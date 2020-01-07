 Путин завтра едет в Стамбул открывать "Турецкий поток"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"8 января Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (г. Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток"", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Газопровод "Турецкий поток" имеет две ветви. Одна поставляет российский газ в Турцию в обход Украины, другая имеет целью обеспечить газовые потребности Болгарии, Греции и Северной Македонии. А в 2020 году ее планируют достроить к границе Сербии.
Сьогодні твітер МЗС Оману @MofaOman виклав дуже цікаве фото чувака, з яким провів переговори Найвеличніший лідер ********** (про візит Короля Віслюка МЗС Оману так і не згадав)
https://www.youtube.com/watch?v=bkii5TthHIo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0H5muUsNeoyAUJxz1921phIzpdz9RSvrJPWVE7ed6Pu2K3LVZ0x54Eeg8
Без него не начинают.