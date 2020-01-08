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Все про:Иран (524) Сулеймани (16)

 Количество погибших на прощании с иранским генералом Сулеймани возросло до 56

По меньшей мере 56 человек погибли в результате давки, возникшей на похоронах убитого иранского генерала Касема Сулеймани в городе Керман во вторник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

По данным местного информационного агентства Fars, во время давки погибли 56 человек, пострадали более 210.

В связи с этим похорон был задержан на несколько часов.

Также читайте: На церемонии прощания с генералом Сулеймани в Иране погибло уже 50 человек

Накануне церемонию прощания с Сулеймани провели в Тегеране – там собрались более миллиона человек.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 35 человек погибли в давке на многотысячном траурном митинге в родном городе иранского генерала Касема Сулеймани 7 января.

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168638
 
 
 Топ комментарии
 
Одну можешь в зеркале увидеть . Подобным новостям про кацапов и их друзей до 14-го года никто не радовался . Так что это вина не украинцев , что у них такая реакция . А спілкується кожен тією мовою , до якої звик . З мовним питанням - це тобі до путіна звертатись .
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Ахренеть. Они его что, весь день и всю ночь толпою по улицам таскают ?!
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Очень экономно.Всего 1 ракета и уже 57 трупов.
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Они там что, на краю могилы остановиться не могут, сзади напирают новые?
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Вообще то это плохо. если столько дебилов сдохло, только чтобы только зарыть эту крысу, то сколько же готово сдохнуть во имя его сраной души?
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Ахренеть. Они его что, весь день и всю ночь толпою по улицам таскают ?!
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Обычно диктаторы на своих похоронах с собой забирают кортеж в ад. Так было и у сталина, и у мао , и у ким ир сена. так будет и у путина
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Читаючи кровожерливі коментарі щодо людей, які їм не зробили нічого поганого, так і бачиш, як за масками "патріотів України" стирчать кацапські роги, ратиці і хвости.
Коментарі, звісно, узкоязичні.
І скільки ще цієї гидоти в Україні...
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Одну можешь в зеркале увидеть . Подобным новостям про кацапов и их друзей до 14-го года никто не радовался . Так что это вина не украинцев , что у них такая реакция . А спілкується кожен тією мовою , до якої звик . З мовним питанням - це тобі до путіна звертатись .
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"Прощание со Сталиным продолжалось с 16:00 6 марта вплоть до его похорон 9 марта. Все эти дни покойный лежал в гробу в своем любимом серовато-зеленом мундире. Над ним горели люстры, затянутые траурным крепом. Граждане проходили мимо гроба непрерывной рекой, обливаясь слезами. Утром 9 марта на Красной площади было выстроено около 2-х десятков тысяч человек траурного шествия. Вся Москва утопала в цветах.
В такой обстановке гроб Сталина был внесен в Мавзолей. После траурного митинга в 12:00 над Кремлем прогремел артиллерийский салют. Затем были объявлены 5 минут молчания. Перед Мавзолеем прошли отряды военных, а в небе пролетели рядами советские самолеты. Так страна попрощалась со своим вождем. Только за первый день этого прощания было раздавлено около 400 человек."
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рекорд Сталина не переплюнули а значит в книгу рекордов Гинеса не попадут
Количество погибших на прощании с иранским генералом Сулеймани возросло до 56 - Цензор.НЕТ 412
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"Аналогичная трагедия произошла в Москве на Ходынском поле 18 мая 1896 года во время коронации последнего русского царя.Тогда Николая II и Александру Федоровну обвиняли в недостатке сочувствия к жертвам, поскольку они не отменили дальнейшие торжества и не объявили в стране траур. Однако трагедия не замалчивалась: императорская чета навещала раненых в больницах, а семьям погибших выплатили по 100 рублей - в те времена немалые деньги для простых людей.Число жертв известно точно: 1389 погибших и 1301 пострадавший."
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Прості Господі _ туди їм і дорога = лицемірам - придурочним.
По здравому розмишлєнію - по барабану їм той єнірал був _ ну тепер не хила в нього компанія буде в мусульманському пеклі.
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Чиновник США подтвердил, что американская военная база Эйн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке
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Poxoze iransi obstreliali amerikanskuju bazu tolko sto.Tak skazat eto ix osibka oni pozylejet za eto no budet uze pozno.
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