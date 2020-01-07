 "Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 7 января, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель.
По словам Сивохо, для восстановления мира в Украине также нужно "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".
"Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Церковь может выступить посредником", – считает он.
где эта *адаль была с 2014.
В. Зеленський: "Президент не може відпочивати коли в країні йде війна"...
https://twitter.com/i/status/1214348813063860230
В давке погибло 40 человек.
..
Лаврову на заметку. Американская дочь от дрона не спасёт.
["Попы больше мерзнут?": почему религиозные организации в Украине получают существенные скидки на тепло]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1550751157--popy-bolshe-merznut-pochemu-religioznye-organizatsii-v.html
😇
Ну почему мы зависим от этих безмозглых клоунов???
Зебил, сиди там, куда поехал и не возвращайся в Украину!!!! Дебил, *****!!!
ЄТО ОН КОГО ИМЕЕТ ВВИДУ?
какая. какая, конечно ж РПЦ
эти "урегулируют" складами боеприпасов в храмах
Він може спробувати зайти в тил ***** з боку Донбасу.
Якщо йому вдасться вигнати кремлівських дємонів з нашої землі, - дати шаману звання Героя України і безкоштовний абонемент на всі концерти Кварталу-95. )))
а что попы путина в расход пошли у зе.
Плакав. Касьянов,який мочив всі 5 років Пороха,який загнав Портнова запоребрик, зараз пише, що потрібно влаштувати флешмоб і при кожній зустрічі бити Портнова в рило. Це вже ніби то питання нашого виживання. А до цього у нього інстинкт самозбереження не працював, коли обирав Зе?
А тут еще попы за святую икону путина
Для него станет большой новостью о том , что у нас и в этом отношении идёт освободительная борьба .
K04EGAR IV
@K04EGR
·8 чБизнес в США: вывести 30 000 спутников на орбиту и покрыть интернетом ВСЮ планету. Бизнес в Украине: продать Zемлю и спилить ВСЕ деревья.
1. собор, в котором освящали российские флаги
2. Також трансляції із Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської лавр, Голосіївського монастиря організують телеканали "112 Україна" та "Інтер" Медведчук включился.
Пошли в атаку через религию.
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Не може буди,але...так було крестовый поход Медвейчука - путина с Киева по Украине.
Кремлёвские попы освещают оружие сепаратистов, а украинские попы освещают оружие наших военных. Так в чём меж ними разница, если то и другое оружие несёт смерть? Или наши попы правильнее кацапских попов? Сомневаюсь.
Не ищите умиротворения в религиозных фанатах и попах. Религиозные фанаты с одобрения церкви вырезали детей и женщин во время крестовых походов и религиозных войн.
Сивохо, ты или дурак, или предатель, или облизыватель соевого мародёра, раз несёшь такую пургу.
Були папірєднікі, - стануть пасірєднікі...
Клоун на клоуне сидят и ЗЕленое стадо погоняют...
Точно не ПЦУ.
А якесь МП.
І як ви гадаєте, на чию користь вони владнають ?
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Украинца титушки порставили на колени , за проукраинсскую позицыю !!!!
гундяйская бесосекта должна быть запрещена законодательно до вывода кацапских войск с территории Украины, завершения оккупации Донбасса и Крыма и выплаты кацапами репараций за войну и оккупацию.
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