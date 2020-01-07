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 Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко

Санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" помогли Украине достичь соглашения с Россией о транзите газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.

"В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже. Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да ", - сказал он.

Эти санкции США потенциально направлены в немалой степени против немецких компаний, участвующих в российском проект транспортировки газа в обход Украины, и Пристайко прокомментировал это немецкому изданию так: "Это - очень чувствительный вопрос. Ведь, с одной стороны, мы ценим то, что делает для нас Германия и не были в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции. С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами на том, что речь идет о плохой проект для Германии, ЕС и Украиной. Но мы не имеем отношения к этим санкциям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договор о транзите газа - значительное достижение Украины, - США

Источник: https://censor.net.ua/n3168633
 
   
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Шмаркля в Омані - бидло зелене в дурмані.

Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 271
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.. прекрасное признание собственной беспомощности!!!! Порох добился введения санкций, а нынешние не сильно стесняясь, обгадившись везде и по полной, сумели использовать достижения бывших!!!
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Ex perd
Володимир Кантор Із інтернету: "Постоянно встречаю в комментах в адрес команды гринпоца - "какие дебилы", "какой тупой", "безмозглые," и т.п. Очень плохо, что люди не понимают, с чем они столкнулись. Версия, будто к власти пришли некомпетентные дурачки, "обезьяна с гранатой", которые сами не понимают, что делают, эта версия не стоит ломанного гроша.
Надо наконец-то открыть глаза и четко осознать - исполнительную ветвь власти в Украине путем массового оболванивания избирателей захватил враг. Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг. И свои цели они знают прекрасно, и из руководящего центра этой масштабной диверсии исполнителям регулярно спускают указания, корректируют действия, расписывают планы.
Цель исполнителей - всей этой завербованной алчной продажной шушеры, что на виду - сказочно обогатиться на грабеже Украины и баснословных гонорарах от заказчика. Цель же организаторов этого переворота - уничтожить Украину. Не просто мелко напакостить, не просто где-то что-то урвать, а разрушить страну, уничтожить экономику, рассорить и отвратить от западных союзников, ввергнуть в хаос и дальше - полностью поработить.
Реванш гринпоца, это не просто реванш. Это итог многолетней масштабной и хорошо организованной спецоперации Кремля по уничтожению Украины изнутри, раз кавалерийским наскоком извне им это не удалось в 2014 - нарвались на Пороха, его команду и всех тех самоотверженных патриотов, кто сумел остановить и обломать планы оккупантов. И с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко.
Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно...
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Ex perd
Володимир Кантор Із інтернету: "Постоянно встречаю в комментах в адрес команды гринпоца - "какие дебилы", "какой тупой", "безмозглые," и т.п. Очень плохо, что люди не понимают, с чем они столкнулись. Версия, будто к власти пришли некомпетентные дурачки, "обезьяна с гранатой", которые сами не понимают, что делают, эта версия не стоит ломанного гроша.
Надо наконец-то открыть глаза и четко осознать - исполнительную ветвь власти в Украине путем массового оболванивания избирателей захватил враг. Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг. И свои цели они знают прекрасно, и из руководящего центра этой масштабной диверсии исполнителям регулярно спускают указания, корректируют действия, расписывают планы.
Цель исполнителей - всей этой завербованной алчной продажной шушеры, что на виду - сказочно обогатиться на грабеже Украины и баснословных гонорарах от заказчика. Цель же организаторов этого переворота - уничтожить Украину. Не просто мелко напакостить, не просто где-то что-то урвать, а разрушить страну, уничтожить экономику, рассорить и отвратить от западных союзников, ввергнуть в хаос и дальше - полностью поработить.
Реванш гринпоца, это не просто реванш. Это итог многолетней масштабной и хорошо организованной спецоперации Кремля по уничтожению Украины изнутри, раз кавалерийским наскоком извне им это не удалось в 2014 - нарвались на Пороха, его команду и всех тех самоотверженных патриотов, кто сумел остановить и обломать планы оккупантов. И с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко.
Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно...
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"лять и вот за такую "уйню петя платитРадует,что он за копейку удавится,но платит тем,кто его разводит на деньги.Ни малейших доказательств того,что описано в этой унылой простыне-нет.Но петя платит.Ну и пусть платит
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"Ни малейших доказательств того,что описано в этой унылой простыне-нет." Всё,хватит.Я не кормлю троллей.
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)))А у тебя самого хоть на хлеб что то есть, зубожилое???Кого вы зубожилая чернь73 можете накормить, чумаходы голимые!
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.. прекрасное признание собственной беспомощности!!!! Порох добился введения санкций, а нынешние не сильно стесняясь, обгадившись везде и по полной, сумели использовать достижения бывших!!!
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Опять папыредныкы? А как же "За фсе отвичает Зеленский!!!"?
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Зебіли, ви це навмисно робите?))) До чого ж ви жалюгідні! І так, за цю угоду відповідає твій Блазень, як і "мировую" з кацапами стосовно взаємних позовів.
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..я наверное ошибся!? Санкции ослик Зе добился?!!! Или он в то время хвостиком вилял на сцене и речи толкал!? Вот кстати записи речи ослика Зе!!! https://noisefx.ru/skachat-zvuk-osla.html
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Запомни, чтобы не повторяться:
Всего хорошего от прошлого тысячелетия до сегодня добился исключительно гетьман порошенко.
За все плохое за этот же период отвечает клятый Зеленский.
Смотри не перепутай.
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Запомни, чтобы не повторятся!! Тот, кто видит *достижения* ослика Зе, ничего кроме жалости и сочувствия не вызывает!!! И ничего нового в том, что стадом баранов руководит осёл, нет. И смотри не перепутай. Ты не осёл!!!
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"Ат работы каторжанской АттАдхнул Асел Аманский"
Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2357
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Нет, ты просто даты перепутал. Сходи, погугли когда ввели санкции.
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.. Нет... я не могу перепутать осла и баранов!!! Вы , дорогая, явно нем осёл и уж точно не ослица! Эти должности в нашей стране заняты._))))
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Так зебы не помнят, что Моника в своей поездке в Канаду сказал, что реформы в Украине успешно реализуются 30 месяцев... Но может они не знают слова - реализация или с 21 числа по их подсчётам прошло 30 месяцев до середины июня...
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ВКЛ_это_мы_01

