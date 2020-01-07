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Все про:Ирак (257) НАТО (6623)

 НАТО частично выводит свои войска из Ирака

В Североатлантическом альянсе заявили, что для безопасности военных выводят их часть из Ирака, остальных передислоцируют внутри страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил спикер НАТО.

Как отмечается, НАТО принимает меры по "временному перемещению определенного персонала в различные локации как внутри Ирака, так и вне его" ради безопасности своих военных".

"НАТО сохраняет присутствие в Ираке. И мы готовы продолжать наши тренировки и наращивания потенциала, если позволяет ситуация", - говорится в заявлении.

Учебная миссия НАТО в Ираке длится с начала 2017 года. В ней задействованы сейчас около 500 военных, большинство из которых - из Канады.

Как сообщалось ранее, Германия, Словакия и Хорватия заявили о намерениях вывести войска из Ирака.

Глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168622
 
   
 Топ комментарии
 
500 военных сдерживают миллионы религиозных фанатиков-баранов? НАТО частично выводит свои войска из Ирака - Цензор.НЕТ 5971
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Пора бежать. Трамп обісрався там не по-децки.
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Трамп то при чому, американських військ там немає вже 8 років.
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Несмотря на резолюцию иракского парламента, потребовавшего вывести войска, США сохраняют в Ираке 6 тысяч солдат и намерены построить к западу от Багдада аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, рассказали телеканалу Al Sumaria источники в местных силах безопасности.
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Тоді треба звіряти джерела, он на сусідній гілці " НАТО частично выводит свои войска из Ирака - Цензор.НЕТ 6176 Владимир Николенко 123e1460
Последние части вооруженных сил США покинули Ирак утром в воскресенье, 18 декабря 2011 года, передает корреспондент Agence France-Presse с иракско-кувейтской границы.
В Ираке остались лишь 157 американских военнослужащих при посольстве США и небольшой контингент морских пехотинцев для охраны дипмиссии.
Одновременно, сообщает Reuters, завершена семилетняя операция НАТО по подготовке местных сил безопасности. Переговоры с иракскими властями о продлении миссии альянса не увенчались успехом."
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НАТО частично выводит свои войска из Ирака - Цензор.НЕТ 2216 fnln6050 .
США вывели войска по просьбе нового правительства Ирака, да ещё и при правлении безъяйцевого Обамки.
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Ось вам ще наслідки вбивства Сулеймані😏 Це ще не закінчення цієї історії.
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В общем засцали, но сформулировали красиво.
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ну от такая она сейчас эта ната , которая умоет руки в случай чего .. кто то думает шо она нас защитит ... НАТО частично выводит свои войска из Ирака - Цензор.НЕТ 6825
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А нафіга їх там тримати , коли є безпілотники та
"Томагавки"??!
😁
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Томагавки, скважины охранять не будут.
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Фоксконн збудує у Вісконсині фабрику бойових роботів! А після завоювання Ірану вони сядуть на човни в Каспійському морі
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Пропущу твой бред, мимо ушей.
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Погугли 12 апреля 1951 года, что там Иван Кожедуб натворил. 6 В-52, это на один вылет. Этот хлам не выпускают с 1962 года
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Ну не те времена. Теперь их будут прикрывать истребители.
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И тогда прикрывали., но сейчас их атаковать будут С-400, и крылатые ракеты "Стрела -М", установленные на супер малошумных "Палтусах" ("Варшавянка"). У Ирака их три, новейших. Один залп, и 18 самолетов на дне.
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Кожедуб не збив жодного В-52, він 29-і збивав.
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Это которые С-400, те что ни одного самолёта пока не сбили? Евреи меж них летают безо всяких для себя неудобств.
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А войска нужны что бы спасать их от опасности??
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Тобто інтереси НАТО трішки не співпадають з інтересами Трампа...
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ТУрция передала комплект паРашки "С-400" США..
Иззучают..))
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Я вашій команді говорив це з самого початку, але ви не слухали.
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НІХТО і не почув..
Тому , що в тебе в роті був 🍌 в 🍫, Абу..
😁
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500 военных сдерживают миллионы религиозных фанатиков-баранов?
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Так це Іран тільки червоний прапор над мечеттю підняв, І вони всі дєлають ноги в целях бєзопасності,
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скорее всего амеры скоро будут делать зачистку ирака, вот и выводят своих чтоб под ракеты не попали...
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Несмотря на резолюцию иракского парламента, потребовавшего вывести войска, США сохраняют в Ираке 6 тысяч солдат и намерены построить к западу от Багдада аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, рассказали телеканалу Al Sumaria источники в местных силах безопасности.
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Правильный шаг НАТО, направленный на умиротворение обеспокоенного народа Персии
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Резюме: Войска НАТО бегством спасаются от опасности! И... правильно делают.
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Потому что за ираном стоит роSSиюшка и сам ботоксный
Боятся конечно
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Американец, нам нужны твои базы! Хенде хох и гоу эвей! Но пасаран!
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