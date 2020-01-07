EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  499  22
Все про:Путин (25358) Стамбул (167) Турция (2190) Эрдоган (457) Турецкий поток (30)

 Путин завтра едет в Стамбул открывать "Турецкий поток"

Президент РФ Владимир Путин завтра отправляется в Турцию с рабочим визитом на открытие нового газопровода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"8 января Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (г. Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток"", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин проведет переговоры с президентом Турции  Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Газопровод "Турецкий поток" имеет две ветви. Одна поставляет российский газ в Турцию в обход Украины, другая имеет целью обеспечить газовые потребности Болгарии, Греции и Северной Македонии. А в 2020 году ее планируют достроить к границе Сербии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Транзит газа в 2020 году может составить 75 млрд кубометров, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3168608
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бубочка уже и поздравление .уйлу подготовил .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе из сейшел сообщили?
 показать весь комментарий
 
А что, Зеля в Омане уже со всеми пастухами перефоткался?
 показать весь комментарий
 
 
А зеленое ху*ло поздравит обычного ху*ла?
 показать весь комментарий
 
 
коричневое уже поздравил заочно,когда только строить начинали
 показать весь комментарий
 
Зеленский Путина уже по телефону из своего нового офиса в Омане поздравил?
 показать весь комментарий
 
 
отакої, а віслючок тим часом в омані з пастухами фоткається, але що завадить привітати телефоном.
 показать весь комментарий
 
 
Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU 3 ч.3 часа назад



Сьогодні твітер МЗС Оману @MofaOman виклав дуже цікаве фото чувака, з яким провів переговори Найвеличніший лідер ********** (про візит Короля Віслюка МЗС Оману так і не згадав)
Путин завтра едет в Стамбул открывать "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 7849
 показать весь комментарий
 
 
Пока обычное ху*ло открывает турецкий поток наше зеленое ху*ло открывает дорожные знаки
 показать весь комментарий
 
Чтоб он туда не добрался и назад не вернулся
 показать весь комментарий
 
Надеюсь что Эрдоган в благодарность перезвездячит часть "ИХТАМНЕТОВ" в Ливии.
 показать весь комментарий
 
 
В понедельник, 6 января, российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который является плавучей резиденцией президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле.
 показать весь комментарий
 
примерно в 11.00 по киевскому времени четыре турецких буксира тщетно пытались помочь кораблю пришвартоваться у военного причала на мысе Сарайбурну, но тот не смог зайти "на почетное место" и вернулся на стоянку в Мраморном море.
 показать весь комментарий
 
Ансамбль александрова заждался вову.
Без него не начинают.
 показать весь комментарий
 
На цей газогін накладені санкції, тому скоро усі відчують справжню ціну російського газу🤔
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх