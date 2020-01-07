EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  965  54
Все про:Иран (524) Канада (1348) Евросоюз (12725) ядерная безопасность (274) Трюдо Джастин (117)

 Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо

Европейский Союз и Канада надеются на сохранение силу ядерной сделки с Ираном.

Об этом шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, сообщили в офисе главы канадского правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Премьер-министр Трюдо и Президент Мишель выразили общую поддержку сохранению Общего комплексного плана действий и его важной роли в региональной и глобальной безопасности", - говорится в распространенном офисом Трюдо заявлении.

В ведомстве добавили, что два лидера "согласились продолжить сотрудничество между Канадой, ЕС и другими международными партнерами относительно пропаганды региональной стабильности".

"Двое лидеров поговорили о ситуации в Ираке. Они подчеркнули необходимость деэскалации и диалога, а также призвали все стороны к сдержанности. Они согласились относительно важности усилий по пропаганде объединенного и стабильного Ирака и борьбы против ИГИЛ", - отметили в Трюдо

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран объявил о выходе из ядерной сделки

Источник: https://censor.net.ua/n3168635
 
 
 Топ комментарии
 
Вот такие безмозглые леваки и развязали вторую мировую войну. "Гитлеров" всегда хватало, но только соглашательская позиция глав крупнейших европейских государств стимулировала диктатора к нападению. Как и Сралина в 1939 году, кстати. После того, как жестокий, бесчеловечный, насквозь лживый и агрессивный режим Ирана заимеет свое ядерное оружие, третья мировая война станет неизбежной. Зверя нужно убивать в его кубле, не выпуская на волю.
 показать весь комментарий
 
Це дуже зважене рішення ЄС та Канади, бо ця війна може перерости у ядерну та бути не тільки в Ірані. От в Сирії невідомо коли закінчаться війна, а з Іраном це може бути значно масштабніше.
 показать весь комментарий
 
За останні 10 років вже було стільки Джихадів що пальців на руках не вистачить щоб порахувати. То що? Щось змінилось?
🤔
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
поздно пить боржоми, когда почки отказали..
this phrase:being in a situation when nothing can be done to fix a problem, not necessarily a health-related issue late to drink borjomi when kidneys have failed")
 показать весь комментарий
 
 
Какая деэскалация нафиг!
пинтагон, не слушай этих трусов в ЕС и Канаде, шарахни по Ирану, те по Ормузскому проливу, и весь мир в ядерный пепел. Нельзя останавливаться!
 показать весь комментарий
 
 
Тоді ставте смайлик, бо інакше коментар має вигляд заклику до ядерної війни.
 показать весь комментарий
 
 
смайлики для тех, кто слишком прямолинейно мыслит.
Наоборот, их отсутствие сразу выворачивает наизнанку весь смысл. Люди задумаются про обратное (те, кто восхваляет мощь США, не предполагая, что реально будет пздц).
Вон, фотографии бравых янки в очках выкладывают, и их лайкают..
 показать весь комментарий
 
 
З одною такою Вікою розмовляв, думаю що скоро змінить нік😏
 показать весь комментарий
 
 
Он с Душанбе устраивает ваше величество ALI Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо - Цензор.НЕТ 150кстати не имей 268 мнимых друзей ,а имей двух надёжных и все неверные отойдут в спам Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо - Цензор.НЕТ 5864 Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо - Цензор.НЕТ 614 Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо - Цензор.НЕТ 1456
 показать весь комментарий
 
Ну, думаю, если начнется новая заварушка в Персидском заливе, то до ядерного пепла не дойдет. А вот цена бочки черной жижи в 150-200 баксов - это легко. А там и газ подтянется.
 показать весь комментарий
 
