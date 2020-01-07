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Все про:Ирак (257) Хорватия (153)

 Хорватия заявила о выводе войск из Ирака

В соответствии с решением Альянса НАТО о переносе миссии из Ирака в Кувейт, военнослужащие хорватской армии были переведены из Багдада в Кувейт и находятся в безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны Хорватии.

14 военнослужащих хорватской армии были направлены в Кувейт, а 7 военнослужащих 2-го хорватского контингента, которые завершили миссию, будут возвращены в Хорватию.

"Мы следим за ситуацией в области безопасности с союзниками, и соответствующие решения будут приниматься в координации с союзниками. Мы подчеркиваем, что безопасность хорватских солдат имеет первостепенное значение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Германия и Словакия заявили о намерениях вывести войска из Ирака.

Глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168612
 
 
 Топ комментарии
 
надо было у сулеймани спросить..зачем он убивал людей..
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7 военнослужащих 2-го хорватского контингента, которые завершили миссию, будут возвращены в Хорватию.

Оцените манипуляцию виводят 7 (семь!) человек. Новость видимо с ИТАР-ТАСС Хорватія заявила про виведення військ з Іраку - Цензор.НЕТ 5236
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Германия, теперь Хорватия. это значит, что мы на пороге грандиозного шухера
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Совет форумчанПравила форума
 
мы врага бы на рога, только шкура дорога и рога нынче тоже недёшевы....
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хорватов в военном плане не упрекнёшь - сербы в курсе..
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ето даа...Косово был опасный прецедент Хорватія заявила про виведення військ з Іраку - Цензор.НЕТ 7501
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правильно, нечего подставлять свои войска за тысячи км
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Германия, теперь Хорватия. это значит, что мы на пороге грандиозного шухера
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Вже почалися наслідки вбивства Сулеймані. Для чого треба було вбивати?
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Тебе присылали уже предложение возглавить мусульманских мстителей ? ))
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надо было у сулеймани спросить..зачем он убивал людей..
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Подробнее, пожалуйста: где убивал, когда убивал...
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Резня в русском посольстве в Тегеране 30 января (11 февраля) 1829 года - массовое убийство сотрудников русского посольства и укрывшихся в нём армянских беженцев фанатиками. Среди погибших был и глава дипмиссии писатель Александр Грибоедов.
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да..его дело живет в веках..как и дело ленина..троцкого..
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невже Алі проявляє тверезий розум? Респект!
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Це те НАТО від якого москалі пісяються в сподні?
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В интимных отношениях упражняйся в многословии, луГАНДОНец!
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В них там стільки було тих вояків, що можна було б взагалі не афішувати.
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футболеры хорватские, помнится, посмелее были...

Хорватия заявила о выводе войск из Ирака - Цензор.НЕТ 6727
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Ну американцы убили Сулеймани - американцы и будут воевать против обезбашенных иранцев. А то грузовику с водителем-шахидом, начиненном взрывчаткой и болтами, который подъезжает к военной базе - все равно какой национальности там солдаты.
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Там терміново потрібно ОБСЄ. Надіньте сліпим окуляри. Хай спостерігають.
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Такие же сцыкуны как и немцы!

Ждём там украинских миротворцев с лёгкой подачи не-лоха.

Причём на стороне Ирана.
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7 военнослужащих 2-го хорватского контингента, которые завершили миссию, будут возвращены в Хорватию.

Оцените манипуляцию виводят 7 (семь!) человек. Новость видимо с ИТАР-ТАСС Хорватія заявила про виведення військ з Іраку - Цензор.НЕТ 5236
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Я думаю, никто не хочет подвергать своих военных опасности ради непонятно чего.
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никто не хочет? Это такая шутка? Вспомните котел, дугу и т.д... может, где-то этого не хотят...но слово **никто** я бы заменил названием какой-нибудь определенной страны...
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вспомнил..вас кацапов сралин мочил..как иносиранных агентов..жаль..что не домоимл..
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Увы, гегемония "молодых рабочих" закончилась, а то бы покуралесил под чутким руководством вождя, да?
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Не нужно сравнивать защиту отечественного государства и какого-то там Ирака, где даже интересов нет.
Да, защищать Ирак не кому-то определенному не хочется, а уже много кому.
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вот интересно, а почему для Хорватии безопасность хорватских солдат имеет первостепенное значение? Точнее, почему только в этой стране действуют такие принципы? или я чего-то опять не понимаю....
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Мир замер в ожидании писеца, похоже все очень серьезно.
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Да вряд ли. Ну, подорвут иранцы очередной танкер в Персидском заливе... Ну, нанесут американцы (или израильтяне) авиационно-ракетные удары по иранским военным и ядерным объектам... В Йемене хуситы нанесут удар иранскими ракетами по саудитам...До американских баз в Заливе иранцы не достанут. Подскочат, а потом опустятся цены на нефть... Думаю, на этом и закончится.
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Союзнички мля. Як запахло так на вйо. Правильно Трампушка говоре європейцям, а чо ми? Давайте захищайте себе. Бабах десь в європі. Штати памагітє (ми за мир, договоритись шоб). А штати воюйте. І от що я подумав. Вони обсирають і люто ненавидять Трампа. І коли запахло жареним, пацифісти європейці так сикнули, що тим показали світу свою же слабкість. І коли Іран говорить про мстю США. Чомусь я впевнений що мстю зловлять європейці (терактів там парочку) І шо тоді вся європа? А європа скаже Штати, Трампусік то все із за вас. Пішли ви в дупу. А ми домовлятись.
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Не пишите бред, вряд ли шииты (иранцы) будут проводить теракты в Европе.
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Из *****... Включи мозг (или что там у тебя) - Европа все последние годы пытается примириться с Ираном (и Обамка тоже пытался), она осудила действия Трампа...
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14+7 военнослужащих Хорватии вывели из Ирака. Наверное именно этот 21 вояка обеспечивал там закон и порядок во всей стране. Как страшно теперь жЫть при мысли о возможном хаосе Хорватія заявила про виведення військ з Іраку - Цензор.НЕТ 4696
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