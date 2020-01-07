EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  1506  29
Все про:Трамп (2724) Помпео (190) Сулеймани (16)

 Убийство Сулеймани - верное решение Трампа, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео ликвидация Сулеймани - это правильное решение президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Помпео цитирует Twitter Государственного департамента США.

"Совершенно ясно, что мир-это более безопасное место. Кассем Солеймани больше не ходит по планете. Президент Дональд Трамп принял правильное решение остановить Солеймани от террористической кампании, которую он вел против Америки, и предотвратить будущие планы, которые у него были", - заявил Помпео.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский проинформировал Помпео о планах по восстановлению мира на Донбассе

Убийство Сулеймани - верное решение Трампа, - Помпео 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168618
 
   
 Топ комментарии
 
там в Сирию один идиот прилетел.. почему случайно не жахнуть по нему ракетой?!
весь мир вздохнет с облегчением..
 показать весь комментарий
 
А что делал генерал ирана в ираке?Видно заблудился как его друзья из педерации!
 показать весь комментарий
 
А после терактов иран в пыль стереть амерам нужно. Эти дикари очень напрягают, как и кндр с рашей. Никчемные страны, которые не умеют созидать, а только угрожать и разрушать
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
там в Сирию один идиот прилетел.. почему случайно не жахнуть по нему ракетой?!
весь мир вздохнет с облегчением..
 показать весь комментарий
 
 
Желательно и по Оману жахнуть.
Там тоже не один идиот прилетел.
 показать весь комментарий
 
 
А что делал генерал ирана в ираке?Видно заблудился как его друзья из *********!
 показать весь комментарий
 
 
А що буде говорити Помпео після терактів?
 показать весь комментарий
 
 
А после терактов иран в пыль стереть амерам нужно. Эти дикари очень напрягают, как и кндр с рашей. Никчемные страны, которые не умеют созидать, а только угрожать и разрушать
 показать весь комментарий
 
 
А поки будуть зтирати, то полетять ракети з брудною радіацією?
 показать весь комментарий
 
 
иранцы и пукнуть не успеют. Не то что запустить. Вы и близко не представляете на, что способна армия США
 показать весь комментарий
 
 
Багато можуть у США, але не все. Проти терактів і ракет 100% гарантій нема.
 показать весь комментарий
 
Против ракет есть. Против терактов уже почти 100 процентов
 показать весь комментарий
 
ПРО не дає 100% гарантій, а проти терактів теж мало чого можна вдіяти. Тому не думайте, що все можна попередити. Ізраїль, Туреччина роками борються проти терактів і нічого не можуть вдіяти.
 показать весь комментарий
 
В США много терактов было в последнее время? А ракеты в таких убогих странах сделаны из говна и палок. Сбить их очень просто
 показать весь комментарий
 
США, країна Християн і Воїнів.
За що її ненавидять урки з підарашки.
 показать весь комментарий
 
У данному випадку росія і Іран - країни, які підтримують фінансово тероризм можуть об'єднатися і створити власний теракт. Ось така ціна вбивства Сулеймані.
 показать весь комментарий
 
він військовий. Вест-Поінт клас-86. був кращим на курсі. цікава особистість.
 показать весь комментарий
 
а що буде коли ВСУ перестануть херачить кацапів, а що буде коли зелене чмо відведе взагалі нашы війська з зайнятих рубежів? Амери за 2 тижня зроблять іран неспроможним до спротиву. буде як і в іраці.
 показать весь комментарий
 
Цікавий ви нік взяли🤗 Іран не Ірак, але ви ще цього не знаєте. Поцікавтеся як війська СРСР перед Афганістаном хотіли окупувати Іран. Там нічого простого не буде.
 показать весь комментарий
 
Часи змінюються, змінився також Іран, який роками готував агентуру.
 показать весь комментарий
 
Таке враження, що американці навмисно дратують персів.
 показать весь комментарий
 
 
Цена нефти и газа выросла? Выросла. Кому это выгодно? Да еще и чужими руками? Убивство Сулеймані – правильне рішення Трампа, - Помпео - Цензор.НЕТ 8239
Трамп не агент Уйла?
 показать весь комментарий
 
кому? Убивство Сулеймані – правильне рішення Трампа, - Помпео - Цензор.НЕТ 946 всім...

Saudi Arabia: US$182.5 billion (16.1% of total crude oil exports)
Russia: $129 billion (11.4%)
Iraq: $91.7 billion (8.1%)
Canada: $66.9 billion (5.9%)
United Arab Emirates: $58.4 billion (5.2%)
Kuwait: $51.7 billion (4.6%)
Iran: $50.8 billion (4.5%)
United States: $48.3 billion (4.3%) додам що ріст up 292.1% і 2024 друге місце
Nigeria: $43.6 billion (3.8%)
Kazakhstan: $37.8 billion (3.3%)
Angola: $36.5 billion (3.2%)
Norway: $33.3 billion (2.9%)
Libya: $26.7 billion (2.4%)
Mexico: $26.5 billion (2.3%)
Venezuela: $26.4 billion (2.3%)нафта перестала бути подразником для США
 показать весь комментарий
 
трамп це агент кремля. Це все що потрібно знати. Будь яка його дія насправді спрямована на підрив авторитета США в світі. Це я говорю для всіх ідіотів які цього не розуміють.
 показать весь комментарий
 
 
а ти агент кого?. Знову кацап намагається мати вигляд розумника...
 показать весь комментарий
 
США своих врагов убивает. Это нормально.
А когда Украина кормит своих врагов, это как можно назвать, как не сумасшествием?
Украина будет экспортировать кукурузу в Зимбабве! Зимбабве, страна, которая поддержала аннексию Крыма и голосует в унисон с Уйлостаном в ООН!
Не научимся отстаивать свои интересы и уважать самих себя, никто не будет делать это по отношению к Украине! Срете в колодец - фиг вам, а не кукуруза! Жрите скрепы Уйла!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх