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Все про:Германия (3502) Ирак (257) Маас (108)

 Германия выводит часть войск из Ирака, - Маас

Правительство ФРГ решило вывести часть военного контингента страны, находящееся в Ираке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в интервью немецкому изданию "ZDF" сообщил глава МИД Германии Гайко Маас.

По его словам, из Ирака выведут солдат Бундесвера, которые находятся в городах Багдад и Таджи. Они будут переброшены в Иорданию. Министр признал, что одной из причин принятия такого решения являются соображения безопасности, добавив, что дальнейшие действия правительства ФРГ будут определяться оценкой текущего положения в стране.

"Если парламент и правительство не хотят больше видеть иностранные войска в Ираке, в Ираке больше не будет немецких солдаток и солдат", - отметил Маас.

Напомним, ранее глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский проинформировал Помпео о планах по восстановлению мира на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3168604
 
 
 Топ комментарии
 
А с какой целью был ранее заключен договор о их присутствии?
Тебе Лавров не рассказал, кроме - "нехрен"?
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В принципі нічого, не з кожної країни там виходить ОАЕ.
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Після виводу військ із Іраку почнеться війна і цю країну розірвуть на частини.
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Ну раз выводят войска с Ирака можно было бы эти войска направить в Украину, если бы конечно наш членограй не зассал перед ху*лом приглашать войска НАТО в Украину
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Нащо тут ці 500 німців, що одразу тікають.
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Правильно, поэтому Зеля лучше пригласит 20000 братских бесстрашных россиянских солдат
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Одна хрень, що 20 000 неовласівців що 500 толерастів.
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Дайош пейтра взад!!!
При пейтре вайска наты 5 лет в Украине были,
а пришел Зе и выгнал их.
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Правильно, нехрен им там делать, как и США.
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А с какой целью был ранее заключен договор о их присутствии?
Тебе Лавров не рассказал, кроме - "нехрен"?
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Чего США добились за 20 лет своего присутствия?
Тебе Поросенко рассказал, что это всегда исключительно хорошо?
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Лишнехромосомное, с какой целью был заключен договор о их присутствии?
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Скудоумное, чего США добились за 20 лет своего присутствия?
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В принципі нічого, не з кожної країни там виходить ОАЕ.
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Люди інколи не розуміють, що США не Санта Клаус, в них на першому місці свої інтереси, просто вони іноді співпадають з нашими.
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Лишнехромосомное, ты будешь решать - зачем они заключили договор?
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Не сварись ВКЛ, це поразка зовнішньої політики США, вона не перша і не остання.
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Вопрос в том, что договор заключают взаимовыгодный, только лишехромосомные считают, что только тот невыгоден, который им невыгоден...
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Кстати, вспомнил про Кувейт и войну в Персидском заливе... Видимо оттуда ноги растут...
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Скудоумное, я буду решать - чего они добились за 20 лет присутствия?
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а чего они должны были добиться? каждый сам кузнец своего счастья немцы,японцы юж корейцы захотели успешное государство-построили
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Если каждый должен добиваться своего счастья, то зачем США сидят там 20 лет?
Убили бы своего врага Хусейна - и по домам. Но нет.
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Лишнехромосомное, США там появились, чтобы убить Хусейна, потому был договор о присутствии войск?
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Началось бегство Запада из ключевой нефтяной страны. А сколько ресурсов было потрачено не его захват.
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Після виводу військ із Іраку почнеться війна і цю країну розірвуть на частини.
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К сожалению, такие страны могут существовать только под оккупацией. Либо внешней, либо внутренней в виде диктатуры.
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Это относится вообще ко всем странам Третьего мира. Вон посмотреть на колонии после 70+ лет "свободы и независимости"... Колониальные времена - лучшее время в их истории. Как сейчас выясняется...
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Ну не так уж і до всіх, південно-східна Азія тільки зараз почала нормально розвиватись, а скільки часу пройшло після колоніалізму, 50 років, 60.
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Она не "почала розвиватися". В неё влупили триллионы долларов. В тот же Китай. Если бы не вкачали столько денег, Китай был бы как С. Корея. Влупили бы столько бабла в Гаити, там тоже был бы "рай на земле".
Это у американских финансистов и инвесторов надо спросить зачем они это сделали. В частности, выкормили Китай на свою погибель...
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Я не мав на увазі Китай, я про Малайзію, Індонезію та В'єтнам писав. А так все вірно, влупили трлн доларів, а тепер питання, американці заробили на цьому чи ні?
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Я не утверждал что все страны АБСОЛЮТНО одинаковы. Какая-то разница есть. Однако в эти страны тоже текло много инвестиций. Если бы нет, то жили бы как в Африке...
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Так а я про що, в одних країнах виходить щось налагодити, в інших ні.
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Вы можете рассматривать ту же Малайзию как страну, где присутствует Запад с их технологиями, заводами и финансовыми инвестициями. Считайте это присутствие той же колонией. По существу разницы нет. Где присутствует Запад, там жизнь есть. Откуда он ушёл, там - сами знаете что.
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На сьогоднішній день нічого іншого там не може бути.
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Tak i budet i vagnercy ecio nagrianet,kak bez ruskix.Oni vezde gde nuzno ubyvat mirnyx liudej.
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Вовремя. Может успеют до "расколбаса". Может нет.
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Офигенные войска, которые из соображения безопасности нужно подальше выводить. А что они там делали вообще?
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Обучали местные вооруженные формирования, выполняли полицейские функции
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Они там в тренировочном лагере проходили тренировки, в условиях, приближенным к боевым. Вот только...сражаться, убивать и УМИРАТЬ за чужие интересы им нехоцца.
Анекдот про пожарника вспоминается :
"...все хорошо - и пайки, и льготы, и форма, но вот как только ПОЖАР - так хоть увольняйся..."
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боролись за мир - немцы с 1945 года борятся за мир, а евреи воюют.
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Ага, как Штаты стали зачищать нечисть, которую надо было убрать давно, да миротворец-абамка не считал нужным этим заниматься, так леволиберасты всех мастей стали носами крутить. Как эти террористы в Германии и Франции машинами людей давили, это им не нравилось. Как американцы начали этих уродов ликвидировать, европейские чистоплюи тут же начали рыло воротить.
Это как, выводят армию "из соображений безопасности"??? А как же, в них же могут выстрелить! Это как Франция перед Гитлером... Вся гниль современной Европы проявилась в этом решении.
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То Гитлер не Европа?
То не Европа дала Каддафи просраться?
То не Европа колонизировала пол-мира, в т.ч. шо зовется Штатами?
Если ты не понимаешь Европу, то она для тебя делает вот так: и не возвращай.те.сь
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Если ты, убогий, не умеешь читать и понимать написанное, то хоть не позорься. Ты ещё вспомни Европу эпохи возрождения. Я писал о сегодняшнем времени, когда в Европе рулят неосоциалисты-прогрессисты. Если ты этого не понимаешь, то иди читай Мацковский Камсамолец, там среди своих может не будешь выглядеть таким дураком.
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Не ты ли у Антиколорадоса там пишешь?
Ну и бред. Не пиши больше, "борец " с "леваками"
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Вот тебя убогого послушаю и дам под козырёк. Ты чмо, указывай своему гей-любовнику что следует делать или не делать.
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"Если парламент и правительство не хотят больше видеть иностранные войска в Ираке, в Ираке больше не будет немецких солдаток и солдат" Источник: https://censor.net.ua/n3168604\\\\

