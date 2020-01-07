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Все про:инвесторы (242) Грановский (83) Оман (14)

 Экс-нардеп от БПП Грановский поделился опытом переговоров с оманскими инвесторами: "Сделка века ограничилась бесплатным кофе и бургерами"

Бывший народный депутат Александр Грановский рассказал о своем личном опыте общения с инвесторами из Омана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бывший соратник Порошенко отметил: "Уже не так интересно наблюдать за оманскими литургиями. Надоедает. И перебор. Со всех сторон, к слову. Хватит.

Я вот помню, что в году эдак 2010, когда занимался строительством торговых центров, имел счастье познакомиться с богатыми и знаменитыми инвесторами из Омана. Рассказывали они про какие-то триллионы $, как все про между прочим понапокупают в Украине, о том, что денег так много, что и курам уже противно, но сделка века ограничилась бесплатным кофе за счёт приглашающей стороны + какие-то недурные бургеры заказывались с неприличной частотой. Все. Такие вот получились инвестиции. Надо руку на пульсе держать".

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Хватит придираться, это все ради инвестиций, - Саакашвили о визите Зеленского в Оман

Источник: https://censor.net.ua/n3168613
 
 
 Топ комментарии
 
Да хватит уже тролить нашего бубочку, он у нас ранимый Экс-нардеп от БПП Грановский поделился опытом переговоров с оманскими инвесторами: "Сделка века ограничилась бесплатным кофе и бургерами" - Цензор.НЕТ 6677 Экс-нардеп от БПП Грановский поделился опытом переговоров с оманскими инвесторами: "Сделка века ограничилась бесплатным кофе и бургерами" - Цензор.НЕТ 5861
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Не читать украинцам можно после слова -зеленский, тк он оказался банальным курьером мафии)
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Шаурма і бургери це, як кажуть в Одесі - дві великі різниці. Недарма ж Вофка Віслюк повіз з собою до Оману надувну гумову Єлєну в банних капцях і термос кофію в чумодані. А він в таких справах Нелох вже 42 роки
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Не читать украинцам можно после слова -зеленский, тк он оказался банальным курьером мафии)
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ЗЕля в Оман полетів повалятися на пісочку і з каломойським потриндіти як йому Приват повернути і землю продати.. Утік від всюдисущих журналістів на край світу.
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Вы человек с ярко выраженой принадлежностью к известной нации и вам захотелось на пляж. Деньги не проблемма.
Куда ви едете?
- уверен муслимский Оман последнее место на планете где вам захочется провести отпуск.
А вот если припрятать баблишко то лучшего места действительно нет
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Лучше бы булочку съел за 9 коп. с грузинским чаем за 4 коп.
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Грановский молодец... успел таки свалить, и никого не сдать при этом. Не каждый так может. Вывод- хитрый жучила
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А він нікуди не звалив! 😁 Йому немає, ого звалювати.
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какие инвестиции?)))
оман офшор отето самое главное.
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ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 37 мин.37 минут назад



