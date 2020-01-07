 Убийство Сулеймани - верное решение Трампа, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Помпео цитирует Twitter Государственного департамента США.
"Совершенно ясно, что мир-это более безопасное место. Кассем Солеймани больше не ходит по планете. Президент Дональд Трамп принял правильное решение остановить Солеймани от террористической кампании, которую он вел против Америки, и предотвратить будущие планы, которые у него были", - заявил Помпео.
Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
весь мир вздохнет с облегчением..
Там тоже не один идиот прилетел.
За що її ненавидять урки з підарашки.
Трамп не агент Уйла?
Saudi Arabia: US$182.5 billion (16.1% of total crude oil exports)
Russia: $129 billion (11.4%)
Iraq: $91.7 billion (8.1%)
Canada: $66.9 billion (5.9%)
United Arab Emirates: $58.4 billion (5.2%)
Kuwait: $51.7 billion (4.6%)
Iran: $50.8 billion (4.5%)
United States: $48.3 billion (4.3%) додам що ріст up 292.1% і 2024 друге місце
Nigeria: $43.6 billion (3.8%)
Kazakhstan: $37.8 billion (3.3%)
Angola: $36.5 billion (3.2%)
Norway: $33.3 billion (2.9%)
Libya: $26.7 billion (2.4%)
Mexico: $26.5 billion (2.3%)
Venezuela: $26.4 billion (2.3%)нафта перестала бути подразником для США
А когда Украина кормит своих врагов, это как можно назвать, как не сумасшествием?
Украина будет экспортировать кукурузу в Зимбабве! Зимбабве, страна, которая поддержала аннексию Крыма и голосует в унисон с Уйлостаном в ООН!
Не научимся отстаивать свои интересы и уважать самих себя, никто не будет делать это по отношению к Украине! Срете в колодец - фиг вам, а не кукуруза! Жрите скрепы Уйла!