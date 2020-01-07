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Все про:МВД (8026) Россия (74699)

 Свыше 7,3 тысяч россиян не пустили в Украину в 2019 году

МВД Украины сообщило, что с начала 2019 года страна отказала во въезде более 7 тыс. российских граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают  РИА "Новости".

Согласно имеющимся сведениям, пограничники ежедневно отказывали во въезде в Украину порядка 20 россиянам. Отказ был обоснован тем, что жители России находились в базе данных о запрете из-за превышение срока пребывания, посещения "оккупированных территорий" и так далее.

"В течение 2019 больше 7,3 тысячи граждан России не смогли въехать на Украину", - добавили в МВД.

В августе 2019 года глава пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко говорил, что с начала года в страну въехали 944 тысячи граждан России, а еще 5662 россиянина не смогли пройти пограничную службу и пересечь границу между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину, - МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3168619
 
   
 Топ комментарии
 
Их не пустили при Порохе, сейчас Зеля встречает русских братьев с хлебом и солью
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Тепер кацапи поперли в України. Дякуємо за це 73%.
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И почти все с них после Пороха. Зеля же сказал ласкаво просимо братья россияне Свыше 7,3 тысяч россиян не пустили на Украину в 2019 году - Цензор.НЕТ 6853
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Их не пустили при Порохе, сейчас Зеля встречает русских братьев с хлебом и солью
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херасе почти 1 млн кацапов вьехали в Украину за 2019-й год. кому война, а кому бизнес на крови.
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И почти все с них после Пороха. Зеля же сказал ласкаво просимо братья россияне Свыше 7,3 тысяч россиян не пустили на Украину в 2019 году - Цензор.НЕТ 6853
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Тепер кацапи поперли в України. Дякуємо за це 73%.
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Ти же голосував за те, щоб кацапи вільно приїжджали.🤗
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У тебе зашкалило, бо ти обрав цю владу. Забув?
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6й год войны, а визы с кацапами до сих пор не могут ввести
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январь 2020. Др. Албан не раисянин, но гастроли в оккупированном Крыму это факт.! Продажное СБУ? Не просто страной правит зеленая гнида
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Скоро оманский барыга порешает как с Албаном и сватами
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Надо россиянам всем запретить въезд на нашу территорию! не хрен шастать россиянам по украине!
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агенти клована вже і Цензор захопили
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