Вимагаємо від МЗС перенесення посольства Султанату Оману в Україні з країни агресора до Києва.
Экс-нардеп от БПП Грановский поделился опытом переговоров с оманскими инвесторами: "Сделка века ограничилась бесплатным кофе и бургерами" - Цензор.НЕТ 539
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А у нас кстати с Оманом визовый режим, это выходить Зеля с командой ездили в Москву получать визу в Оман ? Экс-нардеп от БПП Грановский поделился опытом переговоров с оманскими инвесторами: "Сделка века ограничилась бесплатным кофе и бургерами" - Цензор.НЕТ 4761
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Українці, які планують туристичну поїздку до Оману, відтепер можуть оформити електронну візу за спрощеною процедурою.
Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.
Для оформлення електронної візи можна скористатися сервісом на веб-сторінці Королівської поліції Султанату Оман www.evisa.rop.gov.om.
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Не смеши, идиот, ползи и проси ОМАН об этом, МЗС тут ни причем.
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Посмотрели, что ворюга от БПП, и никто влаживать инвестиции незахотел.
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Грановський про свої досягнення відзвітував, Зелі важко буде зробити гірше.
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А Ермак,семейка Адамсов и охрана,за чей счет? Дорвалось б1дло до халявы?
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Рожа прижившегося вора.Потерявшего страх от безнаказанности.
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Грановский, ни один мусульманин никогда в Украине не будет есть бургер боясь свинины. Ты цыган пригласил или своих земляков, они и развели тебя на бургеры и кофе. И к тому же какой ты нах бизнесмен если инвестора в Макдональдсе встречал?
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В Макдогальдсе в Украине, нет, не видел. Грановский халяльными бургерами торгует? Он может.
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Чувак, це у вас там на Рашці бургери зі свининою . А справжній бургер лише з буйволятиною. Так що спалився лахта ти на бургерятині. Тепер будеш лише сушений ягель жувати 😁
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Правильно, халяльний бургер з білоруського зубра, мяса якого не торкалась жіноча рука, і зрозуміло освіжений він був перед сходом Сонця на молитовному коврику.
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Шаурма і бургери це, як кажуть в Одесі - дві великі різниці. Недарма ж Вофка Віслюк повіз з собою до Оману надувну гумову Єлєну в банних капцях і термос кофію в чумодані. А він в таких справах Нелох вже 42 роки
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Ого, кто голос подал... Вся БППшно-ПЕСовская рать подымает голову.
Зе: как все просрать за полгода, имея всю власть на руках...
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Точно, слово соратника Порошенка и проигравшему СН место в ВР очень веское Экс-нардеп от БПП Грановский поделился опытом переговоров с оманскими инвесторами: "Сделка века ограничилась бесплатным кофе и бургерами" - Цензор.НЕТ 4
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Зеле в Омане подавали немного другое меню:Экс-нардеп от БПП Грановский поделился опытом переговоров с оманскими инвесторами: "Сделка века ограничилась бесплатным кофе и бургерами" - Цензор.НЕТ 9614
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На свободе и пока живой. Но думается, что это не надолго.
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глянули на твоё "честное лицо" и поняли ...оставит без штанов
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Так гроші Коломийського та Кловуна і надалі будуть лежати в офшорах Оману? Я не дуже зрозумів із цієї статті
🤔
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Те, що ця пика ще не похуділа за гратами, винні МВС, ГПУ, СБУ , ГБР, САП і скільки там ще падлюк ми утримуєм?
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Представитель банды соевых мародёров поделился опытом
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А ти чого босий Никанор. Мабуть останні свої гумові капці Лєнкє зафундував доки її Віслюк на лижах по барханах за оманськими ************ ганявся? 😁
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Коли Пэдру на допит доставлять, не чув? Сам бачу не йде.. може пісяєцца? Екснардеп від БПП Грановський поділився досвідом переговорів з оманськими інвесторами: "Угода століття обмежилася безкоштовною кавою і бургерами" - Цензор.НЕТ 3121
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Просто дура Мендель не имеет опыта переговоров, тем более с арабами. Вот и подставляет своего шефа БУБОЧКУ всяким бредом . Они в АП думают, что в Украине все дураки.
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Звісно, не всі. А лише 73 %....
Брехня на них розрахована.
Решта незгідних - пратівниє парахаботи...
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Привет, Ксения. Лучше писать 13 млн. Зачем ЗЕБОБИКАМ придавать значительности 73 процентами?
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Так. Вони постійно маніпулюють цією цифірою...
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С такой рожей только на переговоры с инвесторами ходить
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Не понятно - встречи в Омане происходили или в Украине? Если в Украине, тогда понятно, почему сей "крутой" перец жалеет о съеденных арабами бургерах и выпитом кофе! Наверное, помирать будет, а вспомнит напоследок. Жмотина, а не бизнесвумен!
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Бубачка поїхав відпочивати.
КРАПКА.
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та хто б сумнівався, що вся ця маячня про "перемовини",- лише чергове брехливе сциклиння межи очі тупому лохторату, який виправдовує все,що коїть це зелєбєнівське чмо...Вже смердить від цих "аналізів", а їм- божа роса...
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Конечно, арабі не переносят Свинарчуков.
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Хто би то мав в цьому сумнів... Араби їх харчуються виключно вяленою зеленою віслючатиною 😃
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так эти инвесторы возле макдональдза часто крутятся ...и вовсе они не из омана Екснардеп від БПП Грановський поділився досвідом переговорів з оманськими інвесторами: "Угода століття обмежилася безкоштовною кавою і бургерами" - Цензор.НЕТ 3075

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БэПэПэ это та же рыгня только в профиль, проросийская нечисть
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Яка гарна Новина! А Тапки !,Тапки! Какакие прелестные новости в Центре внимания.!Даёшь Трусы! Его и Её!.Виват!
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