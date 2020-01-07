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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Иран (524) смерть (6336) Сулеймани (16)

 Похороны Сулеймани перенесли, количество погибших в давке выросло до 40, - СМИ

Число погибших в результате давки в иранском городе Керман возросло до 40, более 200 человек пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла во время траурного митинга в день запланированного захоронения иранского генерала Касема Солеймани. Власти решили отложить погребение из-за опасений относительно большого скопления людей.

Новая дата захоронения пока неизвестна, как и причина, по которой началась давка. Траурные митинги с сотнями тысяч участников сопровождали тело Солеймани после того, как его доставили в Иран из Ирака 5 января. Однако до событий в Кермане не было известно о смертельных случаях давки во время этих мероприятий.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 35 человек погибли в давке на многотысячном траурном митинге в родном городе иранского генерала Касема Сулеймани 7 января.

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Иране подготовили 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Источник: https://censor.net.ua/n3168610
 
   
 Топ комментарии
 
Да какая же это трагедия?? Это праздник...на 40 дебилов меньше стало...мир стал чище..
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та харош носить його, закопуйте вже , бо завоняється!
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13 вариантов мести , 1месть уже исполнена
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Вони його на "Біс"хоронили.***** в траурі
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Интересно, сколько задавят на похоронах этих 40 разбойников?
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Похорон Сулеймані перенесли, кількість загиблих у тисняві зросла до 40, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5692

Может оливье раздавали из гроба, как в Севастополе?
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Похороны Сулеймани перенесли, количество погибших в давке выросло до 40, - СМИ.

Все як при похоронах сраліна та північно-корейського кім чен іра. Рафінована дикість у всій своїй "красі".
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Ище 40 дебилов отправилось к праотцам
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Тот случай, когда и воевать не надо, сами себя передавят.😁
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Одного человека хоронят, при этом сорок угробили... Демократия, сэр
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