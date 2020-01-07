EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  745  60
Все про:вооружение (3295) Германия (3502) Пристайко (340)

 Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.

Так, Пристайко подтвердил, что Зеленский хотел бы видеть военную помощь от Германии.

"Конечно! Это - не мое личное мнение. Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украине. Германия - один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко

По его словам, каждый раз как украинские фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, договоренности срываются в последний момент по "неочевидным, вероятно политическим мотивам".

"Каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент по неочевидным, вероятно политическим мотивам. Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы - может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя это не учитывать", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обмен пленными и встреча в "нормандском формате" не восстановили доверие к России, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3168627
 
   
 Топ комментарии
 
Цій клоунаді буде кінець...? Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2943
 показать весь комментарий
 
А шо эта моника готова принимать со всех сторон как праститутка???
 показать весь комментарий
 
как бы капитулянт не прикидывался - ему гаплык
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
трындит....от уйла старшенького ждет помощи.
 показать весь комментарий
 
 
просто она поняла, что накосячила, решила в оману всех ввести
 показать весь комментарий
 
 
А шо эта моника готова принимать со всех сторон как праститутка???
 показать весь комментарий
 
 
вже йде караван зі зброєю..... от тільки, як верблюди через море перейдуть - невідомо Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7685
 показать весь комментарий
 
 
Та боюсь,що той караван не зброю везе,а анашу нашому шукачу інвесторів Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9098
 показать весь комментарий
 
как бы капитулянт не прикидывался - ему гаплык
 показать весь комментарий
 
 
Будет. Что-то подсказывает, что где-то на дереве верёвочка уже телепается
 показать весь комментарий
 
 
стратегія віслюка оманського була - мир будь якою ціною і на колєнях умолять..... от німці і дивуються, - пацани а для чого вам зброя?
 показать весь комментарий
 
 
стара комсомолка і агент Штазі.....
 показать весь комментарий
 
 
придуры во власти или агенты.
Образование в ОРДЛО с детсада русскоязычное и агрессивно антиукраинское. Украинофобия здесь в красном углу преподавания. Образование построено на военщине, то есть полностью милитаризировано. Утренники, уроки, патриотические песни, сценки, сказки, стихи, все о победе над укронацизмом, 9-е мая, деды воевали, Россия победит всех врагов, СССР - лучший мир.
Вся жизнь ОРДЛО - это поклонение России, надежда на "стать частью РФ", ненависть к Украине. С 2016-го после рокировки кремлевских нарративов, здесь все же "появилась" Украина, то есть, если в 2014-2015-м "наваросские" "профессора" и пропагандисты-журналисты отрицали существование Украины и ее истории, то в 2016-м "Украина нам должна, мы всю жизнь на нее работали".
Любовь к России - это патриотизм. Любовь к "республике" и Донбассу - это патриотизм. Любовь к Украине - нацизм.
 показать весь комментарий
 
 
Trot91

придуры во власти или агенты.
Образование в ОРДЛО с детсада русскоязычное и агрессивно антиукраинское...

Я вже якось писав про це. На початку осені 2019 випадково почув у себе в дворі, як хлопчик років 7-ми (кавказького типу) гордо розповідав іншому хлопчакові про те, що він: "з Даунбасской народной республікі". А тепер живе у Києві, але там йому було краще, там друзі лишилися... Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1560
 показать весь комментарий
 
 
каждий сжигает совю репутацию дипломата по- своему - Яременко громко и нагло, Пристайко по гибридненькому - с НЕлохами жить по Нелховски выть
 показать весь комментарий
 
 
Невже у родині ґюЗєлжнского були жертви Голокосту? Бо лише вони і їхні потомки отримують від німців безоплатно допомогу і фінанси.
 показать весь комментарий
 
 
Без сумніву воно жертва генної модивікації Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8332
 показать весь комментарий
 
Російський олігарх планує купити львівські Карпати Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1357
бубочка міську фрідману зразу два українських паспорта урочисто вручить...
 показать весь комментарий
 
 
А Німеччина знає, що Зеленський готовий від неї отримати військову допомогу???
 показать весь комментарий
 
 
Причины очевидны . Надежда слабая . Было же заявление немцев об отказе нам в продаже летального оружия .
 показать весь комментарий
 
Организм *********** на Меркель Трампу,а теперь они удивляются,что срываются контракты. Как дети малые Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8135
 показать весь комментарий
 
 
ХВСЛВЖ получит. Но некоторым это идет на пользу. Может перестанет гнусавить и перейдет на фальцет.
 показать весь комментарий
 
Тап ніколи в житті німці не нададуть нам такої допомоги.
Чому би не просити США ?
 показать весь комментарий
 
 
Т.е он якобы надеется на то, на что заведомо надеяться нельзя и тем самым играет роль патриота в очередной серии про Голобородько.
 показать весь комментарий
 
 
этот неловкий момент, когда верховный говнокомандующий едет в оман, чтобы в офшоры скрыть украденные у украинцев деньги, а пристайко надеется о какой-то там помощи. зелетвари, да перестаньте красть и не нужно будет ни на кого надеятся.
 показать весь комментарий
 
 
Алексей Арестович
1 мин. ·

- Завтра, на Соломенке, два апелляционных заседания суда по «делу Шеремета».
Напоминаю, что следует строго различать а) вопрос степени реальной вины подозреваемых и б) информационную кампанию против волонтёров и ветеранов, которую проводит МВД при поощрении Офиса президента и Генпрокуратуры.
Правопохоронные органы при Зеленском, наконец, облегченно вздохнув, снова вернули себе своё свящённое право не притворяться патриотами и строить мусорную державу.

С каждым новым судилищем по делу Шеремета, все тверже становится уверенность, что Зеленский и его ОПа, не просто поощряют наставление на АПС (активное патриотическое сообщество), а организовывают и направляют его.
Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9257

 показать весь комментарий
 
 
В Німеччині НАЙБІЛЬШ ЖОРСТКІ обмеження на постачання зброї.
 показать весь комментарий
 
ДА, зелебобы явно перепраздновались/обпились/обкурились. Столько косячных заявлений за пару дней - это нужно уметь.
 показать весь комментарий
 
Tak Ze se4as v OMANE po4emu on tam pomosh ne prosit ni ******** ni finansovuju, no dlya ZEKLOUNOV kone4no tajko ponyat to 4to Sultan Omana nahoditsa na le4enii v drugoj strane i kak tolko uznal 4to Bubo4ka k nemu priehal sbejal iz bolnitzi i poehal na vstre4u s Bubo4koj ja Neloch mne 42 goda, daje fotku smastirili
 показать весь комментарий
 
Пристайку велено из Омана наводить тень на плетень и отвлекать народ от скандала с "гарантом"..
 показать весь комментарий
 
 
Это одна из лучших шуток этого года Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7551 наверное по дороге из Омана придумал, пока караваном на верблюдах вез в Украину "инвестиции" ... Бабушку Меркель от него уже трусит, а он все надеется...
 показать весь комментарий
 
 
пригадалось:

"вот идкт караван

по оманским пескам
он везет для паши
ценный груз анаши...." Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1347
 показать весь комментарий
 
 
Наверно - правда, если Чалый сообщал в ОПУ о задержке помощи из США, но ОПа молчала и ему пришлось действовать по собственному усмотрению...
 показать весь комментарий
 
 
ласкаве ЗЕбенятко може посмоктати у залізної Анжели сталеву германську грудь.
тільки хрен він що висмокче Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 212
 показать весь комментарий
 
 
Так Меркель, после того, что Моника заявила Трампу про Францию и Германию, сказала о беспрецедентной помощи, т.е. и так чрезмерной...
 показать весь комментарий
 
 
Алекс Мышкевич

ласкаве ЗЕбенятко може посмоктати у залізної Анжели сталеву германську грудь.
тільки хрен він що висмокче

А якщо надасть довідку, що він не щирий представник України?
 показать весь комментарий
 
место занято -

у Анжелы представник України Петро Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3014

причому і без справки

вони просто кореши Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3014
 показать весь комментарий
 
Навіщо вам воєнна допомога? Ви ж хочете "мира любой ценой"?
 показать весь комментарий
 
 
Военной помощи для чего?
Шо, у нас не хватает снарядов и патронов собственного производства? А если не хватает, то почему? Мы *** уже 6 лет воюем!... За эти 6 лет не выросло ни одного собственного оборонного предприятия могущего производить собственные боеприпасы? Как такое возможно?
Так мы воюем или шо? Какое ещё нужно оружие нашей армии, шобы сидеть безвылазно в окопах? Ядерную бомбу? Так нам её нихто не даст и даже не предложит. Какого ещё оружия нам не хватает, шобы вести окопную войну?
На этой войне пилят деньги хитрожопые твари. Потому она никогда у нас не закончится.
 показать весь комментарий
 
Ты не прав, зебобик. Ты устал ныкаться от войны. Убивать макшан лучше из хорошего оружия.
 показать весь комментарий
 
Это оно поехало спецом в Оман, надеятся? На пляжах там лучше всего надеяться. Может, Меркель, глядя на облезлые от солнца яица Осла даст помощь? Хороший ход.
 показать весь комментарий
 
Бедного Вову футболят по всему миру, хорошо хоть в Омане покормили.
 показать весь комментарий
 
Шмаркля в Омані- бидло зелене в дурмані.


 показать весь комментарий
 
фрицы, есть мировые подельники куйла ,в лице агента Меркель...они совместно с французами и рашистом и создали кровопролитие в Украине ,отрезав по велению рашиста часть украинской земли...и оружие Украине продавать им куйло не разрешает...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх