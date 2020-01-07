 Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15%, - первый замглавы НБУ Рожкова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила в интервью UATV.

"Следующий год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на следующий год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", - сказала Рожкова.

Рожкова отметила, что сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.

"Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", – рассказала она.

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По ее словам, в банковской системе за 11 месяцев 2019 года было почти 60 млрд грн прибыли.

"Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на те предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс восстановить свое производство, и дальше развиваться", - рассказала Рожкова.

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