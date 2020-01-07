 Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.
Так, Пристайко подтвердил, что Зеленский хотел бы видеть военную помощь от Германии.
"Конечно! Это - не мое личное мнение. Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украине. Германия - один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам", - подчеркнул министр.
По его словам, каждый раз как украинские фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, договоренности срываются в последний момент по "неочевидным, вероятно политическим мотивам".
"Каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент по неочевидным, вероятно политическим мотивам. Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы - может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя это не учитывать", - добавил он.
Образование в ОРДЛО с детсада русскоязычное и агрессивно антиукраинское. Украинофобия здесь в красном углу преподавания. Образование построено на военщине, то есть полностью милитаризировано. Утренники, уроки, патриотические песни, сценки, сказки, стихи, все о победе над укронацизмом, 9-е мая, деды воевали, Россия победит всех врагов, СССР - лучший мир.
Вся жизнь ОРДЛО - это поклонение России, надежда на "стать частью РФ", ненависть к Украине. С 2016-го после рокировки кремлевских нарративов, здесь все же "появилась" Украина, то есть, если в 2014-2015-м "наваросские" "профессора" и пропагандисты-журналисты отрицали существование Украины и ее истории, то в 2016-м "Украина нам должна, мы всю жизнь на нее работали".
Любовь к России - это патриотизм. Любовь к "республике" и Донбассу - это патриотизм. Любовь к Украине - нацизм.
придуры во власти или агенты.
Образование в ОРДЛО с детсада русскоязычное и агрессивно антиукраинское...
Я вже якось писав про це. На початку осені 2019 випадково почув у себе в дворі, як хлопчик років 7-ми (кавказького типу) гордо розповідав іншому хлопчакові про те, що він: "з Даунбасской народной республікі". А тепер живе у Києві, але там йому було краще, там друзі лишилися...
бубочка міську фрідману зразу два українських паспорта урочисто вручить...
Чому би не просити США ?
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- Завтра, на Соломенке, два апелляционных заседания суда по «делу Шеремета».
Напоминаю, что следует строго различать а) вопрос степени реальной вины подозреваемых и б) информационную кампанию против волонтёров и ветеранов, которую проводит МВД при поощрении Офиса президента и Генпрокуратуры.
Правопохоронные органы при Зеленском, наконец, облегченно вздохнув, снова вернули себе своё свящённое право не притворяться патриотами и строить мусорную державу.
С каждым новым судилищем по делу Шеремета, все тверже становится уверенность, что Зеленский и его ОПа, не просто поощряют наставление на АПС (активное патриотическое сообщество), а организовывают и направляют его.
"вот идкт караван
по оманским пескам
он везет для паши
ценный груз анаши...."
тільки хрен він що висмокче
ласкаве ЗЕбенятко може посмоктати у залізної Анжели сталеву германську грудь.
тільки хрен він що висмокче
А якщо надасть довідку, що він не щирий представник України?
у Анжелы представник України Петро
причому і без справки
вони просто кореши
Шо, у нас не хватает снарядов и патронов собственного производства? А если не хватает, то почему? Мы *** уже 6 лет воюем!... За эти 6 лет не выросло ни одного собственного оборонного предприятия могущего производить собственные боеприпасы? Как такое возможно?
Так мы воюем или шо? Какое ещё нужно оружие нашей армии, шобы сидеть безвылазно в окопах? Ядерную бомбу? Так нам её нихто не даст и даже не предложит. Какого ещё оружия нам не хватает, шобы вести окопную войну?
На этой войне пилят деньги хитрожопые твари. Потому она никогда у нас не закончится.