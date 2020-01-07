 НАТО частично выводит свои войска из Ирака

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил спикер НАТО.
Как отмечается, НАТО принимает меры по "временному перемещению определенного персонала в различные локации как внутри Ирака, так и вне его" ради безопасности своих военных".
"НАТО сохраняет присутствие в Ираке. И мы готовы продолжать наши тренировки и наращивания потенциала, если позволяет ситуация", - говорится в заявлении.
Учебная миссия НАТО в Ираке длится с начала 2017 года. В ней задействованы сейчас около 500 военных, большинство из которых - из Канады.
Как сообщалось ранее, Германия, Словакия и Хорватия заявили о намерениях вывести войска из Ирака.
Глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака.
Последние части вооруженных сил США покинули Ирак утром в воскресенье, 18 декабря 2011 года, передает корреспондент Agence France-Presse с иракско-кувейтской границы.
В Ираке остались лишь 157 американских военнослужащих при посольстве США и небольшой контингент морских пехотинцев для охраны дипмиссии.
Одновременно, сообщает Reuters, завершена семилетняя операция НАТО по подготовке местных сил безопасности. Переговоры с иракскими властями о продлении миссии альянса не увенчались успехом."
США вывели войска по просьбе нового правительства Ирака, да ещё и при правлении безъяйцевого Обамки.
"Томагавки"??!
😁
Иззучают..))
Тому , що в тебе в роті був 🍌 в 🍫, Абу..
😁
))
Боятся конечно