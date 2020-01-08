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 На уровне областных администраций нет желания регистрировать приходы которые переходят из УПЦ МП в ПЦУ, - Епифаний

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявляет о препятствовании со стороны областных госадминистраций переходам приходов от УПЦ МП в ПЦУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Епифаний заявил в интервью телеканалу "Прямой"

Он отметил:  "Около 600 приходов со стороны Московского патриархата присоединились к нашей Православной церкви Украины. Во многом, часть де-факто, а часть уже юридически оформили свои документы. Потому что практически по каждому приходу, который перешел и присоединился, Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предыдущая власть более ответственно относилась к церкви, - Епифаний

И сейчас мы видим, что существуют определенные проблемы со стороны государства - на уровне областных администраций нет желания осуществлять перерегистрацию. Хотя это тоже в определенной степени противозаконно".

Епифаний отметил, что ПЦУ обратит внимание украинской власти на "блокирование" со стороны областных администраций перерегистрации приходов.

"И когда этот процесс будет разблокирован, то в будущем мы увидим еще одну такую ​​волну переходов со стороны Московского патриархата к Православной церкви Украины", - считает он.

.Также читайте: Епифаний надеется, что вскоре ПЦУ получит признание со стороны еще четырех церквей: "Сейчас они созревают"

Источник: https://censor.net.ua/n3168637
 
   
 Топ комментарии
 
«Епифаний отметил, что ПЦУ обратит внимание украинской власти на "блокирование" со стороны областных администраций перерегистрации приходов. Источник: https://censor.net.ua/n3168637»

А де ж тут ті, які в таких новинах, репетують: «Почєму государство лєзєт в дєла церкві !» ?
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скрепные прихожане УПЦ МП значит рассажены на посадах, саботируют процесс
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скрепные прихожане УПЦ МП значит рассажены на посадах, саботируют процесс
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Потому что практически по каждому приходу, который перешел и присоединился, Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации. Источник: https://censor.net.ua/n3168637
так а причем тут администрации, если идут суды???
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73/43%зебіл-провокатор, не пудри мізки. Бо тут ти лажонувся. Позовні заяви до суду - саме на те, що органи державної влади на місцях відмовляють в реєстрації місцевих осередків.
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источник твоего высера анал примой?
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Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации

пппц, тебе, пороходебилу надо может еще капсом и жирным шрифтом написать???
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сери як хочеш, але ситуація така: на місцях - по судам громади вимагають перереєстрації, попри відмови чиновників, які, часом посилаються на те, що справа по позову Онуфрія до Верховної Ради розглядається у Верховному суді в порядку касації.
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хз, надо послушать представителей другой стороны
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Я так понял, что местные администрации тормозят процесс регистрации - независимо от судов. Т.е., громада подает документы на переход в ПЦУ, а ответственный чиновник кладет эту заяву "под сукно".
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а разве можно перерегистрировать, если этот факт оспаривается в суде в тоже время?юристы, ау, просветите
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Я слушал это интервью и понял так, что речь идет о факте подачи в администрацию заявы о перергистрации релігійної громади. Судебный иск может появиться лишь тогда, когда этой заяве попытаются дать ход. Но если бумага лежит под сукном, то юридически перехода пока нет, и оспаривать нечего.
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представители мп не могут опротестовывать незаконность сборов громады или еще какие то моменты, технические?
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можуть і роблять. І це - якраз справа місцевих судів
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ну так может из за этого и не перерегистрируют?
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якщо бумага під сукном і по ній рішення не виноситься в обумовлений Законом термін - то від заявника йде позовна заява в суд.
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А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?...
.

Чи, наперкір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.
.
..
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??

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Не хило тебя передвижЭнуло
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«Епифаний отметил, что ПЦУ обратит внимание украинской власти на "блокирование" со стороны областных администраций перерегистрации приходов. Источник: https://censor.net.ua/n3168637»

А де ж тут ті, які в таких новинах, репетують: «Почєму государство лєзєт в дєла церкві !» ?
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ты там внимательно новость перечитай...или хотя бы мой пост выше...тут епифанию можно цитатой ответить "иногда лучше жевать, чем говорить"
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Суды идут,потому и приостановили перерегистрацию.Петин холоп сказал на премом анале -"блокируют"
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ага, особенно если учесть что никто не переходит. За ноябрь+декабрь 2019 - 1 приход. Из 12000.
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то есть, в 1ый год после томоса, когда, по идее все желающие должны уже определиться, перешло всего 5% приходов?
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