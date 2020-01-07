 Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину, - МВД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.
В МВД отметили, что границу блогер пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством.
"После конфликта, который произошел вчера пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной вдальнейшем", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Киеве гражданское движение "Відсіч" сообщило о задержании и избиении активистов, которые задали вопрос "чей Крым?" российскому блогеру Александре Митрошиной.
Позже Митрошина после завершения встречи с поклонниками в своем телеграмм-канале попыталась оправдаться за инцидент.
Покажи клас нанайского боя !
Есть подозрение, что кто-то зачистил базы с такими упырями!
Уж слишком часто это происходит...
И, думаю, такие случаи ещё будут...
Вопрос в том, кому ЭТО НУЖНО?
Папа із Сциквтиквара, мама із Лохвиці.
Тільки порохоботи, вже під кулі не підуть.
Ху из некст?
И никакой политики.
А хто дозволив і чому було відлупцьовано українців ?
А сейчас вы сволочи беснуетесь , радуясь плодам 5 летнего руководства страной ваших циничных барыг олигархов ?