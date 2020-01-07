 Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо

Об этом шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, сообщили в офисе главы канадского правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Премьер-министр Трюдо и Президент Мишель выразили общую поддержку сохранению Общего комплексного плана действий и его важной роли в региональной и глобальной безопасности", - говорится в распространенном офисом Трюдо заявлении.
В ведомстве добавили, что два лидера "согласились продолжить сотрудничество между Канадой, ЕС и другими международными партнерами относительно пропаганды региональной стабильности".
"Двое лидеров поговорили о ситуации в Ираке. Они подчеркнули необходимость деэскалации и диалога, а также призвали все стороны к сдержанности. Они согласились относительно важности усилий по пропаганде объединенного и стабильного Ирака и борьбы против ИГИЛ", - отметили в Трюдо
this phrase:being in a situation when nothing can be done to fix a problem, not necessarily a health-related issue late to drink borjomi when kidneys have failed")
пинтагон, не слушай этих трусов в ЕС и Канаде, шарахни по Ирану, те по Ормузскому проливу, и весь мир в ядерный пепел. Нельзя останавливаться!
Стёб то понимаете?
Наоборот, их отсутствие сразу выворачивает наизнанку весь смысл. Люди задумаются про обратное (те, кто восхваляет мощь США, не предполагая, что реально будет пздц).
Вон, фотографии бравых янки в очках выкладывают, и их лайкают..
Относительно безопасно эти люди чувствуют себя только в Израиле и Украине. Иск "Привата" в Израиль - это начало вскрытия одного убежища. Остается только Украина Зеленского. Ну и сам Зеленский с государственным иммунитетом международного уровня.
Идеальный финансовый курьер.
По подтвержденным данным британских, бельгийских и французских источников речь идет о трех банках Омана - Oman International Bank (***), Bank Dhofar, Oman Arab Bank. Общая сумма вложений в эти банки колеблется от 80 до 120 миллионов долларов. Есть данные по четвертому банковскому объекту, самому крупному, но получить хоть какие то объективные данные не удалось. Реакция на интерес была настолько жесткой, что мы решили не рисковать.
Судя по косвенным данным деньги на счета поступали в основном в 2014-2016 годах, при том основная масса поступлений припадает на первую половину 2016 года. Один из этих банков так же фигурирует как начальное звено финансирования операций с недвижимостью в США.
Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".
Кроме всей этой махинаторско-финансовой грязи, есть еще один момент. Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского....
полный текст https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
Но здесь, если почитать комментаторов, думают, что всё обойдётся. А вот хрен.
На мечети уже красный флаг вывесили, и не снимут, пока не отомстят (потому что в глазах остального исламского мира будут выглядеть как трусы).
Американцы как слон в посудной лавке, замахиваются на всех подряд, это может им дорого выйти
🤔
А вот нам надо готовиться...могут сунуться ((((((
Меня читают: 7
Я читаю: 9Как вам не стыдно с подростками да ещё в трусиках общаться
Так на який обрізаний нам такі союзники?)
Тому збирай свої лахи, та дьоргай в рузькемір "покапоєздаходят".
Бачите, Алі, в чому справа: на мій погляд цивілізований Світ вже зрозумів, що питання не в каменюці, не в палиці, не в кам"яній сокирі, якими погрожує неадекватна горила (раха) всьому світу, а в самій горилі. Тому, я гадаю, що десь, в дуже потаємних кабінетах, вже прийнято рішення цю горилу (раху), так би мовити, приспати... ну, або розчленити на більш небезпечні шматки. Десь так...
В мене ця думка вже гуляє пару днів. От, якщо наступить "шухєр" на БС, то нарасєяні можуть скористатися цим поводом, і почати відкритіше наступати...
При всём при этом, с большим приветом.
Открою тебе тайну: в масштабах Мира наши проблемы - ПЫЛЬ !!!
А вот это "бездествиезапада", как ты говоришь, заставляет ***** ёрзать на жопе.
Так што правильного он говорит ???
А от іран проблема?)
Я вам скажу там і індія з пакистаном не далеко...
Проблема як раз сша росія і китай... Оця трійка в кінці кінців, через прогресуючу шизофренію і свою мегакрутість роз...чить планету Земля.
Чем сильнее ослабнет в конечном итоге США, как его главный соперник, тем для него лучше.
Он сидит на континенте спокойно, денег тьма, а нефть ему и так привезут. Пересидит драку спокойно, понаблюдает, у него - то как раз всё хорошо, он как США слона в посудной лавке не изображает.
Политика потакания террористам, от Хезболлы до Раисси, ни к чему хорошему не привела. Публика, понимающая один аргумент - удар в рыло - решила что ей всё можно (спасибо абамке-миротворцу!) и в мире начался кипиш. Особенно в 2014-м. А Запад всё "выражал озабоченность". Вот хоть кто-то перестал размахивать своей озабоченностью и взялся за что-то более действенное.
Канада переместит своих военнослужащих из Ирака
Часть канадских военнослужащих будут перемещены в Кувейт.
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Канада приняла решение временно свернуть все операции с участием своих военных в Ираке из-за роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письме начальника штаба обороны Канады Джонатана Вэнса, сообщает Укринформ.
"Реагируя на недавние события, Вооруженные силы Канады в сотрудничестве с международными партнерами временно прекратили свою деятельность в рамках операции IMPACT и миссии НАТО в Ираке. Ситуация в Ираке сложная, и лучше сейчас поставить нашу работу там на паузу, чтобы полностью сосредоточить внимание и ресурсы на безопасности нашего личного состава в меняющейся среде", - отметил Вэнс.(с)
Это не их война. Они на такое не подписывались
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