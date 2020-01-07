 На церемонии прощания с генералом Сулеймани в Иране погибло уже 50 человек

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось, что жертвами стали порядка 40 человек.

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Пострадали в давке свыше 200 человек. У некоторых из них тяжелые травмы.

Во вторник в иранском городе Кермане на юго-востоке Ирана проходит церемония прощания и похороны Сулеймани, убитого в ходе спецоперации США в Багдаде.

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