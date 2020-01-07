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Все про:Иран (524) Сулеймани (16) Шахмани (1)

 В Иране подготовили 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за убийство генерала Касема Сулеймани.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Шамхани сказал сегодня, передает HNonline.sk.

В то же время он без лишних деталей подчеркнул, что даже самый мягкий вариант будет разрушительным для Соединенных Штатов.

"Американцы должны знать, что мы уже обсудили 13 вариантов возмездия, и даже если будет достигнут консенсус по самому мягкому сценарию, его реализация станет кошмаром для американцев", - сказал Шамхани.

Он добавил, что Исламская Республика "откроет дверь в ад".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52 поближе к Ирану, - Fox News

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168609
 
 
 Топ комментарии
 
Одни и те же люди оплакивают гибель Сулемайни, Захарченко, Мотороллы и Гиви.
Трамп, как ты мог?!!
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Сначала даст прикурить, а потом повернется, нагнется и еще и сексом угостит....
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Сброд аятоли, кацапив, хезболи великі "герої" лише проти беззахисних сирійців.

Проти США з цими недогероями буде те що і з грушниками (що діють під прикриттям легенди "вагнерівці") на правому березі Євфрата - кістки, мясо, купи гівна в розірваних кишках.
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а доця шановного Касема Сулеймани виявилась з громадянством не нависніх штатів.. ну все як в цапомордих, гонять на Америку, а діти всі там..
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Как по мне - Ирану, в теперешнем его виде, приходит конец.Америка или поменяет власть в Иране на более-менее вменяемую светскую, или развалит Иран на части, вечно воюющие между собой и убивающих друг друга - что-то на подобе Сирии или Ирака.
Вряд-ли Америка упустит такой шанс - достал её этот Иран. Да и Трампу повоевать сейчас очень надо...
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злорадствуешь! На Ближнем Среднем Востоке еще Ирана не хватало. Ну если борзоты в США много пусть дюжат.
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В Конгресс США подан проект признания Пригожина лицом, представляющим опасность для интересов США. Примут - и сразу русня из всяких вагнеров станут террористами, т.е. - мишенями для ВС США.Где увидят - там и положат.
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давно пора повара отправить на шашлык
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у США будет один вариант...
жахнут раз и все 13 вариантов накроются
медным тазом ))) В Ірані підготували 13 варіантів помсти США за вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 4481
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Тю. Ділов. Одного ***** над туреччиною збити завтра і джихад здійснений.
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Вариант там один - с резбегу головой в стену. А вот как разбежаться - то да, и 13 вариантом насчитать можно. И еще один момент имеется - у США за последние года накопилось много умных, напичканных электроникой ракет, бомб, у которых выходит срок годности, пора утилизировать.
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Трампушке не нужно было кичиться своим превосходством а плавно перевести стрелки на )(уйла. Щас бы сидели и ржали..
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Ирак уже грозился порвать задницу Америке как Тузик грелку.
В результате, до сих пор свою задницу зашить не могут.
Так что клали все на тот Иран.
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Иран может отомстить...но не более как вариант 11 сентября...но последствия будут большими...если Трамп не включит "заднюю"...
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Ахаха, чет вас седня много-вато тут.... это как Жирик верещал шо Буш обосрется, а теперь раздает бабло холопам, так их и называя... тьху, гадость В Иране подготовили 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани - Цензор.НЕТ 1445
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А вы?
Я всегда плохо сплю. более 7-8-ми часов не могу В Ірані підготували 13 варіантів помсти США за вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 4791(в сутки, то есть раз в 24 часа)
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один уже "парвал"...был такой -с барадой...теперь канул в "Лету"...
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Ага, щаз. Трамп сказал - Трамп сделал.
"Это не будет вторым Бенгази."В Ірані підготували 13 варіантів помсти США за вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 2245
