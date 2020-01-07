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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1262) МИД (5250) Донбасс (20381) Пристайко (340)

 Если в 2020 не пройдут выборы в ОРДЛО, тогда нужно рассматривать альтернативы "Минску", - Пристайко

Если процесс разведения войск на Донбассе продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы" Минску". Это может быть миротворческая миссия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом в интервью "Bild" рассказал глава ведомства Вадим Пристайко.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы "Минску". Это может быть миротворческая миссия", - отметил он.

По словам Пристайко, это не означает, что Украина выходит из общего Минского процесса.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, но не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Местные выборы проходят в 23 регионах Украины: есть нарушения, включая подкуп и агитацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3168611
 
 
 Топ комментарии
 
Тоесть пристайка допускает что 'выборы' в ОРДЛО могут состояться в 2020???!!!! И он готов их признать с заведомо понятными результатами??!! И впихнуть эту токсичную раковую опухоль в Украину??!! Рашка аплодирует поносу из рта пристайка!!!!
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Уверен русня с удовольствием проведет там "вибори" и получит "легитимную власть". А дальше дело техники.
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Предур спочатку візьми під контроль кордон.
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О чем вы говорите? Какие миротворцы? РФ не давала согласие на миротворцев. А без ее разрешения (как фактической стороны конфликта) никак.
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Так "ихтамнет" , а отже і свої хотєлкі рашка може засунути собі в анус 😕
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И кто пошлет своих солдат их "разоружать", а по факту воевать с ними?
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Идите с Ираном воюйте.
Что по факту вы и получили.
Кто между позором и войной выбирает позор получит и войну и позор.
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Соя, никто ничего не собирался. Если это говорил только пеця, это не значит что это говорили все. А Зебила можно понять, он делает все сам с нуля, чтобы потом всунуть носом в говно европейских "друзей".
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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о поддержке Соединенными Штатами ввода миротворческого контингента ООН в оккупированные районы украинского Донбасса

Не звизди брехло зелеботное.
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Ну заявил и че не ввел? Показал бы пример?
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Бубочка оманская отказался от миротворцев.
Как там тебе подешевевшая коммуналка не жмет в плечах?

Одного из парней звали Антон, имени второго он не знал. Когда парней доставили, сначала подручные Дремова имитировали расследование, общались с молодыми людьми. Но вскоре одного из парней "ополченцы" повалили на пол и начали избивать ногами. Но экзекуторов, их было примерно 12-14 человек, оттащила от парня медсестра этого "подразделения" Галина. Однако спустя 20 минут избиение несчастного продолжилось на заднем дворе здания. Его ногу привязали к трубе, боевики избивали парня палкой и ногами.

Сепаратист, рассказывающий об этом ужасе, утверждает, что вместе с Галиной забрали избиваемого у его мучителей. Парень был без сознания. Его пытались реанимировать, вводили адреналин, делали искусственное дыхание, но безрезультатно: молодой человек от жутких побоев скончался.

На следующие сутки террорист увидел, как Антон моет полы коридора здания, где его держали всю ночь. Справа на голове у парня была запекшаяся кровь. А спустя некоторое время сепаратист узнал, что убили и Антона.

Все задержанные боевиками Дремова люди содержались в гараже, но этих парней там не оказалось.
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да. возможно, нужен другой план. Сколько же это будет тянуться?
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На дипломатическом языке ЕСЛИ ПРОЙДУТ значит будут организованы.
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Шанувальникам блазня ж немає ніякої різниці - хто сидітиме в шапіто ВР...

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зебобики уставшие от войны, у меня к вам маленький вопросик, а у вас есть чем защищать свои халупки когда туда полезет амнистированная ******** с лугандона или вы им дверь откроете и сами всем поделитесь чтобы избежать "безсмысленной бойни"?
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А ані в «домікє».
«Ето нє ми ! Ето націкі, і порхоботи !!!»
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Альтернатива одна - ГРАНИЦА, и пусть лугандонцы ни в чем себе не отказывают. Зачем в Украине эта раздолбанная орками пустыня?
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В світовій історії країни, які себе поважають, ніколи не розкидалися територіями, навіть якщо це пустеля. Із нещодавнього пригадується війна Ізраїлю з арабами за Сінайську пустелю. До того ж пусту територію, навіть пустелю, завжди можна заселити НОРМАЛЬНИМИ громадянами. А зважаючи, що мова йде про територію, яка межує з недружньою агресивною країною, то це не лише є можливим, а й крайнє необхідним!
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Я б Вас повністю підтримав, якби річ ішла тільки про територію. Але річ іде в першу чергу про мільйони криміналізованих лугандонців, які, як мухи, розлетяться по всій території України. Привіт, теракти, здрасті, кримінал. Навіщо воно нам потрібно? Куди Ви їх пропонуєте діти? Годувати? Самі вони себе не прогодують. Там все розбито/розкрадено/вивезено. Я не хочу. І ВАм не раджу.
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Предлагаешь отдать Донбасс пуйлу ? Может и Крым надо отдать по-твоему ?
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Пан Пристайко мав би висловитися дещо інакше: "Так як вибори в ОРДЛО в 2020 р. не пройдуть, бо РФ не налаштована звідти йти, то маємо розглядати альтернативи "мінську"!". Відчуваєте різницю?
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В 2020 году на оккупированных территориях выборы могут состояться только по сценарию Ху*ла, который активно продвигается зебильными уродами. Якщо в 2020 не відбудуться вибори в ОРДЛО, тоді потрібно розглядати альтернативи "Мінську", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6148
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Как там могут пройти выборы, если там оккупанты. Путин их никуда не выведет и не отдаст Донбасс. Путин может разрешить провести там выборы, но на своих условиях! Путин хочет, чтобы не Украина вернула Донбасс, а Путин хочет всю Украину присоединить к Донбассу! Дипломатическими договоренностями с РФ - Украина никогда не вернет свои территории! Украина может вернуть мирным путем свою территорию только, если холодной войной РФ будет истощена, как СССР и экономически и морально и по всем фронтам. В РФ уже есть истощенность и уже большинство против Путина становится и это не только народ, а и в этилах и в спецслужбах и по всюду уже все трещит. Единственный путь Украины - это жить и давить с союзниками холодной войной и РФ рухнет - это неизбежно, а Украина должна всячески этому помогать этому вместе с Польшей, США, Прибалтикой, Японией, Китаем, Германией, Англией и т.д. У этих стран у каждой есть свои мотивы, у кого территории вернуть свои, у кого стратегического врага уничтожить и т.д. Вместе нужно создавать анаконду, которая сворачивать кольца вокруг РФ и медленно ломать РФ косточки, пока она не сможет дышать и не задохнется!
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Дрыстайко спешит легититимизировать и пустить орков с лугандона на всю территорию Украины.😬
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пожалейте несчастных крокодилов! они-то тут причем?
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Я б Вас повністю підтримав, якби річ ішла тільки про територію. Але річ іде в першу чергу про мільйони криміналізованих лугандонців, які, як мухи, розлетяться по всій території України. Привіт, теракти, здрасті, кримінал. Навіщо воно нам потрібно? Куди Ви їх пропонуєте діти? Годувати? Самі вони себе не прогодують. Там все розбито/розкрадено/вивезено. Я не хочу. І ВАм не раджу.
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Минские договорняки-мертворождённые дети Путина и его приспешников в Украине.
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