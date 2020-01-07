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Все про:США (16003) Ближний Восток (22)

 США привели в полную боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке, - CNN

Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два неназванных американских чиновника.

По данным канала, повышенная боеготовность военных США может означать то, что страна готовится сбивать иранские беспилотники из-за сведений разведки. По словам источника, американская разведка заметила некие признаки угрозы со стороны Ирана. Второй источник добавил, что силы США на Ближнем Востоке уже готовы "к угрозе нападения". Телеканал отмечает, что американская разведка в течение последних нескольких дней также наблюдала за перемещением военной техники Ирана, включая беспилотники и баллистические ракеты. Чиновники рассказали, что перемещение иранских военных может быть попыткой страны обезопасить свое оружие от возможного удара США или же поставить его для создания собственных атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52 поближе к Ирану, - Fox News

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168632
 
   
 Топ комментарии
 
Пока не будет радроблена и финансово уничтожено государство-террорист

***********
А саме, - Кацапо-Орда.
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Пока не будет радроблена и финансово уничтожено государство-террорист, весь мир будет неслабо кидать из огня в кислоту....
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Ага. Тысчи Насанов Али отрубят себя от пиндоского Интернета.
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Не пиши дурню, якщо не бачиш наслідків. Ти могла після іранських терактів заспокоїти родичів загиблих? А вони це будуть робити.
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Все логично как для подонка. Воруй, убивай а ответственность ни-ни, нельзя!
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Логічно буде після терактів, коли я тобі напишу, що ти взяла на себе кров людей.
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Та бачу, але вона пише небезпечні речі!
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та воно є тупим провокатором, не переймайся...
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Угрожает террором? Вполне логично от муслима такое слышать.
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ты ещё в бога веришь...?)
гореть тебе в аду...)))\ой нет - будешь лизать там раскалённую сковородку...)\
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Даже страшно подумать, что будешь там лизать ты
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ну и что же например - давай своё воображение включи...)))
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Оно мне надо, воображать тебя что-то лижущим
Задолбали , тролльня порохоботская
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Что будет то будет Если захотят могут дать ответку Стоит только палку в улье засунуть чтобы пчелы загудели тут и здесь аналогия
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Опять россия пытается чужими руками нагадить Штатам.
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так что потом не оружие супер современное не поможет Игра с огнем
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Кстати, почему Порошенко ещё не высказал своё веское мнение на эту тему ?
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 57 мин.57 минут назад



Помпео позвонил Янелоху и Иран передумал выходить из ядерной сделки
Один Янелох ничего не понял.
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Я тебе про Ялоха Сейшельского
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Вылет утром,около 7-00. Вымаливал у США индульгенцию от тюрьмы. Посмотрим. Вымолил или нет?
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Добром уся ця ситуація не закінчиться. Не було розуму, коли дали наказ вбивати Сулеймані😏
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Вот вся сущность порохобота. Стремление взять под защиту насильника и убийцу на руках которого кровь тысяч невинных людей.
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Бачу, що у тебе нема розуму. Я тобі напишу після того, коли іранські терористи будуть вбивати, а ти закликала до розпалювання цього конфлікту.
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Опять логично. Террористы убивают невинных людей но трогать их нельзя ибо начнут ещё больше убивать. Порохоскот во всей красе.
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Я тобі все пояснив. Іноді заради життя інших не можна вбивати терористів. Чекай, що і тобі прийдеться бути на місці таких людей, бо ти це накликала.
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Да, ясно все. Террористов надо ублажать иначе никак. На улицы Киева пройдут бородатые дяди и скажут всем раком стать и паранджой накрыться и все должны стать и накрыться ибо обижать террористов нельзя. А вдруг они головы начнут на Майдане отрезать неверным? Ничего, то традиции таким у людей, как их за это наказывать? Разве что штраф выписать....
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таки да - Х#йло был бы намного лучшим вариантом, как ни посмотри, да и обязательства какие никакие - есть, и куча нарушений международного права. а тут какой-то генерал задрипанный (а там еще и доказать, что именно он отдавал приказ что-то там делать надо бы). договорняк и муть под выборы на первый взгляд ...
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Він не заважав американцям виконувати свою місію, а тепер ціна місії стає дуже високою. У цю війну може втягнутися не тільки Іран.
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А кто-то тихо греет руки на повышении нефти...
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Я сказал кто-то...

В марте(2018 года) США оказались на первом месте по объему добычи нефти, опередив Россию. Об этом свидетельствуют данные организации Совместная инициатива по нефтяной статистике (JODI), передает агентство "Прайм".
Так, США в марте 2018 года добывали в среднем 10,425 млн баррелей нефти в сутки, став крупнейшим нефтедобытчиком. На втором месте Россия, которая в марте добывала 10,298 млн баррелей в сутки. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,907 млн баррелей в сутки.Подробнее...
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В 2021 году экспорт нефти в Соединенных Штатах Америки превысит импорт, а к 2024 году США обгонят Россию и по показателям экспорта "черного золота" вплотную приблизятся к Саудовской Аравии. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
По мнению экспертов МЭА, американские компании в среднесрочной перспективе останутся доминантой в росте предложения на рынке нефти.
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Я тільки одного не розумію?! Один генерал, хоронять, 56 чоловік затоптали, стільки ж в лікарнях! Це такий задум? Одного вбили - 56 затоптали???
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у них реакция не такая как у нас Это мы можем простить и забыть а у них это как нож в сердце
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простить - возможно, забыть - никогда. это у кацапов уж слишком короткая память.
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Не пукайте, нічого страшного не буде. Там наш Напольйончик, він всьо порішає. США привели в полную боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке, - CNN - Цензор.НЕТ 542
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Ага. С Трампом уже порешал. Сейчас с Ираном порешает...
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зато порохобот может одним пуком комаров в комнате наповал свалить...такое смертельное оружие на донбасс бы США привели в полную боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке, - CNN - Цензор.НЕТ 4654
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бесятся потому что знают что если не укусишь укусят тебя. Живем пока живем Надеюсь когда природа мать накроет всех внезапно тогда и прийдет мир!
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через 10 месяцев выборы в США. Дональду, надо, какая то война, иначе, Байден, его взгреет, на выборах.
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Дымы тупые,поскольку Трамп действительно выполнил 48-часовой срок, требуемый Актом о военных полномочиях, чтобы уведомить Конгресс после удара дрона.Об обьявлении войны речь ведь не шла вообще.Что касается выборов-здесь нет прямых выборов-американцы в этом году проголосовали за своих представителей-проголосуют и на общих соответственно холодильника,а не дымосми.По импичменту-там вообще смешно расчитывать на 67 голосов из 100 в сенате.Короче-американцы не мокшане-они против воен,но атаки против терористов поддерживают и здесь Трамп выставил дымов защитниками тех терористов и естественно прибавил в рейтинге.
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Тоді по логіці ,якщо затоптали 56 чоловік , то Іран має сам себе розбомбити?
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то холопы, их не считают, а то - боярин. все как на соседних территориях (впрочем, и у нас обезьяничают до сих пор - или засланцы, или совок до сих пор жив в отдельных группах конкретных физиономий (а там и детей приучат) ).
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Совсем не обязательно делать кучу оружия, готовясь к войне. Пусть другие делают, тратят деньги и все такое. А потом клоун приезжает в соседнюю страну и запускает мочилово...
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То что сейчас происходит на дальнем востоке это только запал от не известно чего! Это не просто страна с нефтью это очень мудрый народ с большой историей Это не ишаки как тут многие думают Эти ишаки люди намного намного мудрее вас Не стоит не дооценивать людей не зная их историю
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Один знайомий єврей колись казав мені, - "лучше імєть дальніх родствєнніков на Бліжнєм Востокє, чєм блізкіх - на Дальнєм". )))
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шо вы придираетесь к мокшанину? США привели в полную боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке, - CNN - Цензор.НЕТ 2148
ну какаяразница?
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Жду заявления Пендель о том, что самый влиятельный политик в мире предлагает стать посредником между Ираном и США.
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Дык покажите что вы Штаты а не обамовское чувырла...
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пускай все это остановится либо будет то чего все так сильно боялись Не думайте что это вас не коснется и вы останитесь в стороне Нет! здесь все намного сложнее
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Очевидно большой Войне быть. Думается Трамп с сотоварищами будет опечален и озабочен отсутствием силовой реакции Ирана. Ну ничего, политика умиротворения пойдет дальше в том смысле что придумают ещё способ дёрнуть побольнее за бороды шиитских фанатиков. Огромное кол-во оружия или будет списано или пойдет к цели с пусковых установок. Планы фанатиков насчёт шиитского пояса будут остановлены у самой финишной ленточки как и с СП2 по аналогии. Удачи, Америка! Ты стоишь на страже мировой стабильности и порядка и, естественно, что я на твоей стороне!
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Ти такий сильний союзник, що США може не хвилюватися😁
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Тут прямо як у 1991 році почалась Буча у, Іраку... саме у ціх числах.... бумеранг повертається...
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Так он чому літачок за віслючком вислали...
США привели в полную боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке, - CNN - Цензор.НЕТ 868
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Але він майже правий, що не треба їх недооцінювати😏
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