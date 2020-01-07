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Все про:Иран (524) США (16003) ЮНЕСКО (136)

 В ЮНЕСКО ожидают, что в ходе конфликта США и Ирана не будут разрушены памятники культуры

Государства не должны допускать разрушения памятников культурного наследия. Об этом во время встречи с постоянным представителем Ирана при ЮНЕСКО Ахмадом Джалали заявила генеральный директор этой организации ООН по культуре Одри Азуле,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует 6 января сайт ООН.

"По данным прессы, президент США пригрозил в ответ на возможные атаки со стороны Тегерана нанести удары по 52 целям в Иране, включая культурные объекты... Азуле напомнила о положениях Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия. И Иран, и США, как отметила Азуле, ратифицировали оба документа", – сказано в сообщении.

Азуле отметила, что в резолюции №2347, принятой Советом Безопасности ООН единогласно в 2017 году, осуждается разрушение объектов культурного наследия.

Глава ЮНЕСКО подчеркнула, что "культурное и природное наследие представляет универсальную ценность для всего человечества и способствует развитию мирного диалога между народами". По ее словам, международное сообщество обязано сохранить такие объекты для будущих поколений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Израиль вышли из ЮНЕСКО

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168634
 
 
 Топ комментарии
 
а то что люди погибнут Юнеско не беспокоит Критины ебаные
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ЮНЕСКО предлагает США применить нейтронную бомбу...... - человечки сгорают от радиации, а объекты остаются целыми.... В ЮНЕСКО ожидают, что в ходе конфликта США и Ирана не будут разрушены памятники культуры - Цензор.НЕТ 9553
Эти зеленые, веганы, пацифисты, социалисты и другие левые не очень то любят человеков....

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Совет форумчанПравила форума
 
Ну в Иране памятники культуры есть ,а какие памятники в США ? казино шоли?
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Пацак, те памятники, на которых ты сейчас строчишь и где строчишь.
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а то что люди погибнут Юнеско не беспокоит Критины ******
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ну для этого есть другие организации
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ОБСЕ - очень хорошая организация ... в нее могут входить даже оккупанты.... всем советую , работают ефективно как швейцарские часы.
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нагадало місію ООНи в Руанді - "миротворцям" дали команду відстрілювати собак, які гризли мільйони трупів тутсі, зарубаних хуту. Ну, це ж негуманно
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А чому звертаються до обох сторін, якщо погрожують це зробити лише США? В ЮНЕСКО ожидают, что в ходе конфликта США и Ирана не будут разрушены памятники культуры - Цензор.НЕТ 8134
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они и без США с друг-другом ужиться не могут.
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Их главная культурная ценность - Хомени, на которую ЮНЕСКО неплевать.
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Значит убивать людей можно, а рушить здания - нет. Толерасты фуевы.
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Ясно. Иранцы стащили всё "ценное" к памятникам культуры.
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ЮНЕСКО предлагает США применить нейтронную бомбу...... - человечки сгорают от радиации, а объекты остаются целыми.... В ЮНЕСКО ожидают, что в ходе конфликта США и Ирана не будут разрушены памятники культуры - Цензор.НЕТ 9553
Эти зеленые, веганы, пацифисты, социалисты и другие левые не очень то любят человеков....

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Нейтронна бомба зовсім не "чиста" щодо навколишнього середовища. Хіба що меншої потужності. Посилений потік нейтронів призначений для проникнення через броню кацапських танків на випадок вторгнення орди в Європу.
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ударят токо по памятнікам лєніну і мавзолєю гомєйні
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В Иране уже друг друга задавили 50 человек . без стрельбы .
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так, людішков не шкода зовсім!
аби памнятники не памнялись
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Можна довго закликати, але культурні об'єкти на війні знищують.
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Привет и добрый вечер, ты как всегда не спишь и участвуешь в жизни страны ,что и похвально
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...и почему это ЮНЕСКО не заморачивается тем, что эрэфия разрушает оккупированный ею украинский Крым? В ЮНЕСКО ожидают, что в ходе конфликта США и Ирана не будут разрушены памятники культуры - Цензор.НЕТ 491
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В юнеске тоже люди сидят и тоже кушать хорошо хотят. Так что кто больше занесет тот и более юнеске.
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ничего не будет....пару небоскрёбов взорвут максимум
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Талибы уже всё порушили. Куда ЮНЕСКО смотрело?
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Насколько я помню, лет восемь назад, США прекратили финансировать эту контору- ЮНЕСКО. Неудивительно, что эти деятели теперь непременно что-то блеять будут. А всё ведь просто- стоп бабло!.
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Привет и добрый вечер, ты как всегда не спишь и участвуешь в жизни страны ,что и похвально В ЮНЕСКО ожидают, что в ходе конфликта США и Ирана не будут разрушены памятники культуры - Цензор.НЕТ 9731
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vystreleli iransi v Taji 5 raket,jesli to verno info tak tam jest i nasix soldat.Nadejus promoxnulis
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Reports of missile attack on Taji military base, northern Baghdad.
Tut bez amerikancev jest i nasix soldat.
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Христиане кода начинают переживать за мусульманские ист. памятники , тем самым провоцируют мусульман их разрушить самим , поскольку, они уже осквернены неверными, одними ихними (неверных) разговорами о святынях.
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два ******* сегодня встретятся....
Для чего?
Малоросы,! - ваши версии...?

Отець Яків в пошуках Анаконди

@ua_100

·58 мин

Новенький Gulfstream G650 T7-GEM який належить Ведмедчуку, приземлився сьогодні в Мускаті, Оман (рейсом з Жулян).Зєля і Ведмедчук в Омані.
Хто наступний?

В ЮНЕСКО ожидают, что в ходе конфликта США и Ирана не будут разрушены памятники культуры - Цензор.НЕТ 4031
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По данным прессы, президент США пригрозил в ответ на возможные атаки со стороны Тегерана нанести удары по 52 целям в Иране, включая культурные объекты...
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Дикарям закон не писап.
Источник: https://censor.net.ua/n3168634
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У МЕНЯ ВОПРОС А ТО ЧТО СДЕЛАЕТ ЮНЕСКО И ООН? ВЫРАЗЯТ ОЗАБОЧЕНОСТЬ?
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