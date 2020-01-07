 Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".
Инцидент произошел возле многоэтажки на улице Маяковского на Троещине. Полицию вызвал жилец этого дома, который заметил, что подростки после нападения скрылись в соседнем подъезде.
Как сообщает "Киев Оперативный", утром подозреваемые были задержаны. Под стражу взяты двое юношей 19 лет, 16-летний подросток и 14-летняя девушка. Группа сдала еще двоих подельников: 17-летнего юношу и 30-летнего мужчину.
По словам злоумышленников, убивать мужчину они не планировали, хотел только ограбить его. Однако удар по голове оказался смертельным для жертвы.
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Нехотя и плавно.
Вдоль дороги все не так,
А в конце - подавно.
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так,
і поглибше...)))
Редакція Цензора, такая редакция
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