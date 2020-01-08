 На уровне областных администраций нет желания регистрировать приходы которые переходят из УПЦ МП в ПЦУ, - Епифаний

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Епифаний заявил в интервью телеканалу "Прямой"

Он отметил: "Около 600 приходов со стороны Московского патриархата присоединились к нашей Православной церкви Украины. Во многом, часть де-факто, а часть уже юридически оформили свои документы. Потому что практически по каждому приходу, который перешел и присоединился, Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации.

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И сейчас мы видим, что существуют определенные проблемы со стороны государства - на уровне областных администраций нет желания осуществлять перерегистрацию. Хотя это тоже в определенной степени противозаконно".

Епифаний отметил, что ПЦУ обратит внимание украинской власти на "блокирование" со стороны областных администраций перерегистрации приходов.

"И когда этот процесс будет разблокирован, то в будущем мы увидим еще одну такую ​​волну переходов со стороны Московского патриархата к Православной церкви Украины", - считает он.

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