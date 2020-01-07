 В Иране подготовили 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Шамхани сказал сегодня, передает HNonline.sk.

В то же время он без лишних деталей подчеркнул, что даже самый мягкий вариант будет разрушительным для Соединенных Штатов.

"Американцы должны знать, что мы уже обсудили 13 вариантов возмездия, и даже если будет достигнут консенсус по самому мягкому сценарию, его реализация станет кошмаром для американцев", - сказал Шамхани.

Он добавил, что Исламская Республика "откроет дверь в ад".

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Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".