 На церемонии прощания с генералом Сулеймани в Иране погибло уже 50 человек

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось, что жертвами стали порядка 40 человек.
Пострадали в давке свыше 200 человек. У некоторых из них тяжелые травмы.
Во вторник в иранском городе Кермане на юго-востоке Ирана проходит церемония прощания и похороны Сулеймани, убитого в ходе спецоперации США в Багдаде.
Как оно?
Ссыкотно вам?
Они и ядерную бомбу могут скинуть.
Сейчас в Сирию поехал американцев побеждать.
https://youtu.be/0vYL7J7djw8
Видно руки, видно ноги видно...вуxа.
А бородачі хочуть його ще раз "на біс" пронести на цвиртар.Ню-ню...
😆
усі хто раптово помрє в Ірані від ракет янкі автоматично дораховуються до жертв при похоронах Сулеймани ...
такий собі амерський варіант "нас там нет" ...