В сети начали выкладывать видео с места крушения.
Источник: https://twitter.com/ars__hii
Источник: https://twitter.com/ars__hii
Напомним, в конце декабря 2019 г. у Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.
Авиакатастрофа в Казахстане произошла 27 декабря, погибли 12 человек, еще около 70 пострадали. На борту самолета были два гражданина Украины, они выжили.
Ну так найди 5 отличий. Вы такие же животные.
Усвідомив що поруч із твоєю паРашею є ще одна держава з багатомільйонним народом який лише чекає на слушний момент щоби вдарити вам у спину? І тобі, і твоїй самиці, і твоїм личинкам? Живи з цією думкою, ходи і озирайся.
(ага понесуть)
на борту находились
15 украинцев,
73 канадца,
71 иранец
и
21 гражданин других государств.
быстрее бы йеллоустоунский вулкан жахнул
Більше схоже саме на те що збили випадково
Подковерная борьба олигарха Игаля Коломойского за возврат активов «ПРИВАТБАНКА» напоминает действия персонажа из поэмы М. Лермонтова «ДЕМОН».
«Печальный Демон, дух изгнанья, Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой;
Ничтожной властвуя землей, Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему Он не встречал сопротивленья -
И зло наскучило ему».
Днепропетровец Игаль Валерьевич вернулся из Израиля в Украину после избрания криворожца президентом, с одной целью - грабить ее экономику. Под прикрытием шлимазла, «смотрящий» теперь это делает не стесняясь, открыто. Механизмов защиты от еврея уже почти нет. Предвыборное обещание зеленых: «Да, мы говорили, что МЫ будем жить лучше, но мы ни говорили, что ВЫ будете жить лучше ...».
Но и в Украине любителя пить кофе сопровождает цепь неприятностей.
Суд США заблокировал вклады Коломойского и выдал олигарху 20 долларов на сутки, для оплаты обедов в элитных ресторанах города Днепра. Но это можно было бы пережить, если бы не авиакатастрофа с бортом «Boeing 737» украинской компании «МАУ», владельцем которой является босс «слуги народа».
Самолет принял на борт 180 пасажиров и потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране утром на второй день Рождества.
Если Комиссия по расследованию причин гибели самолета и пассажиров на его борту установит, что причиной аварии было техническое состояние двигателей, а не теракт, то Коломойского ожидают миллиардные убытки на выплату компенсаций родственникам погибших в этой трагедии.
Как сказал мэр города Днепра господин Борис Филатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».
Население Украины сейчас находится в ступоре и выясняет, какую должность в Правительстве Украины занимает гражданин Израиля - Игаль Валерьевич Коломойский?
2. за день до этого США обьявили о запрете пролётов над этой зоной своим бортам
3. общая эскалация и обещания Ирана выпустить ракеты по обьектам США...
по моему ОЧЕВИДНО ЧТО СИСТЕМЫ РЭБ США держали этот квадрат в полной электронной зачистке (чтоб подавлять возможные запуски ракет Ираном) и электроника самолета просто отключилась в воздухе.
вопрос в другом - почему коломойша не отозвал рейс свой в такой ситуации?? Деньги не пахнут? Надеялся проскочить??
Больше чем уверен регламент не соблюдают, обслуживание от норматива сведено к минимуму. Работают за себя и за того парня. И это касается не только этой канторы отсюда и результаты. А барыги все не нажрутся так и живем.
СОБАЧАРА Беня держит МАУ в состоянии постоянного банкротства и использует только для отмывки бабок и личной наживы.
Естественно, что сейчас КЛОУН и все его "шавки" сделают все возможное, чтобы СУКУ Беню отмазать.
От себя. Пожар двигателя на ВСЕХ Боингах кроме 727 практически не опасен. Даже если вы не сразу его обнаружили. И даже если так и не смогли потушить. Двигатель отгорает и падает на землю. Это предусмотрено конструкцией. И нет ни одного случае катастрофы боинга по причине пожара двигателя. Вот попадание ракеты с тотальным разрушением двигателя и управления - вот это опасно.
Скорее всего ошибка местного ПВО при тотальном возбуждении в войсках. Но это предварительное и личное мнение.
Если что, мой налёт на Боингах больше 9000 часов.
В 2009 пилот посадил подобный B737, это был А320, самолет, вообще не имея ни одного двигателя на воду (!!!) с высоты 850 метров. Все остались живы.
Не мог самолет рухнуть имея один рабочий двигатель, даже если пилот полный идиот.
Вы правы.
"8 января 2020 года ориентировочно в 6.00 по тегеранскому времени (около 4.30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта Имама Хомейни разбился самолет Boeing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя, по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается", - отметили украинские дипломаты.
Таким было сообщение изначально. Позже в посольстве слова про теракт и ракетную атаку убрали.
"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера", - сказали в посольстве.
совпадение?
Пілот не повідомив про не штатну ситуацію. Літак явно розвалився в повітрі на дрібні уламки.
З украінськоі сторони іде розслідувати не група авіаційних спеців, а .... нацполіція.
Хто ще вірить в версію пожежі в двигуні???
Ни один иудей, как всегда, не пострадал.
https://hvylya.net/news/exclusive/putin-napisal-zelenskomu-posle-tragedii-v-irane.html
Если Иранцы под любым предлогом откажутся передавать нам "черные ящики" -эта версия подтвердится.
Бедные люди, царствие им небесное.
Но, для этих иранских фанатиков - люди мусор.
І цікаво - чи приділять цьому увагу у черговому випуску
ВечірньогоБл*дського кварталу.
З побиття студентів на Майдані вже жартували. Про "горіла хата, палала" теж було. А тепер для Лисого така нагода перевершити свого кумира Задорнова, котрий вперше пожартував про Боїнг...