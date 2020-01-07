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Все про:Киев (18394) подростки (176) убийство (5463)

 Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве

Инцидент произошел на улице Маяковского на Троещине в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Инцидент произошел возле многоэтажки на улице Маяковского на Троещине. Полицию вызвал жилец этого дома, который заметил, что подростки после нападения скрылись в соседнем подъезде.

Как сообщает "Киев Оперативный", утром подозреваемые были задержаны. Под стражу взяты двое юношей 19 лет, 16-летний подросток и 14-летняя девушка. Группа сдала еще двоих подельников: 17-летнего юношу и 30-летнего мужчину.

По словам злоумышленников, убивать мужчину они не планировали, хотел только ограбить его. Однако удар по голове оказался смертельным для жертвы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168636
 
 
 Топ комментарии
 
Где-то кони пляшут в такт,
Нехотя и плавно.
Вдоль дороги все не так,
А в конце - подавно.
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так,
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На Троєщині є проспект Маяковського, а не вулиця!
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Убили человека ни за что и за маленькие деньги, а всего лишь в часе езды от Троещины живёт бубочка- редкий гандон с большими деньгами, потомок хазар и папы биомассовода. Ну почему такая несправедливость в мире?
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Спасибо. Если всякая сволочь зелёная отреагировала на пост, значит правильно написал. Грохнули не того, а жалко.
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Так и его туда же. Сволочь сменила сволочь и ничего больше. Просто это чмо пробило дно того чма. Его бы приголубить первого, а затем мародёра. Мародёрик думает под шумок стать спасителем отчизны. Думает, народишко всё забудет. Сомневаюсь.
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Сразу видно подбарыжника, ведь только украинофобская гнида могла такой высер написать.
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Где-то кони пляшут в такт,
Нехотя и плавно.
Вдоль дороги все не так,
А в конце - подавно.
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так,
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такой биоматериал нужно упреждать, ловить на живца и прикапывать по месту абнаружения.
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Скоріше тих хто їх висрав... А ці малолітні мавпи просто не сформовані як люди
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ті, хто- ще нікому не потрібні...а ці - ВЖЕ зовсім тут непотрібні (від непотріб)- нах с пляжа...
і поглибше...)))
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Такой "биоматериал" это практически вся молодёжь на таких районах как Троещина. С 90-х ничего не изменилось. Новое поколение уже выросло, а молодежь вся такая же. Это социальная проблема, подростки предоставлены сами себе, их воспитанием никто не занимается. Вот они так и сбиваются в стаи, и от скуки творят что угодно. В начале 2000-х было спокойней, тогда были популярные экстремальные виды спорта, уличное творчество, и многим подросткам было чем заняться, у них оставалось меньше свободного времени на глупости. Тогда тоже были были гопники и наркоманы, но прогрессивная молодежь их презирала. Сейчас же как я понимаю ситуация кардинально другая. У молодёжи нет особых увлечений, разве что кроме контактных видов спорта. Которые по сути делают подростков ещё более агрессивными. А те кто вообще ничем не занимаются у них из развлечений только алкоголь, и наркотики.
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Ну, Макс, я вон в детстве: кружок судомоделизма;фотокружок; единоборства разные; книги, книги, книги. И так большинство друзей, одноклассников, с ними и ходили. Просто родители нами занимались и школа. И спасибо им.
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Это ещё при СССР было? Нужно понимать что тут есть прямая связь с экономической ситуацией в стране. Чем хуже экономическая ситуация в стране тем больше родители заняты работой чтобы выжить, и тем меньше у них остаётся времени, и сил на воспитание детей. Так было и в 90-х. В таких районах как Троещина в основном живут малообеспеченные, много неблагоприятных семей. Дети из неблагоприятных семей оказывают негативное влияние на других подростков если ими родители не занимаются. Растут они по сути на улице и воспитание получают там же. Не зря же в этой компании оказался 30-летний.
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Вот! Честнейшие ребята! Они не хотели убивать, только ограбить хотели, всего-то навсего. Но... ломик оказался несговорчивым. Взял, сам по себе- и проломил голову клиенту. Так шо все претензии- к железяке.
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опг прям. а вообще я очень удивлен что таких ситуевин у нас весьма мало, в сравнении конечно (при "работе" Авакяна, "реформе" полиции, судов, туче колаборантов и активной работе по дестабилизации ситуации в стране Х#йлом и ко + предыдущее активное одибиливание народа по сми кацапами).
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Всем по 2о лет тюрьмы.Молодые ,после тюрьмы ещё успеют пожить честно.Сроки везде надо менять.Из-за таких жизнь стариков в селах невыносима.Дешевле эту мразоту держать и содержать в тюрьме.На улицах городов и сел должна победить безопасность.Сроки надо суммировать, Если второй раз привлекаешься- срок должен увеличиться втрое,а за третье ,даже мелкое - пожизненое давать.А то они ходят под подпиской и продолжают грабить..Эти бандиты должны бояться на улицу выходить.А вот продажу оружия нельзя разрешать.
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Вечная тема и вечный комент в сто первый раз! Только закон об нарезном короткоствольном оружии с 21 года решат много и очень даже много проблем.
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Конешна решит,для производителей и лоббистов распространения оружия. В масле будете купацца. А труповозки отработанный материал будут не успевать по моргам развозить. Вон кажен день десятку сообщений,что травматами друг друга тяжелоранят. Но шо вашей мафии до этого? Вам "деньжат по легкому срубить надо"! А трупы? Да фиг с ними! Бабы ишо нарожают!
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«Группа сдала еще двоих подельников: Источник: https://censor.net.ua/n3168636»

Редакція Цензора, такая редакция Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве - Цензор.НЕТ 2515
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Я думаю поліції вже час перестати закривати очі на поведінку стайок малолітніх ********* у Києві... Або дозволити проводити виховну бесіду оточуючим раз батьки не виховали це бидло
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Смешно. На кой ляд это милиционерам надо? Или вы на самом деле считаете,что "поддержание порядка" и есть истинная причина существования людей в погонах, облеченных серьезной властью?
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«В российском городе Дед Мороз раздал детям снюс вместо конфет.

Неизвестный в костюме Деда Мороза предлагал детям снюс (сосательный табак) вместо конфет. Об этом пишет РИА «ПензаСМИ».

8 января 2020 Дед Мороз обварил ребенка кипятком в новогоднюю ночь.



Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве - Цензор.НЕТ 9319Дед Мороз в Севастополе обварил ребенка кипятком в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».Семья из Севастополя заказала для своего 9-летнего сына на Новый год Деда Мороза и фокусника. Во время одного из фокусов переодетый в Деда Мороза мужчина поставил на голову ребенку стакан с кипятком. Стакан перевернулся, и содержимое вылилось на лицо третьекласснику.»
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На Троєщині є проспект Маяковського, а не вулиця!
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И это ваша вина в частности и не только ,что вы как патриот Украины об этом не заявили лично Кличко так вот и начните с себя будьте первым и соответственно почётным гражданином Киева, и это уже скажем поступок мужчины и совсем уж не то что здесь инкогнито порохоботится , Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве - Цензор.НЕТ 7668 Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве - Цензор.НЕТ 5042 Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве - Цензор.НЕТ 2372
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Є село Троєщина з вулицею Маяковського, але там нема багатоповерхівок.
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Ты всё равно будешь общаться пусть ни с этим ником, а с другим и не забывай я у тебя есть в друзьях, такова наша работа то что ты был военным в прошлом и в Москве не однократно бывал то всё мелочь, и не кому оно не интересно ,кстати чем больше ты о себе расскажешь на ветках форума кому то тем больше кому то станет известно, по больше друзей и откровений ,коллекционируй дальше получай лайки и всё будет ОК Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве - Цензор.НЕТ 7107
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По сути здесь серьёзное преступление, а ты про проспект надо понимат,ь где и о чём нужно говорить в тему , придётся тебя трохи подучить корректности ну и конечно же в спам надо Али надо
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Подростки? 19, 30 лет? Это ОПГ. С четкими целями. Сознательно, подготовлено. В тюрьму и надолго
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