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Все про:Трамп (2725) Сулеймани (16)

 США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США спасли множество жизней, ликвидировав иранского генерала Касема Сулеймани.

"Мы спасли множество жизней, окончив его жизнь", - заявил Трамп американским журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Я знаком с его прошлым. Его прошлое было ужасным. Он был террорист. Как вам известно, президент Обама его так назвал, и ему (Сулеймани) нельзя было даже покидать страну", - отметил президент США.

Трамп добавил, что Сулеймани путешествовал с главой Хезболлы, и "они были там не для того, чтобы обсуждать отдых".

"Они были там не для того, чтобы отправиться на замечательный курорт в Багдаде. Они были там, чтобы обсуждать свои дела", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп также добавил, что, по его мнению, "если Ирак выгонит войска США прямо сейчас, это будет худшим, что может случиться с Ираком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Сулеймани - верное решение Трампа, - Помпео

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168640
 
   
 Топ комментарии
 
Иран атаковал авиабазу США в Ираке

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/10821242-iran-atakoval-aviabazu-ssha-v-irake-video.html
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А ты думал, что кремлёвским террористам и их собратьям-дикарям шиитским террористам из Ирана всё позволено, и их никто не тронет? ))
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О жертвах и разрушениях ничего не сказано, а в этом и будет вся соль. Если стреляли просто в сторону базы - значит только хотят "сохранить лицо", ну а если нет то... мы накануне грандиозного шухера.
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я надеюсь Насраллу тоже зажмурят наконец, задержался он на этом свете...
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Мусульмане устроили траур на наше рождество, у них грешок теперь не малый.
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О жертвах и разрушениях ничего не сказано, а в этом и будет вся соль. Если стреляли просто в сторону базы - значит только хотят "сохранить лицо", ну а если нет то... мы накануне грандиозного шухера.
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"...Iран наніс потужний ракетний удар по військовій базі США в Іраку.
Випущено 10 різнокаліберних ракет.
Американські військові просять допомоги.
Це війна...
Американські Ф-35 вилетіли в Ірак!..."
https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/833
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Зараз поки ще немає інформації про загиблих. Якщо вони будуть, Іран буде атакованим, і не десятком ракет.
☹️
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"Декілька солдат США загинуло внаслідок ракетного удару Ірану по американській базі в Іраку. Держсекретар Помпео та Секретар оборони Еспер зустрілися з Трампом у Білому Домі.Іран по тривозі підняв бойову авіацію. В Ізраїлі оголошено високий рівень військової тривоги!"
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Поки що є неофіційна інформація що немає casualties
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"Усього атаковано ДВІ бази де перебувають американці. Аль Асад та Ібріл!
Пентагон заявив, що зробить все для захисту своїх солдат.
Очікується брифінг Трампа!"
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"Мы спасли множество жизней, окончив его жизнь" Источник: https://censor.net.ua/n3168640
Ты сейчас третью мировую развяжешь, идиот б...дь
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А ты думал, что кремлёвским террористам и их собратьям-дикарям шиитским террористам из Ирана всё позволено, и их никто не тронет? ))
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Я думаю, что залу...ться на ядерную державу как минимум недальновидно
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Ну Иран все таки пока не ядерная держава, стоит признать. Будь это иначе - персы бы уже давно взорвали устройство в глубине пустыни, прозвенев на весь мир, если отбросить дипломатическую шелуху, "мы - ядерное государство. И на армию любого агрессора готовы скинуть бомбу". Ситуация с КНДР наглядно показала эффективность такой демонстрации.
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Не знаю, не знаю... Работы по обогащению идут, магатэ присутствует. Может быть, вы имеете в виду, что носителей нет? Так это дело наживное, лишь бы деньги были. У этих есть и будут, покуда нефть продается
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Готовых устройств пока еще нет. Обогащение - это даже не полпути до создания ядерной бомбы. Это намного сложнее, чем просто "быстро сжать два куска урана для их перехода в надкритическое состояние".
Согласен, в принципе, что лет эдак через 5-10 у персов ЯО и появится. Но пока его нет - считаться ядерной державой он не может
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Не знаю, опять таки. Уран есть, специалисты есть, наши в том числе руки погрели... То то Лавров суетится. Ядерные сделки не заключаются с государствами, которые ничего из себя не представляют с точки зрения ядерной угрозы, так ведь? И миссия МАГАТЭ в таких странах не присутствует постоянно... Там ведь много не надо, Израиль рядом. А Израиль плоть от плоти США. Не дай Бог, что то не так, и понесется...
