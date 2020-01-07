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Все про:Иран (524) похороны (1015) Сулеймани (16)

 На церемонии прощания с генералом Сулеймани в Иране погибло уже 50 человек

Число жертв давки, произошедшей в ходе прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране, достигло 50 человек.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось, что жертвами стали порядка 40 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похороны Сулеймани перенесли, количество погибших в давке выросло до 40, - СМИ

Пострадали в давке свыше 200 человек. У некоторых из них тяжелые травмы.

Во вторник в иранском городе Кермане на юго-востоке Ирана проходит церемония прощания и похороны Сулеймани, убитого в ходе спецоперации США в Багдаде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35 человек погибли в давке во время похорон иранского генерала Сулеймани, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3168620
 
   
 Топ комментарии
 
Релігійний фанатизм страшна річ.
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они там что от горя харакири себе делают ? На церемонии прощания с генералом Сулеймани в Иране погибло уже 50 человек - Цензор.НЕТ 8050
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вже б поховали його нарешті, а то з Штатами воювати буде нікому ще 2 дня поносять і передусять один одного
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Пропоную персам не поспішати з похоронами, а повозити по Ірану якомога довше.
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не мешало бы и сюда, ну хоть на парочку месяцев
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Ну что там мыролюбцы?
Как оно?
Ссыкотно вам?
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они там что от горя харакири себе делают ? На церемонии прощания с генералом Сулеймани в Иране погибло уже 50 человек - Цензор.НЕТ 8050
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Ну у них все по настоящему.
Они и ядерную бомбу могут скинуть.
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у нас харакири делают и с горем и без))) чаще всего после 1,5л)) но это только на руку)
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Как домино. Стоило одну костяшку толкнуть и они все завалятся.
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Та и хрен с ним, друже! Главное, чтобы он был на расстоянии.
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Так відстань скорочується, вони вже третину Європи зайняли.
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Ну, да... есть такое. У нас тоже, стараниями Рыжего Беса- одну мечеть построили, а вторую- собирались. Я тебе, положа руку на сердце говорю: на наш век- просто обязано хватить. А шо там далее... Хрен зна. :=(
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Ну, да! В отменном местечке, кстати. Да и вторую планировали тоже в неслабом. Но, с ней, отчего- заминка вышла.
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Хренасе, ні, в нас нема і не планується, синагога є.
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У нас- тоже есть синагога. Правда- разрушенная, старая, в центре города. Где действующая- понятия не имею.
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Два взвода сподвижников проводят на Тот Свет... Там гурии, говорят- классные! Успевай менять. И всё- на шару! Ну и... форвертс. Надо же быть Такими Идиотами, дабы самих себя давить, из-за какого-то дохлого чудика. Хотя... я помню... История знает примеры.
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Там очередной чудик на подходе.
Сейчас в Сирию поехал американцев побеждать.
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Не знаю, о таком. Вполне вероятно, что есть пару случаев. А вот как тут скорбят, по поводу Ушедших- наблюдал дважды, когда старейшие сотрудники терминала нашего умирали. Реальная, самая обычная скорбь, никаких выёживаний.
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На следственном эксперименте еще столько же задавят.Трамп ,что ты творишь!
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Какое иранское СМИ- пропагандосы террористов, делают имидж террористу. Может пора уже и под сомнение ставить новости из Ирана .
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Американці хитруни і молодці, вони передбачили що вбивая одного решта загине на акціях жалоби, так було з садистом і вбивцею сталіном...
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Додам: є одна трохи пришелепкувата жіночка 1953 року народження, яка у совкові роки ********* розповідати про те що її не менш пришелепкувата маман на 7-му місяці вагітності поперлася до мацкви на похорон сраліна. ЇЇ так стиснули у натовпі що вона передчасно народила доньку. Тут ясно яка иа сімейка була. Бабуся тієї пришелепкуватої доньки ( з її слів) працювала бібліотекаркою в кгб.
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Це цілком природньо, нормальна людина не піде на заходи жалоби за якогось сталіна чи того генерала і хай не розповідають казки що туда зганяли людей примусово...
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До речі, що там кажуть закони іслама про поховання, скільки його так будуть тягати?
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могу ошибаться, но вроде надо хоронить в день смерти до заката.
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Ахмата Кадырова хоронили на следующий день, после взрыва на стадионе- 10 мая, это точно. При этом, как мне кажется- вы правы, помню я что-то о том, что сынок что-то нарушил, с погребением, вполне вероятно- срок.
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Поховали Сулейманi як собаку
Видно руки, видно ноги видно...вуxа.
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Сговорились они что ли. Через неделю Разумков собирается преподнести Коломойскому украинскую землю на блюдечке с голубой каёмочкой. Вначале украинцев от этого отвлекал Аваков с Шереметгейтом, теперь США с Сулейманигейтом.
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дак пока похоронят, себя передушат, идиеты
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На похоронах начальника тайной полиции. Это, как если бы на похоронах Баканова?
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Виходить, Трампушка замочив не лише Сулеймані, а набагато більше піплу.
А бородачі хочуть його ще раз "на біс" пронести на цвиртар.Ню-ню...
😆
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а цє гарна ідея ...
усі хто раптово помрє в Ірані від ракет янкі автоматично дораховуються до жертв при похоронах Сулеймани ...
такий собі амерський варіант "нас там нет" ...
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.......Трамп наверное сам в полном ах.....е от содеянного (((((
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Надеюсь на похоронах ***** пол Кацапии передавят друг друга от горя, а вторая половина в пьяном угаре от радости.
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Молодці амери,треба в них вчитися...Одним пострілом 50 200-х і 200 300-х!!!А не можуть вони на диру щось скинути подібне?А на маскву?
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