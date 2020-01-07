 Экс-нардеп от БПП Грановский поделился опытом переговоров с оманскими инвесторами: "Сделка века ограничилась бесплатным кофе и бургерами"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Бывший соратник Порошенко отметил: "Уже не так интересно наблюдать за оманскими литургиями. Надоедает. И перебор. Со всех сторон, к слову. Хватит.
Я вот помню, что в году эдак 2010, когда занимался строительством торговых центров, имел счастье познакомиться с богатыми и знаменитыми инвесторами из Омана. Рассказывали они про какие-то триллионы $, как все про между прочим понапокупают в Украине, о том, что денег так много, что и курам уже противно, но сделка века ограничилась бесплатным кофе за счёт приглашающей стороны + какие-то недурные бургеры заказывались с неприличной частотой. Все. Такие вот получились инвестиции. Надо руку на пульсе держать".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Хватит придираться, это все ради инвестиций, - Саакашвили о визите Зеленского в Оман
Куда ви едете?
- уверен муслимский Оман последнее место на планете где вам захочется провести отпуск.
А вот если припрятать баблишко то лучшего места действительно нет
оман офшор отето самое главное.
Вимагаємо від МЗС перенесення посольства Султанату Оману в Україні з країни агресора до Києва.
Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.
Для оформлення електронної візи можна скористатися сервісом на веб-сторінці Королівської поліції Султанату Оман www.evisa.rop.gov.om.
https://www.mcdonalds.ua/ua/product.2111.html
Зе: как все просрать за полгода, имея всю власть на руках...
🤔
Брехня на них розрахована.
Решта незгідних - пратівниє парахаботи...
КРАПКА.