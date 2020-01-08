 США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп

"Мы спасли множество жизней, окончив его жизнь", - заявил Трамп американским журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я знаком с его прошлым. Его прошлое было ужасным. Он был террорист. Как вам известно, президент Обама его так назвал, и ему (Сулеймани) нельзя было даже покидать страну", - отметил президент США.
Трамп добавил, что Сулеймани путешествовал с главой Хезболлы, и "они были там не для того, чтобы обсуждать отдых".
"Они были там не для того, чтобы отправиться на замечательный курорт в Багдаде. Они были там, чтобы обсуждать свои дела", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп также добавил, что, по его мнению, "если Ирак выгонит войска США прямо сейчас, это будет худшим, что может случиться с Ираком".
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/10821242-iran-atakoval-aviabazu-ssha-v-irake-video.html
Випущено 10 різнокаліберних ракет.
Американські військові просять допомоги.
Це війна...
Американські Ф-35 вилетіли в Ірак!..."
https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/833
☹️
🤔
Пентагон заявив, що зробить все для захисту своїх солдат.
Очікується брифінг Трампа!"
Ты сейчас третью мировую развяжешь, идиот б...дь
Согласен, в принципе, что лет эдак через 5-10 у персов ЯО и появится. Но пока его нет - считаться ядерной державой он не может
Месть за смерть иранского генерала Сулеймани.
Американцы должны ответить ударами по иранским военным обьектам.
У Іраку здійснено ракетну атаку на військову авіабазу Ayn-al-Asad, на якій розташовуються військові США та сили коаліції. Як повідомляє кореспондент Пентагону з посиланням на військові джерела, спочатку було випущено шість ракет. За ними послідували нові залпи.
Офіційно поки невідомо, чи є загиблі та постраждалі внаслідок удару. Також журналіст зазначає, що це та сама база, яку відвідував президент США Дональд Трамп у грудні 2018 року.
Іранський революційний гвардійський корпус підтвердив, що атакував американську авіабазу "десятками ракет". А на одному з іранських телеканалів заявили, що операція проти бази США називається "операція мученика Сулеймані" і "десятки" балістичних ракет були випущені.Прессекретар Білого Дому заявив, що президенту Дональду Трампу було повідомлено про ситуацію в Іраку і він уважно за нею стежить.Водночас у соцмережах десятками розходяться фейкові фото та відео начебто удару в Іраку, однак ці фото зроблені набагато раніше у Газі та Сирії.
Нагадаємо, уночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного аеропорту Багдаду - внаслідок нього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані. Після цієї події ситуація на Близькому Сході різко загострилася: в Ірані обіцяють помститися США, влада Іраку засудила операцію, а Держдеп США закликав американців негайно покинути територію Іраку.
Критикують операцію і в США - спікерка Палати представників Конгресу США назвала ракетний удар "невиправданим та провокативним". Своєю чергою, державний секретар США Майк Помпео заявив, що ліквідація іранського генерала зірвала його "неминучу" атаку і врятувала життя американців. "Ризик нічого не робити був величезний", - заявив він. Трамп же звинуватив Сулеймані у тисячах смертей і сказав, що його ненавиділи навіть в самому Ірані.
Сулеймані називали одним із найвпливовіших осіб на Близькому Сході. ТСН.ua розповідає, хто він такий, чому його вбивство викликало такий резонанс у світі і як тепер може спалахнути чергова гаряча війну на Близькому Сході. 4 січня постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі заявив, що Тегеран помститься за вчинене США вбивство генерала Касема Сулеймані. "Безумовно, Іран не закриє на це очі. Буде помста, Іран відповість так, як вважатиме за потрібне. Час і місце такої відповіді буде визначати Іран", - вказав посол. Водночас, в Ірані також заявили, що більше не дотримуватимуться положень ядерної угоди, яка була досягнута з низкою світових лідерів 2015 року. Йдеться, серед іншого, про збагачення урану, кількість накопиченого збагаченого урану, а також досліджень і розробок у своїй ядерній програмі.
5 січня парламент Іраку проголосував за резолюцію, яка закликає уряд країни припинити будь-яку іноземну військову присутність. Йдеться, зокрема, і про міжнародну коаліцію на чолі зі США. Дональд Трамп пригрозив Іраку санкціями в "разі ворожості" з боку Багдада - таким чином він відреагував на рішення іракського парламенту щодо виведення військ.
Нажаль Іран не дуже розуміє що робить. Це 12-а ракетна атака за останні декілька тижнів, але перша з території Ірану.
Я так розумію що військова інфраструктура Ірану буде знищена у наступни тижні. Знову, якщо військові Америки чи їх союзники постраждають
🤔☹️
Теперь будет игра "зассал-не зассал" с повышением ставок после каждого раза. И так как темперамент ковбоя Донни известен - скоро последует ответ.
Независимо от того, что произойдет дальше, а второй срок после такого ковбою не видать как своих ушей.
🤔
🤔
ничего не понимаю.
Будемо дивитись, що буде далі
🤔
"Иран: Мы считаем, что непосредственным союзником США в убийстве генерала Сулеймани был Израиль."
вот в Украине любой дурак имеет право основать партию и балотироваться в президенты
Тим більше рішення не він сам приймав... Готовили цю спецоперацію по усуненню Сулеймані усім Пентагоном... А там люди толкові, прекрасно розуміють, що розрухавши цей шиїтський мурашник вбивством мурашиної матки, будуть наслідки.... Часи воєнних катастроф Вєтнаму і кореї для Америки пройшли... Вони на відміну від русскіх вчаться на власних помилках.... Зараз USArmy більш виважено підходить до вирішення таких військових конфліктів... прораховують усі ризики та деталі.... Це яскраво показали компанії: Буря в пустелі, друга іракська компанія, Сирія, Афганістан.... достатньо потужно yankee себе там проявили....
Тому не phjpevskj, на що цей Іран розраховує?
Иран совершил нападение на две военные базы США в Ираке: авиабазу Айн-Асад в Анбаре и другую базу в городе Эрбиль
Иран атаковал военные базы США в ираке.
И американцы в ближайшие часы, в ответ атакуют иранские обьекты... и понеслась....
А я вот лично за Зеленского переживаю ))...
Вот нахрена он попёрся в зону Персидского залива, так не вовремя?
Ему нужно срочно покидать залив.
ждyт гибели проклятой пиндосии и поднятия цен на нефть.