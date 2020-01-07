 В Иране подготовили 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Шамхани сказал сегодня, передает HNonline.sk.
В то же время он без лишних деталей подчеркнул, что даже самый мягкий вариант будет разрушительным для Соединенных Штатов.
"Американцы должны знать, что мы уже обсудили 13 вариантов возмездия, и даже если будет достигнут консенсус по самому мягкому сценарию, его реализация станет кошмаром для американцев", - сказал Шамхани.
Он добавил, что Исламская Республика "откроет дверь в ад".
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
Проти США з цими недогероями буде те що і з грушниками (що діють під прикриттям легенди "вагнерівці") на правому березі Євфрата - кістки, мясо, купи гівна в розірваних кишках.
Детский сад!
Вряд-ли Америка упустит такой шанс - достал её этот Иран. Да и Трампу повоевать сейчас очень надо...
жахнут раз и все 13 вариантов накроются
медным тазом )))
В результате, до сих пор свою задницу зашить не могут.
Так что клали все на тот Иран.
Я всегда плохо сплю. более 7-8-ми часов не могу (в сутки, то есть раз в 24 часа)
"Это не будет вторым Бенгази."
там вирішується доля світової економіки!
№1 Съесть всю пахлаву чтоб американцам не осталось
№2 Показывать голый зад американским военным чтоб у них настроение портилось
№3 Огромными буквами в путыне выложить слово Х*Й чтоб все видели
№4 ...
2.сесть на ежа
3. Сесть на ежа
4. Сесть на ежа
....
13.сесть на ежа
варіант 2 - насипати всім американцям на хвіст солі..
Запасаемся попкорном, должно быть весело, особенно в Ормузском проливе!
Пинтагон, не теряйся, Трампу нужна нефть по нормальной цене, а не унылые 70 USD за баррель!
Ну не сдаваться же американцам! Они впряглись в это, пусть всю мощь теперь применяют.
А мы посмотрим что у них там получится ))
Пинтагон, фпирёт!! Поднимай самолёты, ипани по Тегерану!
В мире сейчас существует только закон силы: кто сильнее - тот и прав. И каким боком это соотносится к справедливости и демократии?
США сейчас пользуются своей силой, отметая любые аргументы "против" и отметая любую целесообразность сохранения мира на планете. Правильно ли это? Нет.
Нас самих нахлабучила расия, по праву сильного и борзого. И мы, нахлабученные точно такой же силовой агрессией, топим за за беспредел США?
Мы или дИбилы или просто моральные уроды, если можем такое поддерживать... Значит война нас ничему не научила.
Если б кто грохнул того "министра обороны" что драпонул с януковичем - сказал бы спасибо.
А вообще,как мне кажется,у Трампа в более много тараканов!В его действиях нет вообще логики и не просматривается ни какой стратегии.Вывел поиска из Сирии бросив своих союзников на растерзание иранцам и кацапам,а тут грохнул иранского генерала?В чем смысл?Что в более у Трампа?Обезьяна играет на барабане?
Зеленые снова выкосят всех!!! И аятоллу тоже! Аллах вас не спасёт!....Сори, это будет уже....третий круг!......когда, он не спас!
https://twitter.com/rosemcgowan/status/1212976832544460801
После того как ее вжарил Вайнштейн, у нее слетела напрочь кукушка)))
Если знаете английский - посмотрите его офигенный монолог на церемонии вручения Золотых Глобусов.
https://www.youtube.com/watch?v=LCNdTLHZAeo
1. Атаковать открыто = самоубийству.
2. Использовать международные террористические группировки, к финансированию которых непосредственно Иран причастен: "Хазболлах", "Талибан", или дружественные мексиканские наркокартелии т.д. = профит 50/50 (шанс успеха)
3. Использовать террористов-смертников для атаки на объекты США как внутри государства, так и на те объекты, которые расположены по всему миру: военные базы, тренировочные центры, дипломатические представительства, нефтяные платформы, заводы и.д.=профит 75/25 (шанс успеха)
4. Использовать БПЛА/дроны = профит 50/50 (высока вероятность идентификации и получения ответного удара)