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 Политика Украины
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 В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил в интервью изданию "Bild".

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - заявил Пристайко.

"Мы - не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска из нашего востока", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если в 2020 не пройдут выборы в ОРДЛО, тогда нужно рассматривать альтернативы "Минску", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3168614
 
 
 Топ комментарии
 
в ідеалі ви не про вибори втірайте, а краще подбайте про виведення росіских військ.
вибори їм...
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Вибори в ордло не проводяться не в ідеалі і ні в реалі. Вибори проводяться на українському Донбасі по українських законах.А не по договорняках мінських,нормандських телефонних чи ще якихось! В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7901
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То есть зебилы хотят друзей этих зебилов в СН набрать? В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2527 В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3951
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в идеале осенью вы должны уже быть в ростове
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То дорого... Просто мінні поля в 0,5-1км завширшки...
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Дак там усі такі.Гнати усіх з влали, смердить зелене лайнецо.
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"демократический процесс на оккупированных территориях" - это конечно перл...
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Про які вибори наразі в отсосії що вони там куоять
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Пристайко на вигляд солідний мінстр МЗС, а таку х... городить про якісь вибори цього року в лугандоні!...Хтось вірить в цей брєд сивого кацапа про вибори цього року в лугандоні?!
Хіба Портнов з Медведчуком і сракоблоком, але це вже до іншого відомства питання - МОЗ.
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В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с судами и военными трибуналами над самими жителями этих территорий !!!
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Поддерживаю Пристайко! Как раз к осени 2020 накопится недовольство антиукраинской властью, а выборы в ОРДЛО станут прекрасным поводом сковырнуть эту пророссийскую шоблу, а в идеале паразитов и негодяев присланных из Кремля еще и втоптать в бруківку исторического центра.
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В ідеалі це щоб до літа вашого смердючого віслючого духу в Україні і чути не було . А з виборами вже якось там і без слуг урода самі розберемося
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Давайте переселимо Пристайку в ОРДЛО і будемо чекати поки його вб'ють.
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Злочинці ОЛІГАРХИ .... вирішили перетворити Соборну Україну на феодальну державу з окремими князівствами... а САМЕ = адміністративна реформа (зміна кордонів до удільних князівств) + земельна реформа (10тис.га в одні руки, тобто викупити землю і змусити холопів працювати на феодалів ) + новий трудовий кодекс (по суті кріпосне право) ...... після таких нововведень ЗЕ будемо виділи ... як Слобожанщина наприклад об'єднується.... з Коломойщіной і йде ВІЙНОЮ на князівство Чернігівське ... ДОРОГІ і Шановні Наші Діти і Онуки .. прозрівайте БУДЬ-ласка ..і ГОНІТЬ НЕГАЙНО цю НЕОзлодійську владу = симбіоз світових+ доморощених БАНДИТІВ - ТЕРОРИСТІВ .... Віримо в Вас ..Вашу Силу і Розум .. Наснаги
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Интересно знать, а земли Даунбаса кому будут продавать?
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эти упыри хотят выборы везде провести!чтоб меньши смотртели на полный абсурд на окуп. территориях!мрази зеленые
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От ты, Престайко, так и не узнаешь когда последняя капля может капнуть в чашу терпения. Или хлюпнуть. Но вы старайтесь, ради спортивного интереса.
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З точки зору міжнародного права, поняття ордло, можна розцінювати як сленг. Правильніше буде - тимчасово недорозвинуті території, котрі стали такими, унаслідок окупації мокшанським бидлом. .
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"Мы - не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях" т.е. выборы проходят на оккупированных территориях( под дулами, допуск укр.власти к участию сомнителен), а у граждан на подконтрольных территориях "чувство" (!) демократического процесса.Пане Пристайко, Ви мабуть куті об"лися
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Даёшь больше Гывей и Мотопомп в Сраду!
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а накуя им там вообще выборы?
если им нравится в днр - то пусть сидят там и "выбирают" пушилина
если обратно в украину - то без выборов

вот и выбор для луганды
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какие выборы под дулами автоматов рашковстанцев?
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Территория окупирована 6лет,кремлем проведена колосальная работа зачистили все -особенно мозги!Какие выборы?!
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Они прикалываются или обкуренные? Какие на хрен выборы на оккупированной территории?
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Пристайко сам такої зради пропонувати не міг.
Значить, це все пропагують - оті беня+клован під феесбешниками єрмаком, портновим, іtс з-за підтримки 73/43%зебілів, ну, і само собою - мертвечуків. Вони всі, виявляється, союзнички...
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ЗЕсепарская шобла аж усераеца хочет поскорее легализировать Лугандон, а потом уже на прямую с лугандоном вести переговоры об автономии на которой ессно будет настаивать рашк, но сама Раша то уже не причём..Лугандон уже узаконен, гражданский конфликт на лицо - Расиюшка спасена..можно опять заслуженно в Оман на отдых..
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Украинская власть должна везде заявлять что это окупированые части Донецкой,Луганской обл.и точка.какие выборы закрытие границы и все.
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какие смогут быть выборы до окончания основных следственных мероприятий по подвалам, захоронениям и прочим кровавым событиям?
как отфильтровать преступников от выборных должностей???
легитимизация преступлений? дурдом..((
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в лугандоні нехай проводять вибори хоч кожен день а ось якщо ви признаєте їх вибори і вибраних ось це вже державна зрада
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Пусть в ОРДЛО делают выборы когда хотят. Зачем их к Украине привязывать?
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Ты уже не Пристойко, тебя переименовали в Просрайко
Зеленский дурак и собрал вокруг себя дураков, два лидера дураков это министр ин дел и премьер, высшестепени придурки
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Нужно требовать возращение территорий.выборы это смерть страны Украина!
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Володимир Кантор Із інтернету: "Постоянно встречаю в комментах в адрес команды гринпоца - "какие дебилы", "какой тупой", "безмозглые," и т.п. Очень плохо, что люди не понимают, с чем они столкнулись. Версия, будто к власти пришли некомпетентные дурачки, "обезьяна с гранатой", которые сами не понимают, что делают, эта версия не стоит ломанного гроша.
Надо наконец-то открыть глаза и четко осознать - исполнительную ветвь власти в Украине путем массового оболванивания избирателей захватил враг. Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг. И свои цели они знают прекрасно, и из руководящего центра этой масштабной диверсии исполнителям регулярно спускают указания, корректируют действия, расписывают планы.
Цель исполнителей - всей этой завербованной алчной продажной шушеры, что на виду - сказочно обогатиться на грабеже Украины и баснословных гонорарах от заказчика. Цель же организаторов этого переворота - уничтожить Украину. Не просто мелко напакостить, не просто где-то что-то урвать, а разрушить страну, уничтожить экономику, рассорить и отвратить от западных союзников, ввергнуть в хаос и дальше - полностью поработить.
Реванш гринпоца, это не просто реванш. Это итог многолетней масштабной и хорошо организованной спецоперации Кремля по уничтожению Украины изнутри, раз кавалерийским наскоком извне им это не удалось в 2014 - нарвались на Пороха, его команду и всех тех самоотверженных патриотов, кто сумел остановить и обломать планы оккупантов. И с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко.
Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно...
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Замість "почуття демократичного процесу" ми одержимо "почуття глибокого занурення у міазми русского міра"
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