 Экс-нардеп от БПП Грановский поделился опытом переговоров с оманскими инвесторами: "Сделка века ограничилась бесплатным кофе и бургерами"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бывший соратник Порошенко отметил: "Уже не так интересно наблюдать за оманскими литургиями. Надоедает. И перебор. Со всех сторон, к слову. Хватит.

Я вот помню, что в году эдак 2010, когда занимался строительством торговых центров, имел счастье познакомиться с богатыми и знаменитыми инвесторами из Омана. Рассказывали они про какие-то триллионы $, как все про между прочим понапокупают в Украине, о том, что денег так много, что и курам уже противно, но сделка века ограничилась бесплатным кофе за счёт приглашающей стороны + какие-то недурные бургеры заказывались с неприличной частотой. Все. Такие вот получились инвестиции. Надо руку на пульсе держать".

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