 
А я думаю, що може дійти до застосування ЯЗ. Іран має багато реакторів та центрифуг, які збагачують уран! Мабуть є ракети з брудними ядерними боєголовками. Якщо почнуть програвати то застосують цю зброю.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
...Главная сложность для Коломойского состоит в том, что ни он, ни один из его компаньонов не могут напрямую появится в Омане. После перехода судебного рассмотрения в Делавэре в систему рассмотрения по акту "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" , вовсе не исключено, что на их задержание выдан международный ордер по поводу создания "преступной ассоциации". Выдан он или нет - это не тот вопрос который фигуранты этих расследований хотели бы проверить собственным телом, особенно после ареста уже второго фигуранта по делавэрскому делу..
Относительно безопасно эти люди чувствуют себя только в Израиле и Украине. Иск "Привата" в Израиль - это начало вскрытия одного убежища. Остается только Украина Зеленского. Ну и сам Зеленский с государственным иммунитетом международного уровня.
Идеальный финансовый курьер.
По подтвержденным данным британских, бельгийских и французских источников речь идет о трех банках Омана - Oman International Bank (***), Bank Dhofar, Oman Arab Bank. Общая сумма вложений в эти банки колеблется от 80 до 120 миллионов долларов. Есть данные по четвертому банковскому объекту, самому крупному, но получить хоть какие то объективные данные не удалось. Реакция на интерес была настолько жесткой, что мы решили не рисковать.
Судя по косвенным данным деньги на счета поступали в основном в 2014-2016 годах, при том основная масса поступлений припадает на первую половину 2016 года. Один из этих банков так же фигурирует как начальное звено финансирования операций с недвижимостью в США.
Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".
Кроме всей этой махинаторско-финансовой грязи, есть еще один момент. Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского....
полный текст https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
 показать весь комментарий
 
 
Це дуже зважене рішення ЄС та Канади, бо ця війна може перерости у ядерну та бути не тільки в Ірані. От в Сирії невідомо коли закінчаться війна, а з Іраном це може бути значно масштабніше.
 показать весь комментарий
 
 
Али, мало кто это понимает. Вы же видите, что всё катится к большой драке.
 показать весь комментарий
 
 
Весь час порівнюють з Іраком та не розуміють, що Іран не Ірак.
 показать весь комментарий
 
 
так в том то и дело..
Но здесь, если почитать комментаторов, думают, что всё обойдётся. А вот хрен.
На мечети уже красный флаг вывесили, и не снимут, пока не отомстят (потому что в глазах остального исламского мира будут выглядеть как трусы).
Американцы как слон в посудной лавке, замахиваются на всех подряд, это может им дорого выйти
 показать весь комментарий
 
 
За останні 10 років вже було стільки Джихадів що пальців на руках не вистачить щоб порахувати. То що? Щось змінилось?
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Нет не Ирак...Много гор...наземная операция проблемна...все остальное будет разнесено вычокоточным в хлам....ответки не будет...14 век против 21 )))) рашка не вмешается зассыт и озаботится как **********...
А вот нам надо готовиться...могут сунуться ((((((
 показать весь комментарий
 
 
Якщо в Ірані буде війна, то туди влізе не тільки росія, але і Азербайджан та деякі країни Близького сходу та точно там буде ІДІЛ.
 показать весь комментарий
 
 
Мальчик в трусиках
Меня читают: 7
Я читаю: 9Как вам не стыдно с подростками да ещё в трусиках общаться Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо - Цензор.НЕТ 3813
 показать весь комментарий
 
Якщо в Ірані буде війна, то кацапи, азери та інші будуть сидіти на жопі ровно і не встануть, поки їм не дозволить старий, добрий дядюшка Сем. Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо - Цензор.НЕТ 5245
 показать весь комментарий
 
 
Так що виходить крим донецьк і луганськ дядюшка сем дозволив?)
Так на який обрізаний нам такі союзники?)
 показать весь комментарий
 
 
Виходить, що саме так і є... Бо саме вони та івропа, не бажаючи дразнітьпутєна, зв"язали рукі Україні. Бо, бачите, "етат канфлікт можна рєшить толька діпломатіческім путьом".
 показать весь комментарий
 
а лохторат ******* ліпецкого, якого вибрали вадинтур "бо нема за кого голосувати" і "АТО триватиме години" тут ніпричому?
 показать весь комментарий
 
 
Дурік ти сівастопальскій: хто б не був та хто б не став президентом України, він буде виконувати те, що скажуть у Вашингтоні допоки існує твоя масковщина, зрозуміло тобі, манкурт ???
Тому збирай свої лахи, та дьоргай в рузькемір "покапоєздаходят". Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо - Цензор.НЕТ 7698
 показать весь комментарий
 
На мій погляд, наступною після Ірану буде і Сирія...
Бачите, Алі, в чому справа: на мій погляд цивілізований Світ вже зрозумів, що питання не в каменюці, не в палиці, не в кам"яній сокирі, якими погрожує неадекватна горила (раха) всьому світу, а в самій горилі. Тому, я гадаю, що десь, в дуже потаємних кабінетах, вже прийнято рішення цю горилу (раху), так би мовити, приспати... ну, або розчленити на більш небезпечні шматки. Десь так...
 показать весь комментарий
 
Тоді це все буде дуже довго продовжувалося😏
 показать весь комментарий
 
З огляду на існуюче напруженння та потужність армії США, то для "врегулювання" пихатості та дурнуватості "воєноваллаха" вистачить і двох годин, нє ???
 показать весь комментарий
 
Доречі, на рахунок "нам потрібно готуватися.. можуть сунутись".
В мене ця думка вже гуляє пару днів. От, якщо наступить "шухєр" на БС, то нарасєяні можуть скористатися цим поводом, і почати відкритіше наступати...
 показать весь комментарий
 
 
Ого ! Навіть Канада проти трампівських авантюр !
 показать весь комментарий
 
 
Вот такие безмозглые леваки и развязали вторую мировую войну. "Гитлеров" всегда хватало, но только соглашательская позиция глав крупнейших европейских государств стимулировала диктатора к нападению. Как и Сралина в 1939 году, кстати. После того, как жестокий, бесчеловечный, насквозь лживый и агрессивный режим Ирана заимеет свое ядерное оружие, третья мировая война станет неизбежной. Зверя нужно убивать в его кубле, не выпуская на волю.
 показать весь комментарий
 
 
Да, и по отношению к агрессии России против Украины эти соглашатели тоже себя "проявили", Путин, фактически, получил от них карт-бланш на захват Украины, а все их никчемные "санкции" это фиговый листок лицемерия, не более того.
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, не пытайся напускать туман. Бородатые вместе с их сюзеренами из мокшанской орды отхватают по сасальнику независимо от твоего, никому не интересного, мнения... Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо - Цензор.НЕТ 1250
 показать весь комментарий
 
 
При чём тут "кацап"? Он и пишет что бездействие Запада дорого обошлось миру.
 показать весь комментарий
 
 
При чём ???
При всём при этом, с большим приветом. Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо - Цензор.НЕТ 6961
 показать весь комментарий
 
 
Туп ты, бот, как сябирский валянок. И не рядись в патриота, патриотизмом тупость не прикрыть.
 показать весь комментарий
 
 
Што в твоём понимании "дорого обошлось миру" ???
Открою тебе тайну: в масштабах Мира наши проблемы - ПЫЛЬ !!!
А вот это "бездествиезапада", как ты говоришь, заставляет ***** ёрзать на жопе.
Так што правильного он говорит ???
 показать весь комментарий
 
Є ще такий режим на росії, але її не хочуть знищувати.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто росія то фігня... Так?)
А от іран проблема?)
Я вам скажу там і індія з пакистаном не далеко...
Проблема як раз сша росія і китай... Оця трійка в кінці кінців, через прогресуючу шизофренію і свою мегакрутість роз...чить планету Земля.
 показать весь комментарий
 
Что-то Китай молчит, а ведь Иран основной поставщик туда нефти...
 показать весь комментарий
 
а чего ему особо выступать, Китаю
Чем сильнее ослабнет в конечном итоге США, как его главный соперник, тем для него лучше.
Он сидит на континенте спокойно, денег тьма, а нефть ему и так привезут. Пересидит драку спокойно, понаблюдает, у него - то как раз всё хорошо, он как США слона в посудной лавке не изображает.
 показать весь комментарий
 
 
Пока США ослабнет, казламордае, на твоей макшандии после вас, казламордых, не останется и следа от коры на скрепных бярозках, дурачОк... Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо - Цензор.НЕТ 4777
 показать весь комментарий
 