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Во время опиумной войны Китайцы массово лили мочу девствениц в реку, - не помогло.
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Он добавил, что Исламская Республика "откроет дверь в ад".......откроет дверь в зад,короче будут пердеть и портить воздух
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По Оману им надо влупить. Есть там один отель...
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та ви шо!
там вирішується доля світової економіки!
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Варианты
№1 Съесть всю пахлаву чтоб американцам не осталось
№2 Показывать голый зад американским военным чтоб у них настроение портилось
№3 Огромными буквами в путыне выложить слово Х*Й чтоб все видели
№4 ...
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ЧЕМ ТО НАПОМИНАЕТ ПРО ВХОЖДЕНИЕ В 5-КУ ЕКОНОМИК МИРА ИЗ-ЗА ПОРЕБРИКА! ПОДНИМАЮТ ИСТЕРИЮ И ЖДУТ ПОКА ВСЕ СПЛОТЯТСЯ ВОКРУГ АЯТОЛ! КРУГОМ ВРАГИ! А ТУПОЙ ОХЛОС ХАВАЕТ
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Знаете шо самое страшное? - жёппа грозит ежу.... ежик имеет шанс быть убитым...(со смеху)
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Думаю иранцы и так делали всё что можно чтобы нагадить Америке. Что ещё они могут придумать?
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То есть Рашка разбомбила арабские города, убила десятки тысяч мирных сирийцев и никто у арабов даже не почухался что и лаптеногим надо бы хоть немного подбного принести в дом, а тут за одного военного государство уже кучу планов разрабатывает.... лицемерные жалкие арабские ублюдки!!!!!!!!
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Они не арабские. Но несомненно ублюдки.
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Это как Китай который переселяет мусульман в "трудовые лагеря" и называет ислам болезнью но на публике китаёза ришЫтельна поносит Индию за то что они лишили Хашмир(в основном мусульманский) автономии... У ублюдков одинаковый подход!!!!
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Правильный заголовок: "В Иране подготовили 13 вариантов самоубийства за убийство Сулеймани"
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коли є тринадцять варіантів помсти, то немає жодного реалістичного
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это как у пу-"суппераружие"...а патом-мультики... В Иране подготовили 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани - Цензор.НЕТ 7751
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Максимум - расхерачат посольство в Ираке до конца, ой не завидую я персам, щас 1 мертвый хенерал, будет сотня.
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1. Сесть на ежа
2.сесть на ежа
3. Сесть на ежа
4. Сесть на ежа
....
13.сесть на ежа
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Варіант 1 - вбити 40 іранців в давці на похоронах.
варіант 2 - насипати всім американцям на хвіст солі..
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Премьер-министр Ирака осудил ракетные удары ВВС США по позициям шиитской групировки ополчения "****** Хезбола" 29 декабря,где погибли как минимум 25 человек.Похороны погибших переросли в акцию протеста,где тысячи(!)людей разгромили посольство США.(жерв нет.)Посол бежал из страны.
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Класс. Все ожидают удара Америки по Ирану.
Запасаемся попкорном, должно быть весело, особенно в Ормузском проливе!
Пинтагон, не теряйся, Трампу нужна нефть по нормальной цене, а не унылые 70 USD за баррель!
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Плевать Трампу на нефть. Это Уйлу нужна нефть по 70, а Трампу нужно исполнять приказы Уйла. Поэтому, чтобы цена на газ и нефть была стабильно высокой, необходимо постоянно поддерживать напряженность в нефтегазовых районах мира - основная задача наРФии.
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ну так ежу понятно, что и рфии, и США с выборами, и саудитам, и израилю (плюс Украине, как союзнику США) очень хочется, чтобы Трамп начал как громила расправляться с иранцами. При этом цели у всех разные. Идеальный розыгрыш!
Ну не сдаваться же американцам! Они впряглись в это, пусть всю мощь теперь применяют.
А мы посмотрим что у них там получится ))
Пинтагон, фпирёт!! Поднимай самолёты, ипани по Тегерану!
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А если бы, допустим, кацапы убили нашего высокого военного начальника? Мы бы утёрлись и простили? (Мы бы наверное утёрлись... А иранцы утираться не собираются)

В мире сейчас существует только закон силы: кто сильнее - тот и прав. И каким боком это соотносится к справедливости и демократии?
США сейчас пользуются своей силой, отметая любые аргументы "против" и отметая любую целесообразность сохранения мира на планете. Правильно ли это? Нет.

Нас самих нахлабучила расия, по праву сильного и борзого. И мы, нахлабученные точно такой же силовой агрессией, топим за за беспредел США?
Мы или дИбилы или просто моральные уроды, если можем такое поддерживать... Значит война нас ничему не научила.
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зависит от того чем занимался "наш высокий военный начальник".
Если б кто грохнул того "министра обороны" что драпонул с януковичем - сказал бы спасибо.
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Як би наш військовий робив теракти на території московії і його вбили б на чужій території тоді на війні як на війні.
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Логика есть,только не совсем верная.Потому что отталкивается из изначально не верных данных.Рф занималась беспределом "по праву сильного",а что сделал Трамп?Генерал был убит не в Иране.А вот что забыл этот сулиймани в Ираке?В отпуск пошел? На всякий гибридную жопу есть хитрый гибридный болт.Хотя в том вы правы,что иранцы имеют достоинство,а вот мы утерлись(судя по выбору Янелоха Оманского и его действий).
А вообще,как мне кажется,у Трампа в более много тараканов!В его действиях нет вообще логики и не просматривается ни какой стратегии.Вывел поиска из Сирии бросив своих союзников на растерзание иранцам и кацапам,а тут грохнул иранского генерала?В чем смысл?Что в более у Трампа?Обезьяна играет на барабане?
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Дверь в ад? Га-га-га-га. Го-го-го-го.Дурики!!! Она уже давно открыта!!!! Взгляните сверху на Австралию там по сути закрученный был новый Ришат, на пакеты землетрясений. Они даже не представляют масштабы последствий, они думают, что ихние ракетки или пояса шахидов наведут ужас??? Га-га-га-га.
Зеленые снова выкосят всех!!! И аятоллу тоже! Аллах вас не спасёт!....Сори, это будет уже....третий круг!......когда, он не спас!
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Там мабуть варіанти, збиття пасажирських літаків, а може кілька терактів в Європі, а може навіть запуск кількох ракет по Ізраїлю. В будь якому разі за знищення своїх військових, Іран для помсти обере цивільні цілі.
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Рязанці можуть зібрати їй на квиток в Кум, паранджу можете прибити цвяхами.
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Угу, приблизно якби Шульженко осудила вбивство Бандери.
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Таки написала...овца сцыкливая)
https://twitter.com/rosemcgowan/status/1212976832544460801
После того как ее вжарил Вайнштейн, у нее слетела напрочь кукушка)))
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Известный британский комик Рикки Джервейс объяснил Голливудским звездам, куда они могут засунуть свои политические взгляды.

Если знаете английский - посмотрите его офигенный монолог на церемонии вручения Золотых Глобусов. В Ірані підготували 13 варіантів помсти США за вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 315
https://www.youtube.com/watch?v=LCNdTLHZAeo
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Что Иран может?

1. Атаковать открыто = самоубийству.
2. Использовать международные террористические группировки, к финансированию которых непосредственно Иран причастен: "Хазболлах", "Талибан", или дружественные мексиканские наркокартелии т.д. = профит 50/50 (шанс успеха)

3. Использовать террористов-смертников для атаки на объекты США как внутри государства, так и на те объекты, которые расположены по всему миру: военные базы, тренировочные центры, дипломатические представительства, нефтяные платформы, заводы и.д.=профит 75/25 (шанс успеха)
4. Использовать БПЛА/дроны = профит 50/50 (высока вероятность идентификации и получения ответного удара)
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Солі на хвіст вони насиплють Америці.
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Иран генерирует психическую атаку.Сотрясание воздуха.Ему нравится быть в центре внимания и сгруппировать собственных поклонников.Ничем не отличаются от египетских вояк.Новости ,не достойные внимания. А вот Тапки... Совсем другой коленкор.Или тот же самый?.Нагнетание истерии.
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Пусть проведут в городе-герое Тегеране гей-парад.
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