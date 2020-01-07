 США перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52 поближе к Ирану, - Fox News

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает телеканал Fox News.
Остров Диего-Гарсия находится в 3700 км к югу от Ирана.
Таким образом США пытаются укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.
Каждый самолет B-52 имеет восемь двигателей и предназначен для перевозки большого запаса оружия, включая крылатые ракеты, обычные бомбы и бомбы с лазерным наведением, а также атомные гравитационные бомбы, отмечает телеканал.
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
Как утверждает телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источники в местных силах безопасности, объект будет создан на основе уже существующей военной базы, где находятся американские подразделения. Пока же шесть бомбардировщиков были переброшены на остров в Тихом океане поближе к Ирану.
Проведено уже 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Программа модификации этого снаряда ведется уже на протяжении семи лет. Данный ядерный боеприпас уникален своим хвостовым оперением, позволяющим управлять его падением и повышать точность поражения цели.
Как уточняет издание, ядерные бомбы этого типа должны быть совместимы с платформами многофункциональных "невидимых" истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II пятого поколения. Уже к 2020 году первая партия этих бомб поступит на вооружение...»
(С)
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П.с. слухав сьогодні експерта по сходу на Еспресо, коротко його висновок: Іран засцтть вдарити по Амерам,але ударить по союзникам -Ізоаїлю, Катару чи Саудівській Аравії.