 Германия выводит часть войск из Ирака, - Маас

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в интервью немецкому изданию "ZDF" сообщил глава МИД Германии Гайко Маас.

По его словам, из Ирака выведут солдат Бундесвера, которые находятся в городах Багдад и Таджи. Они будут переброшены в Иорданию. Министр признал, что одной из причин принятия такого решения являются соображения безопасности, добавив, что дальнейшие действия правительства ФРГ будут определяться оценкой текущего положения в стране.

"Если парламент и правительство не хотят больше видеть иностранные войска в Ираке, в Ираке больше не будет немецких солдаток и солдат", - отметил Маас.

Напомним, ранее глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака.

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