 Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.

"В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже. Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да ", - сказал он.

Эти санкции США потенциально направлены в немалой степени против немецких компаний, участвующих в российском проект транспортировки газа в обход Украины, и Пристайко прокомментировал это немецкому изданию так: "Это - очень чувствительный вопрос. Ведь, с одной стороны, мы ценим то, что делает для нас Германия и не были в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции. С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами на том, что речь идет о плохой проект для Германии, ЕС и Украиной. Но мы не имеем отношения к этим санкциям".

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