Солдаткам и в Фатерлянде барзо добже....(штукатурит), я-я, цены упаденце - хлопцы удовлетворенце.... умн, бин национале герман служитель, натурале германисте, .... я воль або як то се зве? Яйнен швайнен государен присяген давайнен... блин, табакерка упала, эй, слуга, подними(прикуривает сигару возле камина банкнотой ном. в 500 евро)
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Ото ти нажнякався вже, очі можна зламати о твої опуси.
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Я поважаю Німеччину.
Зрівняй ВВП, а потім розкривай клавіатуру на те що і як там вона робить. Будь-яка норм. продукція - це є маде ін Джермані. ОК?
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Та поважай собі на здоров'я, я про твою орфографію.
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та б*же, рєзко друкую, може опечатався, чо ти придираєшся до базару?
чи знайшовся ще один як "Холодний Яр" - кричить що він розумний та прочитав дофіга книжок.
ну не треба оцього - ти мене типу підловлюєш шо я кацап, але мені просто без нашого апострофу, як і всім - писати, на какая разніца мовє то...кхм Германия выводит часть войск из Ирака, - Маас - Цензор.НЕТ 7388
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Блін, я не про механічні помилки, от що це таке " я воль або як то се зве"
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Перекладаю: так, звичайно, або як це називається .
Але в цілому згодна: поток сознанія )))) не дуже тверезого))
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"я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю суннитов шиитам отдать"
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У Германии есть войска??? Вот это сюрприз
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Бундесвер, если бы против ВСУ..... ну не знаю, просто бы перевалили сначала Люфтваффе нашу ПВО, а потом бы те 400 "Леопардов" что там есть, устроили бы вторую "курскую битву"(там немцы потеряли 5 танков, совки - 6-7 сотен).
Я бы не рискнул командовать нашими против Бундесвера.
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зассали німчураки, не хочуть терактів у себе
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Nemcem vyvod nicego xorosego toze neobecajet.Znacyt budet vojna mezdu saboj za vlast,a togda bezency i pocti vse v Germaniju nado budet ix vyderzyvat.Tut neskolko milionov nagrianet.
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Ну, шо бюрХеры воевать не хотите, готовьте еврики для новых беженцев
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