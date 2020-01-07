 Германия выводит часть войск из Ирака, - Маас

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в интервью немецкому изданию "ZDF" сообщил глава МИД Германии Гайко Маас.
По его словам, из Ирака выведут солдат Бундесвера, которые находятся в городах Багдад и Таджи. Они будут переброшены в Иорданию. Министр признал, что одной из причин принятия такого решения являются соображения безопасности, добавив, что дальнейшие действия правительства ФРГ будут определяться оценкой текущего положения в стране.
"Если парламент и правительство не хотят больше видеть иностранные войска в Ираке, в Ираке больше не будет немецких солдаток и солдат", - отметил Маас.
Напомним, ранее глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака.
При пейтре вайска наты 5 лет в Украине были,
а пришел Зе и выгнал их.
Тебе Лавров не рассказал, кроме - "нехрен"?
Тебе Поросенко рассказал, что это всегда исключительно хорошо?
Убили бы своего врага Хусейна - и по домам. Но нет.
игил не? не слышал?
КРЖ: Сломался БДК "Орск". Бесполезные С-300 в Сирии. Турецкие С-400 в руках у США.
Это у американских финансистов и инвесторов надо спросить зачем они это сделали. В частности, выкормили Китай на свою погибель...
Анекдот про пожарника вспоминается :
"...все хорошо - и пайки, и льготы, и форма, но вот как только ПОЖАР - так хоть увольняйся..."
Это как, выводят армию "из соображений безопасности"??? А как же, в них же могут выстрелить! Это как Франция перед Гитлером... Вся гниль современной Европы проявилась в этом решении.
То не Европа дала Каддафи просраться?
То не Европа колонизировала пол-мира, в т.ч. шо зовется Штатами?
Если ты не понимаешь Европу, то она для тебя делает вот так: и не возвращай.те.сь
Ну и бред. Не пиши больше, "борец " с "леваками"
Солдаткам и в Фатерлянде барзо добже....(штукатурит), я-я, цены упаденце - хлопцы удовлетворенце.... умн, бин национале герман служитель, натурале германисте, .... я воль або як то се зве? Яйнен швайнен государен присяген давайнен... блин, табакерка упала, эй, слуга, подними(прикуривает сигару возле камина банкнотой ном. в 500 евро)
Зрівняй ВВП, а потім розкривай клавіатуру на те що і як там вона робить. Будь-яка норм. продукція - це є маде ін Джермані. ОК?
чи знайшовся ще один як "Холодний Яр" - кричить що він розумний та прочитав дофіга книжок.
ну не треба оцього - ти мене типу підловлюєш шо я кацап, але мені просто без нашого апострофу, як і всім - писати, на какая разніца мовє то...кхм
Але в цілому згодна: поток сознанія )))) не дуже тверезого))
Я бы не рискнул командовать нашими против Бундесвера.