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 Происшествия, Общество
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Все про:запрет (1377) Крым (22243) МВД (8026) блогер (118)

 Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину, - МВД

Российскому блогеру Александре Митрошиной, из-за чьего приезда вчера возник конфликт в Киеве, будет запрещен въезд в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

В МВД отметили, что границу блогер пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством.

"После конфликта, который произошел вчера пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной вдальнейшем", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Киеве гражданское движение "Відсіч" сообщило о задержании и избиении активистов, которые задали вопрос "чей Крым?" российскому блогеру Александре Митрошиной.

Позже Митрошина после завершения встречи с поклонниками в своем телеграмм-канале попыталась оправдаться за инцидент.

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Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168606
 
   
 Топ комментарии
 
а вибачитися перед патріотами забули?
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А щож ви мєнтяри і сбушники її сюди впустили... Нахріна активіста, а в його особі і усіх нас, принизили. Що, мля, очко заграло...
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Что значит - будет? Давно запретить и не пускать!
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А как быть с тем быдло-полицейским? А с организаторами визита и выступления? Понять и простить?
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Поліцєйским, замість програми «Врємя», зара показують you tube «Шарій».
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Портной, ану в'єпі нанайского мальчіка «Касьянова».
Покажи клас нанайского боя !
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А щож ви мєнтяри і сбушники її сюди впустили... Нахріна активіста, а в його особі і усіх нас, принизили. Що, мля, очко заграло...
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Меня беспокоит другое...
Есть подозрение, что кто-то зачистил базы с такими упырями!
Уж слишком часто это происходит...
И, думаю, такие случаи ещё будут...
Вопрос в том, кому ЭТО НУЖНО?
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А, що з ти українцем, якого тягли по брудній бруківці, під матючча прихильниць «Одноклассніков», «Вконтактє», і супругов Шарійов ?
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О! Михо-майдан! Хоть одного из этих "добровольцев" можешь назвать?
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Це ті, що виступали проти Порошенка, коли він віддав бєркутівців, вбивць «Небесної Сотні», Россіі?
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О, міхомайданбез трусів, хоч і за бабки Коломойського.
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А что с теми уродами, которые напали на активистов?
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Гараццкіє кієвлянкі во 2-м поколєніі.
Папа із Сциквтиквара, мама із Лохвиці.
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их даные засветили на "ОБОЗЕ"...малороссы...и их "паклонники"...одним словом-руцкая падаль...
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А что за сходка тупых п...д была? Феминистки чтоли? 😷
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Навіщо їх взагалі пускають в Україну? Треба доки не повернуть Крим та Донбас(території, не людей) заборонити в'їзд всім парашинцям в Україну. А потім, років через 5 можливо впускати через візовий режим
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Для этого нужно было воодушивить кацапов унижением патриотов? Чтоб их толпы сюда ломанулись?

Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину, - МВД - Цензор.НЕТ 7338
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Портной, пєрєдаєт свой браццкій прівєт Хмарє, Фаріон, Дроздову, Тімошенко, Гріценко, Тяґнібоку, і всєм прочім пламєнним борцам с Порошенко.
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Шуфрич давно не битий, цей теж. Щось не так в нашій державі
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Пора этой власти дать жёстко понять, что им нужно валить в Ростов.
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Дай. Жьостко.

Тільки порохоботи, вже під кулі не підуть.
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Значит будут жить в Малороссии или Польше.
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блин, никто даже имени-фамилии этой обезьяны не знает, но запретить вьезд нужно по-любому! Доктор Alban Uzoma Nwapa - репер из Нигерии и по совместительству еще и зубной врач......Цирк....
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Все, матрешкиной вьезд запрещен.
Ху из некст?
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И что тогда? Месть через матумбу, а потом запретить вьезд?
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С таким ртом ей надо зарабатывать не блоггерством.
И никакой политики.
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Эт была моя первая мысль - ну и аппарат - да еще и в рабочем состоянии!
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А как-же черножопый друг клоуна? Ему все можно?
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Буде заборонено ?
А хто дозволив і чому було відлупцьовано українців ?
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запрет на въезд в Украину должен быть не на пару лет, а "до вывода кацапских войск с территории Украины, завершения оккупации Донбасса и Крыма и выплаты кацапами репараций за войну и оккупацию."
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тест: как думаете, что у х.ла оттопыривает карманы вязаного.... бронежилета... на безудержно веселом Рождественском Богослужении?
Російській блогерці Мітрошиній буде заборонено в'їзд в Україну, - МВС - Цензор.НЕТ 261
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сахарок . для прикормки ручных зверюшек которые вокруг собрались
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... Богослужении ... а само ,уйло все о детских пупках думает .
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как и с черным стоматологом . Вовочка посодействует если что
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... из-за зеленой безмозглости допустившей приезд зекацапочки в Украину .
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до зубовного скрежету болить навіть не дії беркутні(бо це не правоохоронці України!), а реакція цих представників совково-парашинських родин, яких вони виховали, своїх вилупків, які знімають на відосики приниження українця, активіста, перед мокшанською курвою, що порушила закони України! Вилупки "уставших от войни", без роду і племені, без людської гідності...Стадо похерістів...Яким власний добробут , та життя по-приколу, як і в зєлі, замінює людські якості, совість, честь, гідність, співчуття та відповідальність...Жалюгідне видовисько...
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Вопрос для соевых сектантов .Почему за пять лет войны барыга НЕ ввёл визовый режим с рф? Почему когда ВР Украины пыталась инициировать вопрос о введении визового режима , соевая падла вместе с карманным кацапчиком засланцем рф Климкиным из МИд страны ,,рошении" заблокировали инициативы депутатов , собравших (кстати) достаточное количество депутатов для позитивного решения о введении визового режима с рф ?
А сейчас вы сволочи беснуетесь , радуясь плодам 5 летнего руководства страной ваших циничных барыг олигархов ?
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