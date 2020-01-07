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Все про:МИД (5250) Россия (74699) Донбасс (20381) Пристайко (340)

 Обмен пленными и встреча в "нормандском формате" не восстановили доверие к России, - Пристайко

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко считает, что не смотря на переговоры в "нормандском формате" и обмен пленными, доверия к РФ нет, ведь российско-оккупационные войска продолжают убивать наших воинов на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил в интервью изданию "Bild".

"Большинство украинцев чрезвычайно счастливы, что в рамках этой стратегии почти 100 заложников вернулись домой. Это было моральным обязательством для правительства. Но Вы правы: если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов. Но то, что сделали, является шагами к облегчению переговоров. Германия и Франция даже говорят о "восстановлении доверия между сторонами", - заявил Пристайко.

По его словам, он бы "так далеко не заходил".

"Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить?", - отметил Пристайко.

Министр подчеркнул, что РФ пока не оправдала доверия в процессе переговоров.

"Даже после встречи в нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат. К сожалению, наши ожидания относительно прекращения обстрелов до сих пор не оправдались", - заявил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3168624
 
 
 Топ комментарии
 
Обмен пленными и встреча в "нормандском формате" не восстановили доверие к России, - Пристайко.

Плейшнер 5-й раз выпригивал из окна, но яд все не действовал (с).
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Где эти зебилы его нашли? Как он вообще работал дипломатом?
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Большинство украинцев чрезвычайно счастливы, что в рамках этой стратегии почти 100 заложников вернулись домой. Это было моральным обязательством для правительства-(какая и чья мораль отпустила без суда и следствия подозреваемых в убийстве украинцев???)
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Пристайко притворяемся или нелоховством заразился ?
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По обмену уже и так отдали кого можно, и кого нельзя ! осталось только политические уступки , вообщем менять заложников на СУВЕРЕНИТЕТ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ! Обмен пленными и встреча в "нормандском формате" не восстановили доверие к России, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1677
а то что Путин новых наберёт, про это никто не думает!!!
Вот интересно если взять этих Медведчуков, Бойко и разных Пристайко на сколько наших пленных воинов можно их выменять ? я думаю мало кто из украинцев был бы против такого обмена.
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Плесень оставила нормально дипломата ЗЕРКАЛЬ только для того , ЧТОБЫ БЫЛО ЧТО ПРОСИРАТЬ В УГОДУ *****
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ушла- очень жаль, но репутацию сохранила
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ні... ще краплі капають... і не завжди лікувальні, з аптеки))))
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Был один идиот Клизмин, теперь другой идиот Приставкин.То, что в Париже был полный провал, всем понятно....
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