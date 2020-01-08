 США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп

"Мы спасли множество жизней, окончив его жизнь", - заявил Трамп американским журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я знаком с его прошлым. Его прошлое было ужасным. Он был террорист. Как вам известно, президент Обама его так назвал, и ему (Сулеймани) нельзя было даже покидать страну", - отметил президент США.

Трамп добавил, что Сулеймани путешествовал с главой Хезболлы, и "они были там не для того, чтобы обсуждать отдых".

"Они были там не для того, чтобы отправиться на замечательный курорт в Багдаде. Они были там, чтобы обсуждать свои дела", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп также добавил, что, по его мнению, "если Ирак выгонит войска США прямо сейчас, это будет худшим, что может случиться с Ираком".

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Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".