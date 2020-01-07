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Все про:аэропорт (1269) Борисполь (618) поезд (755) Укрзализныця (1775)

 Новый дизель-поезд, вышедший на маршрут 27 декабря, поломался по дороге в аэропорт "Борисполь", - СМИ. ФОТО

Новый дизельный поезд, курсирующий от столичного Центрального железнодорожного вокзала до аэропорта "Борисполь", сломался по дороге в аэропорт.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщил LB.ua очевидец.

Поломка произошла около 14:15 7 января.

"Дотянули до станции Киев-Демеевский, там пассажиров пересадили на Pesa (одновагонный экспресс)", – пояснил свидетель ЧП.

Новый дизель-поезд, вышедший на маршрут 27 декабря, поломался по дороге в аэропорт Борисполь, - СМИ 01
Фото с сайта "Левый берег"

Напомним, что новый дизельный поезд, сделанный на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКр-3, из столицы до аэропоорта "Борисполь" запустили 27 декабря. Поезд состоит из трех секций, в нем предусмотрено 472 пассажирских места (470 мест для сидения и 2 места для людей с инвалидностью на колясках).

Источник: https://censor.net.ua/n3168603
 
 
 Топ комментарии
 
Диверсия Пороха . Это в тот момент когда бубочка за Украину грудью ложится на барханы Омана .
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Верніть Петра взад ! Все рушиться ! )))
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Не їж стільки лайна.Ти весь просмердівся лайном ,Лайнометчик хуйломовний.
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Не їж стільки лайна.Ти весь просмердівся лайном ,Лайнометчик ***********.
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Я извиняюсь за прерванную беседу. Но мне "лайна" мало хочу глянуть пакистанский мульт в украинской озвучке мона в кацапской но вот беда не найду.

И нахера ему лыжи в Омане?
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Мені це не цікаво.Я керівництву у дупу не заглядаю,і на яких лижах чи ковзанах, хто куди поїхав.
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Чудак человек. Самое простое это...например нахрена нуна прокуратура.

После встречи с Беней тайный отлет в офшоры(персидский залив то се).Напоминает анекдот о Штирлице, отсюда и лыжи.

Зеля обосрался по полной, зачем вы вступаете заведомо проигранный спор?
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Чё-то вспомнилось- Руки-крюки, а тут завод такой и поезда оттуда.
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можливо, поїзд, відчував, що в Борисполі на нього вже ЗєлОманський чекає Новый дизель-поезд, вышедший на маршрут 27 декабря, поломался по дороге в аэропорт "Борисполь", - СМИ - Цензор.НЕТ 7947
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Диверсия Пороха . Это в тот момент когда бубочка за Украину грудью ложится на барханы Омана .
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За те підтримали свого криворукого виробника. Новый дизель-поезд, вышедший на маршрут 27 декабря, поломался по дороге в аэропорт "Борисполь", - СМИ - Цензор.НЕТ 366
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если своему криворукому производителю не давать возможность практиковаться он так и останется криворуким
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ЗАЗ до того напрактикувався на своїх людях обдираючи як липок і примушуючи купляти своє лайно що тепер і заз в лайні і вся Україна у жебрацьких *********.
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при всех недостатках Ланос очень не плохой автомобиль . и в тех условиях и при том уровне возможностей ЗАЗа один из лучших вариантов . розничная цена и общий маркетинг это разговор отдельный . а факт остается фактом . рабочие места были и отчисления в бюджет были . а вот сейчас при вашем Вовочке наладят сборку ВАЗов тогда и посмотришь на настоящие "жебрацькi ******** " Новый дизель-поезд, вышедший на маршрут 27 декабря, поломался по дороге в аэропорт "Борисполь", - СМИ - Цензор.НЕТ 1848
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Какие марки ВАЗов будут собирать на ЗАЗ и по какой цене уточните,пожалуйста.
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ты не в курсе ? вот что мешает вместо того что бы писать мне ответ просто воспользоваться гуглом ?

