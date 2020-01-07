 США привели в полную боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке, - CNN

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два неназванных американских чиновника.

По данным канала, повышенная боеготовность военных США может означать то, что страна готовится сбивать иранские беспилотники из-за сведений разведки. По словам источника, американская разведка заметила некие признаки угрозы со стороны Ирана. Второй источник добавил, что силы США на Ближнем Востоке уже готовы "к угрозе нападения". Телеканал отмечает, что американская разведка в течение последних нескольких дней также наблюдала за перемещением военной техники Ирана, включая беспилотники и баллистические ракеты. Чиновники рассказали, что перемещение иранских военных может быть попыткой страны обезопасить свое оружие от возможного удара США или же поставить его для создания собственных атак.

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Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".