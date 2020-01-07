 Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.
"В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже. Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да ", - сказал он.
Эти санкции США потенциально направлены в немалой степени против немецких компаний, участвующих в российском проект транспортировки газа в обход Украины, и Пристайко прокомментировал это немецкому изданию так: "Это - очень чувствительный вопрос. Ведь, с одной стороны, мы ценим то, что делает для нас Германия и не были в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции. С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами на том, что речь идет о плохой проект для Германии, ЕС и Украиной. Но мы не имеем отношения к этим санкциям".
Володимир Кантор Із інтернету: "Постоянно встречаю в комментах в адрес команды гринпоца - "какие дебилы", "какой тупой", "безмозглые," и т.п. Очень плохо, что люди не понимают, с чем они столкнулись. Версия, будто к власти пришли некомпетентные дурачки, "обезьяна с гранатой", которые сами не понимают, что делают, эта версия не стоит ломанного гроша.
Надо наконец-то открыть глаза и четко осознать - исполнительную ветвь власти в Украине путем массового оболванивания избирателей захватил враг. Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг. И свои цели они знают прекрасно, и из руководящего центра этой масштабной диверсии исполнителям регулярно спускают указания, корректируют действия, расписывают планы.
Цель исполнителей - всей этой завербованной алчной продажной шушеры, что на виду - сказочно обогатиться на грабеже Украины и баснословных гонорарах от заказчика. Цель же организаторов этого переворота - уничтожить Украину. Не просто мелко напакостить, не просто где-то что-то урвать, а разрушить страну, уничтожить экономику, рассорить и отвратить от западных союзников, ввергнуть в хаос и дальше - полностью поработить.
Реванш гринпоца, это не просто реванш. Это итог многолетней масштабной и хорошо организованной спецоперации Кремля по уничтожению Украины изнутри, раз кавалерийским наскоком извне им это не удалось в 2014 - нарвались на Пороха, его команду и всех тех самоотверженных патриотов, кто сумел остановить и обломать планы оккупантов. И с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко.
Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно...
Всего хорошего от прошлого тысячелетия до сегодня добился исключительно гетьман порошенко.
За все плохое за этот же период отвечает клятый Зеленский.
Смотри не перепутай.
Так зебы не помнят, что Моника в своей поездке в Канаду сказал, что реформы в Украине успешно реализуются 30 месяцев...
Не мог бы ты уже здесь, также повторить, что Порошенко - вор и мародёр, но доказательства найдёт следующий прокурор, раз стопроцентный с Портновым не смогли найти этому доказательства? :D
улусафедокруга масковії?
ета бєсканєчная щєдрасть мишебратскага народа памагла!
Ну и второй момент: как только рашке станет не выгодно транзить через нас, перекроют вентиль и срать они будут на договор. В котором, к слову, юридических подоплек вагон и малая тележка....
Думать о добыче надо, чтобы быть эксплртером, прежде усего, а не пургу гнать.
Це раз.
А по друге, це Україні вони так смєло перекривали газ. А зроблять таке з Європою, втратять ринок.
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Форбс пишет о том, как Украина кинула США и Эвропу Две крупнейшие газовые компании - Нафтогаз и Газпром - эффективно поцеловались и помирились.
Washington's 'European Energy Security Act' Mostly Dead As Ukraine Rejoins Russia via @forbes
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/01/02/washingtons-european-energy-security-act-mostly-dead-as-ukraine-rejoins-russia/#4515853e22a1