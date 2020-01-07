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Все про:церковь (1066) Донбасс (20381) Сивохо (13)

 "Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассматривает церковь в качестве "посредника" для урегулирования войны на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 7 января, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель. 

По словам Сивохо, для восстановления мира в Украине также нужно "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".

"Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Церковь может выступить посредником", – считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир неизбежен, несмотря на "надоевшую политику воинствующего меньшинства", - Сивохо

Источник: https://censor.net.ua/n3168625
 
 
 Топ комментарии
 
Ну да, по мнению Сивох 8% порохоботов напали на мирный народ Донбасса и наживаются на войне "Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 1819
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Клоуны уже в дела церковные полезли..
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пути Господни неисповедимы. Слава Христу!
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Ідіот та церква якраз давала прихісток бойовикам які потім вбивали людей і українських військових.
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кабан сивоха.
где эта *адаль была с 2014.
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Как где? Водку с сепарами жрал с 2014 по май с 2019 года, а с мая по август 2019 зе команда его с запоя выводила, чтобы назначить советником СНБО😁
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Это был крестовый поход "руцкий мир " во главе попа гундяя. Теперь гундяя нада запустить в Киев по версии Маслякова он не может быть политом ОНО ДУРАК протягивает по указке кремля .Когда оружие в церквям находилось и попы кгбшники с автоматами напали на Украину. Попы московские все кгбшники давайте их слушать что предлагает эта пьяница до усыку. одному чумаку дошло "Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5576
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Так кацапская гэбэшная церковь не признаёт ПЦУ. Кто же будет выступать со стороны Украины? Этому жирдяю лучше жевать, чем говорить.
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Этот алкаш наверное водяры как обычно ведро выжрал...
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Про церковь вспомнил, но не уточнил какую.Вчера никто не удосужился от власти, поздравить Православную церковь с годовщиной Томоса. США поздравили, а Его Превосходительство Владимир ибн Зеленский вообще проигнорировал.
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Весь мир убедился, что Иран имеет оружие массового уничтожения - иранские похороны!
В давке погибло 40 человек.
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Это первый пункт из 13 выполнили отомстили -50 к черту отправили.
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Ага! "Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5471 Так вот каких он посредников нашел! Если бы на Цензоре эта новость не появилась, я бы так и не узнал. Ну, молодца, Сивохо! Давай-давай, втирай нам, о своей деятельности! "Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5471
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Так всё в порядке, с пенсией! Компания- не задерживает бабло! Коты счастливы и накормлены, я вчера даже показал их тут!
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В ОРДЛО задача попов, это политруки путина - все против Украины.
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Зебилы понять и простить не получиться .........
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И какую церковь он имел ввиду, туда, кроме московской, опасно появляться, дикари могут ......
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Когда нету власти, то давайте попросим попа. А может шамана племени Тумбо-Юмбо?
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"Голос Америки" сообщил,что дочь Касема Сулеймани Зейнаб имеет американское гражданство.

Лаврову на заметку. Американская дочь от дрона не спасёт.
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"Попы больше мерзнут?": почему религиозные организации в Украине получают существенные скидки на тепло
["Попы больше мерзнут?": почему религиозные организации в Украине получают существенные скидки на тепло]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1550751157--popy-bolshe-merznut-pochemu-religioznye-organizatsii-v.html
😇
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Господи, ну почему эти выродки имеют право что-то решать в Украине, а тем более говорить о том, что касается войны???
Ну почему мы зависим от этих безмозглых клоунов???
Зебил, сиди там, куда поехал и не возвращайся в Украину!!!! Дебил, *****!!!
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нужно "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".Источник: https://censor.net.ua/n3168625

ЄТО ОН КОГО ИМЕЕТ ВВИДУ?
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Знаю только одну сторону разжигателя -мордор!
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М-м-м-мда... У меня сегодня- настроение таки отменное. Ни разу не матерился! Но, вот сейчас- захотелось...
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Какая церковь?

какая. какая, конечно ж РПЦ
эти "урегулируют" складами боеприпасов в храмах
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Пропоную задіяти якутського шамана.
Він може спробувати зайти в тил ***** з боку Донбасу.
Якщо йому вдасться вигнати кремлівських дємонів з нашої землі, - дати шаману звання Героя України і безкоштовний абонемент на всі концерти Кварталу-95. )))
"Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 7950
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сивоха отправь в ордло весь свой грёбаный лигу смеха и квартал.
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73/43%зебілів, ви ці гребані квартали забезпечили всі разом
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А почему не цирк? А, тех уже на министры и депутаты слуги народа разобрали...
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Передайте Сивухе шо донецкое подполье ему веревку с мьілом уже купили "Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 1222 Желающих выбить стул много
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Сивоха ты посмешище и позорище в политике ,
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пцу и мп на мирной территории не могут договориться по человечески. может ты мп туда пошлеш? так они, те же сепары только под прикритием
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Особенно Греко-Католическая или запрещённые в РФ Свидетели Иеговы.
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Пристайко вважає, що нормандська зустріч і обмін полоненими не відновили довіру до РФ

а что попы путина в расход пошли у зе.
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Г на Г и палочкой погоняет - вот это и есть ваша ЗЕбьенская власть ! "Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 1904
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Это он про рпц которая готовила,участвовала,поддерживает анексию территории Украины?!почему мы должны молчать в своей стране!?
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 4 ч.4 часа назад



Плакав. Касьянов,який мочив всі 5 років Пороха,який загнав Портнова запоребрик, зараз пише, що потрібно влаштувати флешмоб і при кожній зустрічі бити Портнова в рило. Це вже ніби то питання нашого виживання. А до цього у нього інстинкт самозбереження не працював, коли обирав Зе?
"Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 1428
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поставил лайк за ясность ЗЕбенской мысли - этот не виляет и не врет
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рашистского лукавого,который замаскировался под клованав
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Серед спостерігачів #ОБСЄ на #Донбас`і стало більше росіян. В їх звітах #ООС помітили маніпуляції. Станом на грудень 2019 у складі СММ - 41 громадян РФ, а також громадяни країн, лояльних російській агресії проти України.

А тут еще попы за святую икону путина
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Зелена нечисть сивохо-солохо,знову несе уйню.Шо ти колаборанська гнида несеш?Зовсім зглузду з,іхав,цей жирний хряк.Украіна ніяк не вигоне цю нквдешну шоблу попів,святителів зброі,вбивць,оккупантів і катів,а ти сунешь це гівно ,для примирення.Боже!Коли ж ви повиздихаете зелені малороси,квнські шути!
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Иран возобновил церемонию погребения убитого командира Касема Сулеймани. Количество погибших достигло 65. Самые интересные похороны! Думаю, надо повторить на бис!
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Этот «специалист» широкого профиля какую из церквей имеет ввиду ? Мацковского патриархата , или нашу УПЦ ?
Для него станет большой новостью о том , что у нас и в этом отношении идёт освободительная борьба .
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Это какая церковь? УПЦ МП? Влажные мечты Путина сбываються?!
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K04EGAR IV

@K04EGR

·8 чБизнес в США: вывести 30 000 спутников на орбиту и покрыть интернетом ВСЮ планету. Бизнес в Украине: продать Zемлю и спилить ВСЕ деревья.
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я даже догадываюсь про чью церковь он вещает "Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 6339

"Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 7591
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а теперь смотрим:
1. собор, в котором освящали российские флаги
2. Також трансляції із Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської лавр, Голосіївського монастиря організують телеканали "112 Україна" та "Інтер" Медведчук включился.
Пошли в атаку через религию.
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Це с того собору, де освячували російські прапори та благославляли Гіркіна?
Не може буди,але...так було крестовый поход Медвейчука - путина с Киева по Украине.
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Сивохо опрокинул пару стаканов сивухи ,и тут Сивохо понесло.
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Ска...я это "разжигаешь" постоянно от руssни слышу...что эта говорящая задница смотрит..соловьева или скабееву??
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Наивный парень...
Кремлёвские попы освещают оружие сепаратистов, а украинские попы освещают оружие наших военных. Так в чём меж ними разница, если то и другое оружие несёт смерть? Или наши попы правильнее кацапских попов? Сомневаюсь.
Не ищите умиротворения в религиозных фанатах и попах. Религиозные фанаты с одобрения церкви вырезали детей и женщин во время крестовых походов и религиозных войн.

Сивохо, ты или дурак, или предатель, или облизыватель соевого мародёра, раз несёшь такую пургу.
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Остання твоя фраза - твоя автохарактеристика. За виключенням "или".
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По Киеву разъезжает авто с номерами ФСБ России

"Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 3685
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Сливохо мабуть перепив,або перенюхав шось.Ну і бидло мацкаляче!І так уся квартальська біомасса,кожного дня,все тупіше,і тупіше..Повзи сливохо,далі заливай свою сливу,гівно ватне.
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Та чьо уж там, Сівоха, - давай пропонуй вже зразу етіх полупокєров.
Були папірєднікі, - стануть пасірєднікі...
"Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 2493
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Господи, только ЗЕ это тупое мог назначить в СНБО.

Клоун на клоуне сидят и ЗЕленое стадо погоняют...
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з гундяєм рясами поміняються або разом з ****** замір-оточат...
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А яка церква ?
Точно не ПЦУ.
А якесь МП.
І як ви гадаєте, на чию користь вони владнають ?
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А какому Богу моторылы с бесами, гивами молились? Там же в лугандонии эти твари для них символы....
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https://www.youtube.com/watch?v=wivEhKmjFQI

.
.
.
Украинца титушки порставили на колени , за проукраинсскую позицыю !!!!
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По 112 показують. Медведчука, який доповідає Путіну про шляхи України до самознищення. Вибори, повна амністія та особий статус. Путін подякував та дав доручення Думі допомогти написати відповідні закони . Це повний 3,14здець!!!
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на смену вопросу "сколько чертей поместиться на конце иглы" пришёл новый - "сколько просфор поместиться в сивуху" )
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никогда гундяйские сектанты не пойдут против своих кацапских хозяев.

гундяйская бесосекта должна быть запрещена законодательно до вывода кацапских войск с территории Украины, завершения оккупации Донбасса и Крыма и выплаты кацапами репараций за войну и оккупацию.
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вот только он опирается на церковь агрессора
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советник секретаря СНБО Сивохо "Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 2501 что это вообще? как такое возможно? что за сюриализм ?
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ах ну да король(президент) то вообще- шут
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