Так зебы не помнят, что Моника в своей поездке в Канаду сказал, что реформы в Украине успешно реализуются 30 месяцев...

Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9640
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Санкции(настоящие) последовали после сбития западного Боинга.петя к ним имел примерно такое же отношение как блоха на роге быка,говорящая:"Мы пахали!"
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Санкции (настоящие) последовали после советско - финской войны в 1933 году, исключение из Лиги Наций, а это - морская пыль.
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Санкции США ввели в декабре 2019 года, и тогда же строительство СП-2 прекратилось. Но это все равно заслуга шоколадного вора, который уже пол года как не был президентом. Смотрите не перепутайте!
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Лишнехромосомное, а что такое подготовительная работа ты не слышал и когда заговорили о санкциях против СП-2 тоже не слышал? :D

Не мог бы ты уже здесь, также повторить, что Порошенко - вор и мародёр, но доказательства найдёт следующий прокурор, раз стопроцентный с Портновым не смогли найти этому доказательства? :D
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Як там тривають подготовітєльні роботи по інтеграції мєнскаго улуса федокруга масковії? Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3031
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А если таки найдет, и зарплату всей ботве урежут, то будешь тут за бесплатно грязь разбрызгивать, или как? Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3358
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..так это ослик Зе добился от США санкций против СП-2??? От народ неблагодарный!!! Ослик Зе так бился, так бился, и добился!!!! А может...Вы подскажете, как ОСЛУ удалось сие достижение!? Хоть одно мычание Ослика Зе на данную тему??? Только не перепутайте!!!
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Йди лісом, дивись не переплутай з 3-ма соснами Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9515
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Це заслуга перевиробництва ЗПГ в світі в той час коли в США триває торгівельний конфлікт з основним драйвером світового попиту на ЗПГ - Китаєм і ще в наступні півтора роки запускатимуть купу нових потужностей зрідження в США. Це амерекспорту звісно мало поможе, але й не коштує ніфіга.
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Шмаркля в Омані - бидло зелене в дурмані.

Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 271
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Так уЗеленские не для того поменяли преступников на 15 военнослужащих и покупательниц квартир в Лугандоне?
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вивсьоврьоті!
ета бєсканєчная щєдрасть мишебратскага народа памагла!
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А подарувати ***** позовів на 21 мільярд доларів США також зебілам допомогли ?
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Эй---приставленый---пусть 5 лет пройдёт! Тогда настогованое в амбарах и взвесим! А пока сын полка-НА!
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...дрыстайко, это тебе в смс из США сообщили? Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6960
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напомните ка, как называеться санкции, ну вот ......, каждому будет по заслугам, начиная с второй половины 2020 или начало 2021.
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Зебилы наивные как младенцы. Как только параше не нужен будет транзит через Украину, она этим договором подотрётся. А зебилы просрали возможность повторного обращения в суд, отказавшись от всех претензий к грязьпрому и отозвав явно выигрышные для Украины иски. Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8751
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Та тут був би випадок масштабного массового інфаркту тєлєпузіков, якщо б команда Коболєва, одержала свій 1%, від виграних у підарашки 19,7 мільярдів долларів.
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Так это же одному за работу, а то, что слуги себе зарплаты решили повысить, то суммировать зебы не умеют и не смогут посчитать - во сколько это больше обойдётся, без перспектив увидеть от слуг хоть какие-то миллиарды...
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Долбодятлы. У вас все тузы были на руках, но вы все просрали. И да, спасибо за косвенную благодарность Пороху, ведь это он натравил Штаты и Европу на раху
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Їх більше всього хвилювали ОДИН бонусний відсоток команди Коболєва.
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Треба було підсилювати санкції проти Ірану, бо на них це діяло! А от вбивство Сулеймані призведе до зміни у настроях цілого ряду країн Близького сходу, де будуть співчувати Ірану. Теж подібне і до росії, хоча від США були і є косметичні санкції.
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Так вже допідсилювались, що Європка створила офіційний механізм обходу амерсанкцій у відносинах з Іраном і лише чекають приводу зробити його "зубатішим". А з чого б нешиїтам на БС співчувати Ірану незрозуміло.
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Пожалуй точно дебил, договор перечитай
Ну и второй момент: как только рашке станет не выгодно транзить через нас, перекроют вентиль и срать они будут на договор. В котором, к слову, юридических подоплек вагон и малая тележка....
Думать о добыче надо, чтобы быть эксплртером, прежде усего, а не пургу гнать.
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Чувак, потужність українського наземного газопроводу Россія - Європа, 140 мільярдів кубів на рік, що більша за СУМАРНУ потужність всіх тих підводних шлангів, які вона майструє.
Це раз.
А по друге, це Україні вони так смєло перекривали газ. А зроблять таке з Європою, втратять ринок.
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Якщо рахувати Турецький, Голубий та обидва Північні потоки, то менше, більше лише з урахуванням обмежень на Газпром (яке можна обійти відміною його трубоекспортної монопольки на рашці).
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Украина конкретно нагнула Россию, потому что есть сильнейшая армия.
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Пентагон утвердил военный бюджет 2020 в сумме 770 ярдов,на самом деле уже давно триллион долларов.Плешивый Гопник за 20 лет,обосрался так что даже накопительные пенсии стада заморозил до 2022 года.Денех дет,но вы дрочите.Димон Платон не сбрехал
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 3 мин.3 минуты назад



Форбс пишет о том, как Украина кинула США и Эвропу Две крупнейшие газовые компании - Нафтогаз и Газпром - эффективно поцеловались и помирились.

Washington's 'European Energy Security Act' Mostly Dead As Ukraine Rejoins Russia via @forbes

https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/01/02/washingtons-european-energy-security-act-mostly-dead-as-ukraine-rejoins-russia/#4515853e22a1

Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3173
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Если у Зеленского будут падать рейтинги, то чтоб их поднять он посадит порошенко, поэтому в интересах порошенко поддерживать высокий рейтинг Зеленского, а не ронять его
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