 
Огризок, пиши українською мовою тут! Або щелепа не дозволяє? виродок
 показать весь комментарий
 
Трюдо - подонок и мразь, такой же как абамка. Награждает приговорённых террористов миллионами долларов, ни разу не назвал террористов террористами, и при нём в СМИ главные враги общества - консерваторы, белые христиане, особенно мужчины, ну и Трамп, само собой. Как же без него...
Политика потакания террористам, от Хезболлы до Раисси, ни к чему хорошему не привела. Публика, понимающая один аргумент - удар в рыло - решила что ей всё можно (спасибо абамке-миротворцу!) и в мире начался кипиш. Особенно в 2014-м. А Запад всё "выражал озабоченность". Вот хоть кто-то перестал размахивать своей озабоченностью и взялся за что-то более действенное.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Трюдо и Мишель - пешки. Они не помогут Ирану. Ирану поможет только ЯО, и вероятно оно у них есть, грязное, 100%
 показать весь комментарий
 
 
Тема дня
Канада переместит своих военнослужащих из Ирака

Часть канадских военнослужащих будут перемещены в Кувейт.

© io.ua

Канада приняла решение временно свернуть все операции с участием своих военных в Ираке из-за роста напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письме начальника штаба обороны Канады Джонатана Вэнса, сообщает Укринформ.
"Реагируя на недавние события, Вооруженные силы Канады в сотрудничестве с международными партнерами временно прекратили свою деятельность в рамках операции IMPACT и миссии НАТО в Ираке. Ситуация в Ираке сложная, и лучше сейчас поставить нашу работу там на паузу, чтобы полностью сосредоточить внимание и ресурсы на безопасности нашего личного состава в меняющейся среде", - отметил Вэнс.(с)
 показать весь комментарий
 
 
всё верно, надо уносить ноги, пока гробы с немцами и канадцами не поехали из Ирака.
Это не их война. Они на такое не подписывались
 показать весь комментарий
 
 
Ноги уносить нужно вам, казламордым кацапам, мокшанин ... Евросоюз и Канада стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном - Трюдо - Цензор.НЕТ 1472
 показать весь комментарий
 
 
А кацапы подписывались на гробы, прущие в Расею уже с таких е@еней,типа ЦАР или Мадагаскара с Мозамбиком, про которые мало кто и слышал. Дохнут ведь как мухи, а ноги не уносят. Тупые кретины, да...?
 показать весь комментарий
 
 
Трюдо не идиот, не смотря на его заявления. Он понимает, откуда ядерное оружие у Ирана, и чья морда торчит за всем этим. Пусть валяет дурака и дальше. В Библии сказано много об воде, которую нельзя пить: "И выйдет Антихрист из безбрежного моря". Даже дети понимают, что вода - универсальный информационный носитель (97% мозга - вода), а кто ее насыщает информацией???, и какой???. На чью мельницу льешь воду???, отвечать перед Богом. "Азм воздам" и "Судить буду до седьмого колена" - или это Трюто считает за глупость??? Война идет мировозренческая, и такие посылы - помощь Антихристу.
 показать весь комментарий
 
 
Опуская глупость про воду и псевдорелигиозные посылы, отмечу: Трюдо именно кретин, балованный сынок своего папани, сраный мажор, ни дня не работавший руками, разве что ложкой в тарелке. В политике наследование партии и власти называется непотизмом, и разлагает общество и дкржаву, что и наблюдаем в Канаде во всех сферах жизни, от науки и образования до финансов, экономики и общественной морали. P.S. В Украине ситуация еще хуже, можно сказать что Канада скатывается на позиции Украины. Еще далеко, конечно, стартовый уровень бвл высок, консерваторы оставили Трюдо мощную Канаду, но направление к деградации уже очевидно.

.
 показать весь комментарий
 
Mne tak kazetsia skoro amerikansi budet bit po Iranu so vsej mociu sto jest.Potom postavit svojix na ix mesto ili kurdov kakix to.Scenary budet kak Irake
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх