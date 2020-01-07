 "Церковь может выступить посредником", - советник секретаря СНБО Сивохо рассматривает церковь как инструмент урегулирования ситуации на Донбассе

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 7 января, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель.

По словам Сивохо, для восстановления мира в Украине также нужно "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".

"Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Церковь может выступить посредником", – считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир неизбежен, несмотря на "надоевшую политику воинствующего меньшинства", - Сивохо