https://auto.24tv.ua/ru/v_ukraine_snova_nachali_sobirat_lada_n18129
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Тобто те що п"ять років в україну завозили бляхи,теж зе винен і капличку теж він розвалив.Давай з початку дочекаємось того вазу а потім будем когось звинувачувати.А от наповнювати бюджет змушуючи своїх громадян купувати лайно, а самим їздити на іномарках ,це ганьба.
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ну раз решили вспомнить про капличку Новий дизель-поїзд, який вийшов на маршрут 27 грудня, поламався дорогою в аеропорт "Бориспіль", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9491 а что бляхи лично Петро завозил или все таки чересчур хитропопые граждане ?
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А можно спочатку на мишах тренуватись?
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Верніть Петра взад ! Все рушиться ! )))
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Всі голубі потрохоботи бажають петра в зад. Новый дизель-поезд, вышедший на маршрут 27 декабря, поломался по дороге в аэропорт "Борисполь", - СМИ - Цензор.НЕТ 4208
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а вы шо думали таксисты и маршрутчики будут терпеть ваши поезда .
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А запорожці і лайноси, теж таксисти ламають по всій Україні?
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Реклама крюковского завода. Креатура азирова и омеляна
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А что ожидали что в страну четвертого мира придет что-то путное?
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Украина - це Африка!
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В Європі поїзди теж ламаються. Дойчебан зробив навіть гнучкі квитки, що дійсні протягом цілого дня.
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Мокшанська преса. Який Київ Деміївський. Якщо їде через Видубичі-Дарниця-Бориспіль?
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Лахта, раньше это был Киев-Московский . Вокзал - Протасов Яр - КИЕВ ДЕМЕЕВСКИЙ - Выдубичи - Дарница...
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Поезд - дизель.... у нас с 1 января дизельные машины евро5 уже запретили. Евро4 уже год, как запрещены.... А у вас поезда дизельные пускают...
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это неизбежно, пока те, кто отвечают за какое-то направление деятельности, не будут сами пользоваться ТОЛЬКО предметами этого направления.
Министр здравоохранения - лечиться в районной поликлинике,
Министр МПС - ездить в обычном вагоне,
и так далее
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А солярку в дизель-поезд залили ?
До Демеевской он как-то доехал.
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Честно говоря, не понимаю ехидства некоторых комментаторов. Любая техника ломается, и новая в том числе, даже чаще... Были бы сделаны выводы, правильные выводы, учтены ошибки. А вот с этим как раз проблемы...
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Дебіли просто не знають залежності між частотою збоїв та віком для такої техніки.
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Та да - наш НОВЫЙ зеприпез уже шестой раз за полгода на курортах ремонтируется .
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Та и хрен бы с ним, хай там хоть и жить остается.
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Мой знакомый говорит : " Хорошо бы что б инвалидом . "
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У нас обычно ломается та, которая была приобретена вне конкурсов, в результате каких то муток. Начиная с хюндаёв
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Это реальные плоды закупок через ,,Прозоро,, где покупают и продают дешевое но говно.Вот поетому на закупках в 19-м зекогомили миллионы а потратили на ремонты и восстановление миллиарды.
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И шо? В Германии не ломаются поезда? Или может под шумок аваков купит хундаев в три раза дороже наших поездов?
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Этот завод только начал поставлять поезда, поэтому возможны некоторые недоработки, неисправности.

Ничего страшного, со временем недоработки устранят.
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Смішний факт. Все нове вироблено в Україні ломається і при цьому ніхто не хоче довести до ума а скоріше закупать де інде і по завишених цінах ??????
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серОжа лещь зато свои пол ляма в месяц исправно получает...
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Польские поезда на этом маршруте тоже ломались...
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И про систематические неисправности Хьюндаев, из-за которых они останавливаются на маршрутах, не стоит забывать.
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Может там механик после празников сломался - Новый Год только отпразновали.
А по дизайну наш поезд лучше головастика Хюндай.
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Уродцы порохососики. С крюковского завода(УКРАИНСКОГО) БЛАГОДАРЯ вашей соросовской ТВАРИ( как и с большинства украинской промышленности) прежде всего из-за отсутствия заказов сбежали квалифицированные рабочие. А вспомните как в ПЕРВЫЙ же день ПОЛОМАЛСЯ НЕ украинский поезд( сразу после перезания ленточки Основном) Забыли СОЕВЫЕ отбросы? А то что для восстановления производства потребуется время,однозначно. Плохо что пришли такие же "нiкчеми". Нужно заказывать УКРАИНСКОЕ- это рабочие места для украинцев в Украине,это налоги. Это САМОДОСТАТОЧНОСТЬ ибо нет вечных друзей а интересы,только интересы. Качество нужно требовать и менять СРАЗУ менеджмент ,который допускает брак. Именно высший менеджмент. Тогда все будет Ок.
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Высший менеджмент, как не меняй, в Украине всегда окажется ши ддовский .
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"Высший менеджмент" нужно не менять, а садить с конфискацией до четвертого колена.
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Скрее всего, там механики после Новогодней перегрузки сломались.
А по дизайну наш поезд лучше головастика Хюндай.
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все что делается у нас дерьмо,вывод валите в страны где качество жизни и всего остального получше в разы
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Вся Украина в маленьком трехсекционном поезде..
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Зато все деньги ушли в Израиль или в Московию, что одно и то же.
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Злорадство, истерика? Или патриотическое сочувствие? Будет всё хорошо, дизеля будут ходить, ошибки исправят. Давно пора менять подвижной состав!
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