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Ядерная сделка и была сделана для того, чтобы не дать Ирану получить ЯО. Ведь 5-10 лет в нашем мире - это почти миг. Крым оккупировали уже почти 6 лет назад. И глупость Трампа была в разрыве этой сделки. Теперь, чтобы не дать персам получить ЯО, их нужно в прямом смысле разгромить - то есть, не просто нанести военное поражение, а буквально снести режим аятоллы, как было с Саддамом в Ираке. Вот только Иран больше и мощнее, такой же быстрой операции, как Буря в пустыне не получится
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Так в этом и суть. У Ирака времен Саддама не было ЯО. У этих же... Хорошо, я не говорю, что точно ЕСТЬ. Но МОЖЕТ БЫТЬ. Понимаете? Так вот, если у них оно есть, они его точно пустят в ход, когда совсем прижмет. И за них впишутся. Впишемся мы, впишется Китай, который туда проинвестировал огромные бабки недавно (гуглим). Короче, ничего о хорошего я лично не вижу в развитии ситуации
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А может наоборот предотвратят. Давайте будем объективными 3-ю мировую практически начал Кремль.
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Давайте будем объективными... Ну давайте. Так вот, если быть объективными, ты идиот. Никакой кремль не смог бы создать такую кашу, реально грозящую ядерным конфликтом, ты это понимаешь? Дибил б...дь
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Так эта каша не за день началась. Напомнить с чего началась вторая мировая? А всё началось с захвата польской земли. То есть типа с захвата спорной территории которую Германия считала своей. То есть типа "исконно немецкой". Всё как в ситуации с Крымом. Конфликт в Украине разрушил порядок в мире. После Донбасса Кремль полез ещё на ближний восток где начал мутить оду и всё усложнять. Сулеймани организовавший нападение на военные базы США несколько раз бывал в Кремле за последние годы. Совпадение?
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Максимушка. Без обид. Меньше читайте, пожалуйста, укро СМИ. У каждого американского президента должна быть маленькая (!) HO Победоносная (!) война. Иран не кандидат на это.
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Читай выше мой коммент. А у тебя своих мозгов нет и аналитических способностей чтобы полагаться не только на СМИ?
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Судя по всему, война США с Ираном почти неизбежна. Цены на нефть попрут вверх.
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Вот именно. Местные вышиватники радуются, что "накажут союзника х*йла", но не понимают, что война в Персидском заливе резко поднимет цену на нефть. Когда был дипломатический конфликт между персами и саудитами, то аналитики подсчитали, что в случае войны и 200 баксов за бочку - не предел. Спрашивается, кто снимет все сливки с этой ситуации? Да еще и подкинет оружия проигрывающей стороне, чтобы войнушка подольше шла?
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Всё зависит от того как долго будет длиться конфликт а судя по операции «Буря в пустыне» он будет длиться не долго. Поэтому цены сильно подскочить не успеют, или подскочат ненадолго.
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В 2003-м США тоже вступили в Ирак и цены подскочили почти вдвое. И снизились лишь в 2008-м, на фоне кризиса. К тому же, Иран - намного более крупная страна, нежели Ирак
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Ты ничего не путаешь? Цены начали расти кажется с 2007 года. Что и принесло РФ некую стабильность и рост.
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Только что, Иран подтвердил, что нанёс ракетный удар по американской военной базе Аль-Асад в центральном Ираке.
Месть за смерть иранского генерала Сулеймани.
Американцы должны ответить ударами по иранским военным обьектам.
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Началось. Или Штаты ударят по Ирану, запустив горячую войну (не Третью мировую, но все же), подняв цены на нефть на радость одной северной стране. Или же проглотят это, тем самым загнав имидж США еще ниже. Цугцванг.
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Не третя світова, але ця війна втягне нові країни.
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никого они не спасли, все только начинается, обстрелы американских баз томy подтверждение, теперь последyет обратка и так до бесконечности.
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и так до бесконечности... пока не будет уничтожен главный террорист - пуйло
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Любая заварушка у Ормузского пролива, через который проходит четверть всех мировых углеводородов - только на радость пуйлу. Так как создает сложности конкурентам - продавцам черной жижи. А паникеры-биржевики еще и цену на нее взвинтят.
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Ничего не получится. Если цены на нефть взлетят то всё равно Россия будет в выигрыше. А роль очередного пуйла там может исполнить кто угодно.
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Трамп просто почав війну, яка вб'є ще більше людей.
У Іраку здійснено ракетну атаку на військову авіабазу Ayn-al-Asad, на якій розташовуються військові США та сили коаліції. Як повідомляє кореспондент Пентагону з посиланням на військові джерела, спочатку було випущено шість ракет. За ними послідували нові залпи.

