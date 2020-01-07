 В идеале выборы в ОРДЛО должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил в интервью изданию "Bild".
"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - заявил Пристайко.
"Мы - не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска из нашего востока", - подчеркнул он.
Хіба Портнов з Медведчуком і сракоблоком, але це вже до іншого відомства питання - МОЗ.
если им нравится в днр - то пусть сидят там и "выбирают" пушилина
если обратно в украину - то без выборов
вот и выбор для луганды
Значить, це все пропагують - оті беня+клован під феесбешниками єрмаком, портновим, іtс з-за підтримки 73/43%зебілів, ну, і само собою - мертвечуків. Вони всі, виявляється, союзнички...
как отфильтровать преступников от выборных должностей???
легитимизация преступлений? дурдом..((
Зеленский дурак и собрал вокруг себя дураков, два лидера дураков это министр ин дел и премьер, высшестепени придурки
Надо наконец-то открыть глаза и четко осознать - исполнительную ветвь власти в Украине путем массового оболванивания избирателей захватил враг. Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг. И свои цели они знают прекрасно, и из руководящего центра этой масштабной диверсии исполнителям регулярно спускают указания, корректируют действия, расписывают планы.
Цель исполнителей - всей этой завербованной алчной продажной шушеры, что на виду - сказочно обогатиться на грабеже Украины и баснословных гонорарах от заказчика. Цель же организаторов этого переворота - уничтожить Украину. Не просто мелко напакостить, не просто где-то что-то урвать, а разрушить страну, уничтожить экономику, рассорить и отвратить от западных союзников, ввергнуть в хаос и дальше - полностью поработить.
Реванш гринпоца, это не просто реванш. Это итог многолетней масштабной и хорошо организованной спецоперации Кремля по уничтожению Украины изнутри, раз кавалерийским наскоком извне им это не удалось в 2014 - нарвались на Пороха, его команду и всех тех самоотверженных патриотов, кто сумел остановить и обломать планы оккупантов. И с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко.
Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно...