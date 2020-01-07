 Новый дизель-поезд, вышедший на маршрут 27 декабря, поломался по дороге в аэропорт "Борисполь", - СМИ. ФОТО

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщил LB.ua очевидец.
Поломка произошла около 14:15 7 января.
"Дотянули до станции Киев-Демеевский, там пассажиров пересадили на Pesa (одновагонный экспресс)", – пояснил свидетель ЧП.
Напомним, что новый дизельный поезд, сделанный на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКр-3, из столицы до аэропоорта "Борисполь" запустили 27 декабря. Поезд состоит из трех секций, в нем предусмотрено 472 пассажирских места (470 мест для сидения и 2 места для людей с инвалидностью на колясках).
И нахера ему лыжи в Омане?
После встречи с Беней тайный отлет в офшоры(персидский залив то се).Напоминает анекдот о Штирлице, отсюда и лыжи.
Зеля обосрался по полной, зачем вы вступаете заведомо проигранный спор?
https://auto.24tv.ua/ru/v_ukraine_snova_nachali_sobirat_lada_n18129
Министр здравоохранения - лечиться в районной поликлинике,
Министр МПС - ездить в обычном вагоне,
и так далее
До Демеевской он как-то доехал.
Ничего страшного, со временем недоработки устранят.
А по дизайну наш поезд лучше головастика Хюндай.
А по дизайну наш поезд лучше головастика Хюндай.