Офіційно поки невідомо, чи є загиблі та постраждалі внаслідок удару. Також журналіст зазначає, що це та сама база, яку відвідував президент США Дональд Трамп у грудні 2018 року.

Іранський революційний гвардійський корпус підтвердив, що атакував американську авіабазу "десятками ракет". А на одному з іранських телеканалів заявили, що операція проти бази США називається "операція мученика Сулеймані" і "десятки" балістичних ракет були випущені.Прессекретар Білого Дому заявив, що президенту Дональду Трампу було повідомлено про ситуацію в Іраку і він уважно за нею стежить.Водночас у соцмережах десятками розходяться фейкові фото та відео начебто удару в Іраку, однак ці фото зроблені набагато раніше у Газі та Сирії.

Нагадаємо, уночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного аеропорту Багдаду - внаслідок нього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані. Після цієї події ситуація на Близькому Сході різко загострилася: в Ірані обіцяють помститися США, влада Іраку засудила операцію, а Держдеп США закликав американців негайно покинути територію Іраку.

Критикують операцію і в США - спікерка Палати представників Конгресу США назвала ракетний удар "невиправданим та провокативним". Своєю чергою, державний секретар США Майк Помпео заявив, що ліквідація іранського генерала зірвала його "неминучу" атаку і врятувала життя американців. "Ризик нічого не робити був величезний", - заявив він. Трамп же звинуватив Сулеймані у тисячах смертей і сказав, що його ненавиділи навіть в самому Ірані.

Сулеймані називали одним із найвпливовіших осіб на Близькому Сході. ТСН.ua розповідає, хто він такий, чому його вбивство викликало такий резонанс у світі і як тепер може спалахнути чергова гаряча війну на Близькому Сході. 4 січня постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі заявив, що Тегеран помститься за вчинене США вбивство генерала Касема Сулеймані. "Безумовно, Іран не закриє на це очі. Буде помста, Іран відповість так, як вважатиме за потрібне. Час і місце такої відповіді буде визначати Іран", - вказав посол. Водночас, в Ірані також заявили, що більше не дотримуватимуться положень ядерної угоди, яка була досягнута з низкою світових лідерів 2015 року. Йдеться, серед іншого, про збагачення урану, кількість накопиченого збагаченого урану, а також досліджень і розробок у своїй ядерній програмі.

5 січня парламент Іраку проголосував за резолюцію, яка закликає уряд країни припинити будь-яку іноземну військову присутність. Йдеться, зокрема, і про міжнародну коаліцію на чолі зі США. Дональд Трамп пригрозив Іраку санкціями в "разі ворожості" з боку Багдада - таким чином він відреагував на рішення іракського парламенту щодо виведення військ.
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Зараз не ясно який результат атаки. Якщо американські військові чи їх союзники постраждали, відповідь буде, і дуже потужна.
Нажаль Іран не дуже розуміє що робить. Це 12-а ракетна атака за останні декілька тижнів, але перша з території Ірану.
Я так розумію що військова інфраструктура Ірану буде знищена у наступни тижні. Знову, якщо військові Америки чи їх союзники постраждають
🤔☹️
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Ринок нафти не реагує, Ви розповсюджуєте фейкову інформацію Хоча не здивуюся якщо нафта впаде до 30 баксів за барель, у разі втрати Іраном своїх родовищ. Все має свою вартість, кров за кров теж.
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2 января Brent торговалась по 65,5-66 баксов, 3 января убивают иранского генерала, и уже 6 января нефть торгуется уже по 69-70,5 баксов, впервые за полгода. И это только на новости об убийстве одного человека. Что будет в случае полномасштабной войны в проливе?
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Скільки ольгінських зеблоїдів в коментах
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напиши чего-нибyдь yмное, а то есть подозрение мил человек, что ты стyкачок из них.
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там короче иран решил суициднутся и атаковал ракетами американцев в ираке
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Таки Донни наломал дров под самый конец своего президентского срока. Иран хоть и страна дикарская, но зато с яйцами оказалась и не проглотнули.
Теперь будет игра "зассал-не зассал" с повышением ставок после каждого раза. И так как темперамент ковбоя Донни известен - скоро последует ответ.

Независимо от того, что произойдет дальше, а второй срок после такого ковбою не видать как своих ушей.
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Почему наломал? Я думаю это был холодный расчёт. Он оценивал риски, и вероятней всего атака была более выигрышной. На Трампом весит импичмент, его срок заканчивается и он планирует идти на следующий. Так что тут скорей всего всё продумано. Голубем мира у него не получилось стать, и он пошел по пути Буша младшего.
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Вы вчитайтесь в сам смысл - Иран атаковал США в Ираке))) их генерала там же зашкварили. Так я не пойму - Иран претендует на Ирак как когда-то хуссейн на Кувейт? Эти отмороженные бармалеи ещё и орут о том что Штаты войну развязали. Недолго им осталось быковать если Трамп обратку не включит.
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В Белом доме собрали военное командование, будет гаряче, хотя по инфе в результате атаки жертв нет.
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Доречі, так звані «Стражі Революції» обіцяють вбивати не тільки американців, а також євреїв та обіцяють знищити Ізраїль. Вони тілько що випустили прес-реліз
🤔
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это они с времен прихода к власти обещают.
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тогда очень похоже на самоyбийство, но вряд-ли, рyководители не бывают фанатиками, фанатики при власти они долго не живyт.
ничего не понимаю.
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У мене немає відповіді. Це релігійни фанатики з терорестичної організації «Стражі Революції». Наказ надав Іранський релігіозний лідер.
Будемо дивитись, що буде далі
🤔
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Так и есть.
"Иран: Мы считаем, что непосредственным союзником США в убийстве генерала Сулеймани был Израиль."
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не люблю сша, у них диктатура и власть узурпирована двумя партиями...
вот в Украине любой дурак имеет право основать партию и балотироваться в президенты
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Не забувайте.... Трамп із військових, закінчував військову академію.... Тому на відміну від нашого Зебобіка-піаніста, він хоч має уявлення, що таке армія, війна і все таке....

Тим більше рішення не він сам приймав... Готовили цю спецоперацію по усуненню Сулеймані усім Пентагоном... А там люди толкові, прекрасно розуміють, що розрухавши цей шиїтський мурашник вбивством мурашиної матки, будуть наслідки.... Часи воєнних катастроф Вєтнаму і кореї для Америки пройшли... Вони на відміну від русскіх вчаться на власних помилках.... Зараз USArmy більш виважено підходить до вирішення таких військових конфліктів... прораховують усі ризики та деталі.... Це яскраво показали компанії: Буря в пустелі, друга іракська компанія, Сирія, Афганістан.... достатньо потужно yankee себе там проявили....
Тому не phjpevskj, на що цей Іран розраховує?
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Согласно СNN, президент Трамп в ближайшие часы, выступит со срочным обращением к нации
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THX за інфу.... обовязково потрібно послухати...
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Размажут сейчас бармалеев мордой об стенку и пару главных аятолл ракетами шандарахнут да и все на этом закончится. Штаты не дураки чтоб пехоту свою вводить к этим фанатикам. Пускай сами в своём болоте потом копаются, а если че не так, будет ракетой по башке.
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Пошла инфа...
Иран совершил нападение на две военные базы США в Ираке: авиабазу Айн-Асад в Анбаре и другую базу в городе Эрбиль
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Понятно, что сейчас в районе Персидского Залива и вокруг Ирана начнётся серьёзный замес...
Иран атаковал военные базы США в ираке.
И американцы в ближайшие часы, в ответ атакуют иранские обьекты... и понеслась....
А я вот лично за Зеленского переживаю ))...
Вот нахрена он попёрся в зону Персидского залива, так не вовремя?
Ему нужно срочно покидать залив.
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А Зеленского медведчук уже своим личным самолетом из Омана эвакуировал по приказу Путина.
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просмотрел парy отмороженых срyсайтов, радyются обстрелам амер. баз.
ждyт гибели проклятой пиндосии и поднятия цен на нефть.
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забыл добавить, про хохлов в обязательном порядке строчат))
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