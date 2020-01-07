 Если в 2020 не пройдут выборы в ОРДЛО, тогда нужно рассматривать альтернативы "Минску", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом в интервью "Bild" рассказал глава ведомства Вадим Пристайко.
"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы "Минску". Это может быть миротворческая миссия", - отметил он.
По словам Пристайко, это не означает, что Украина выходит из общего Минского процесса.
Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, но не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше.
Что по факту вы и получили.
Кто между позором и войной выбирает позор получит и войну и позор.
Не звизди брехло зелеботное.
Как там тебе подешевевшая коммуналка не жмет в плечах?
Одного из парней звали Антон, имени второго он не знал. Когда парней доставили, сначала подручные Дремова имитировали расследование, общались с молодыми людьми. Но вскоре одного из парней "ополченцы" повалили на пол и начали избивать ногами. Но экзекуторов, их было примерно 12-14 человек, оттащила от парня медсестра этого "подразделения" Галина. Однако спустя 20 минут избиение несчастного продолжилось на заднем дворе здания. Его ногу привязали к трубе, боевики избивали парня палкой и ногами.
Сепаратист, рассказывающий об этом ужасе, утверждает, что вместе с Галиной забрали избиваемого у его мучителей. Парень был без сознания. Его пытались реанимировать, вводили адреналин, делали искусственное дыхание, но безрезультатно: молодой человек от жутких побоев скончался.
На следующие сутки террорист увидел, как Антон моет полы коридора здания, где его держали всю ночь. Справа на голове у парня была запекшаяся кровь. А спустя некоторое время сепаратист узнал, что убили и Антона.
Все задержанные боевиками Дремова люди содержались в гараже, но этих парней там не оказалось.
«Ето нє ми ! Ето націкі, і порхоботи !!!»