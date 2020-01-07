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Все про:вооружение (3295) Иран (524) США (15995) Сулеймани (16)

 США перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52 поближе к Ирану, - Fox News

США начали переброску шести своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане на фоне растущей угрозы со стороны Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает телеканал Fox News.

Остров Диего-Гарсия находится в 3700 км к югу от Ирана.

Таким образом США пытаются укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.

Каждый самолет B-52 имеет восемь двигателей и предназначен для перевозки большого запаса оружия, включая крылатые ракеты, обычные бомбы и бомбы с лазерным наведением, а также атомные гравитационные бомбы, отмечает телеканал.

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Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168607
 
   
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Лучше поближе к рахе, чтобы посмотреть на реакцию гордости российской недвижимости Кузнецова и Устинова
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США намерены построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков В-52
Как утверждает телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источники в местных силах безопасности, объект будет создан на основе уже существующей военной базы, где находятся американские подразделения. Пока же шесть бомбардировщиков были переброшены на остров в Тихом океане поближе к Ирану.
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Боевой радиус действия у Б-52 - больше 7.000км.
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Сначала ещё долететь надо, сам по себе радиус это так, ниачьом. А за 3500 км лететь-зае....шься, разве что там скорость 10 махов.
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Б-52 - это уже для второй волны. В первую очередь уничтожается ПВО. Но до этого вряд ли дойдет, никому, включая отмороженных аятолл, война не нужна.
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О чём и разговор, это не новость даже по сути, просто переброска войск, а вовсе не прелюдия к Третьей Мировой как иные уже начали предрекать.
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в чем сложность полета? поиграл в карты 3-4 часа, ты на месте
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Если на подлёте не собьют каке-нбудь ПВО, то никакой сложности. Я вообще не вижу особой новости в том, что американцы перебросили 6 своих бомбардировщиков с Луизианы в Инд.океан.
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хуссейна В-52 бомбили с территории США с дозаправкой в воздухе - к ужину пилоты были дома.
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Лучше поближе к рахе, чтобы посмотреть на реакцию гордости российской недвижимости Кузнецова и Устинова
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Ну да, вам с дивана виднее!
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Ну вот, началось! Что там Ванга предсказала?
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А при том, что о Третей мировой все знали, а вот предотвратить ее, не каждому под силу!
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Да не будет никакой третьей мировой. Сейчас будет как с Северной Кореей, только ещё и военные базы в Ираке сдадут.
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а шо,кацапня в Ираке базами обзавелась ?
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так это не ванга предсказала а настрадамус
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Что у Киркорова жизнь сложится хорошо, не наврала.
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ванга давно умерла вместо нее вангуют низкосортные рашисткие тролли
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хай трохи потовчуть путенських братанів
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...атомные гравитационные бомбы ...забули ще додати гумові "антигравитационные" ... здається що дебілізм вразив весь Світ ...тут "експерти" з "Гейзенберга" , там з "гравитационных бомб"
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«ВВС США провели успешные испытания "гравитационной" ядерной бомбы B61-12 пятого поколения, втрое более мощной по сравнению с предшественницами. Об этом заявил замглавы штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн, передает РБК со ссылкой на Military.com.

Проведено уже 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Программа модификации этого снаряда ведется уже на протяжении семи лет. Данный ядерный боеприпас уникален своим хвостовым оперением, позволяющим управлять его падением и повышать точность поражения цели.

Как уточняет издание, ядерные бомбы этого типа должны быть совместимы с платформами многофункциональных "невидимых" истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II пятого поколения. Уже к 2020 году первая партия этих бомб поступит на вооружение...»
(С)
🤔
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А о будущем поколении, о наших детях, думает кто нибудь?
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Какие же вы все тут злые и завистливые!
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После аннексии острова Диего-Гарсия в 1965-м Великобритания начала принудительное выселение коренного населения, потомков рабов которых сами же когда-то завезли. С 1973-го года там находится крупнейшая военная база США.
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Російський військовий знову розстріляв своїх військових... прямо на Різдво... Оце придурків вони собі беруть в армію.... дивимося відео на ютубі https://www.youtube.com/watch?v=Sy1_pWVOZSo
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А в укр армии, такого нет?
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Говорите уже обьективно, а не однобоко!
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Тепер слово за Іраном. Ризикне відповісти чи засцить.
П.с. слухав сьогодні експерта по сходу на Еспресо, коротко його висновок: Іран засцтть вдарити по Амерам,але ударить по союзникам -Ізоаїлю, Катару чи Саудівській Аравії.
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А це все одно. Відповідь буде адекватна.
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По Израилю - самоубийство, равносильно что по США.
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Одни стратеги тут собрались, ужас! В окопы,никто, не желает?
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