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 Экономика
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Все про:ипотека (88) НБУ (4538) Рожкова Екатерина (60)

 Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15%, - первый замглавы НБУ Рожкова

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила в интервью UATV.

"Следующий год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на следующий год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", - сказала Рожкова.

Рожкова отметила, что сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.

"Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", – рассказала она.

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По ее словам, в банковской системе за 11 месяцев 2019 года было почти 60 млрд грн прибыли.

"Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на те предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс восстановить свое производство, и дальше развиваться", - рассказала Рожкова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168602
 
 
 Топ комментарии
 
Рожкова - креатура Барыги Мальдивского Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15%, - первый замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 969
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це та курва, яка конфіденційну інформацію знайомим банкірам зливала
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Так для "нормальных клиентов" Рожкова и сегодня даёт кредиты под 4%. Она там уже как владелица НБУ.
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https://youtu.be/c21zWFyQHqI
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це та курва, яка конфіденційну інформацію знайомим банкірам зливала
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Це та курва,що з гонтаревою свою задачу для петі виконувала.А тепер для себе буде виконувати
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Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. То есть зебилы собираются поднять ипотеку для людей с 8% до 15%? Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15%, - первый замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 8900 Источник: https://censor.net.ua/n31686
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У 2008-2009 рр. очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду НБУ.

Петя в 2008 її туди поставив?
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Рожкова Катерина Вікторівна - перший заступник Голови Нацбанку України (з 15 червня 2018 року). ****** - його креатура.
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З 22 лютого 2007 Порошенко - голова Ради НБУ

9 жовтня 2009 ВРУ підтримала подану президентом кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ.

Це я до того, звідкіля ноги ростуть.
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добре, що сівоху головою РНБО Порох не призначив Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15%, - первый замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 9201
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 1 ч.1 час назад



Правильный мужик. Его бы в президенты Украины вместо трижды за полгода отдыхавшего бубочки.
https://twitter.com/i/status/1214520843277144069
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Засунь свою ипотеку в жопу и добавь 14-15 % Дебилка
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И что, под такой процент найдутся зебилы брать ипотеку?
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Это очень дорого ипотека должна быть как в нормальных странах не более 5%
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Так для "нормальных клиентов" Рожкова и сегодня даёт кредиты под 4%. Она там уже как владелица НБУ.
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Тобто ти визнав, що влада, яку ти обрав є ненормальною🤔
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Питання в тому, що зевлада не планує 5%. Ти визнав суть свого вибору🤗
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Главное что есть надежда избавиться от петиных воров.
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Правильно пишеш, бо зеліни вори тебе влаштовують! 🤣
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Интересно, а кто навыдавал лицензий аферюгам из микрокредитования под 4% в день Лохов доят, аж стружка летит. А вот с бешеной маржи налогов нетути
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Ви реальні проценти озвучуйте, з усіма страховками і комісіями. Вже навіть Закон такий є. В розвинутих країнах іпотека 1,5-5%.
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Страховка в ипотеки недвижимость, которую оплачивает клиент, банк ничем не рискует.
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Так ту нерухомість треба страхувати що б банк нічого не втратив, поки вона в заставі
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недвижимость сама по себе страховка для банка. Перестанешь платить, он ее заберет и продаст другому.
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Обов"язкова умова банку при кредиті від автомобіля до майна - страхування (аварії, пожежі тощо). За додаткову плату.
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я же специально ТРЕТИЙ раз намекаю про НЕДВИЖИМОСТЬ! Авто сюда не подходит....
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Там є страхування! В любому випадку. Прописується в договорі про іпотеку. З акредитованою в банку страховою. Тому що згорівша або затоплена квартира це вже не ліквід.
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повторяю в ЧЕТВЕРТЫЙ раз для особо тупых. В случае продажи недвижимости банк ничем не рискует! Даже наоборот он дополнительно зарабатывает если клиент не смог выплатить ипотеку. Квартира идет с молотка другому клиенту.
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Для імбецилів. Піди підпиши іпотеку без страхування заставленого майна. Якщо знайдеш - відпишись.
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Ипотека под 15% годовых?
Завоеватели брали налог с побежденных до 10%. Что бы побежденные не могли восстановить свою экономику!
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Щяс зубожилый нарид ламаньотся за халявой.
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При искусственной отрицательной инфляции, это грабеж ! Зе обещал другие цифры, хотя это уже не актуально
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Зебилы должны быть рады, осталось немного подправить закон и например за невыплату кредита гражданин должен быть переведен в статус крепостного, после которого он обязан 25 лет отработать на феодала беню коломойского😄
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Зеленский, держись, порохоботам тебя не достать!
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Зеленский, держись, порохоботам в Омане тебя не достать!
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Нормальная халява,брать на западе под 1% и заздавать под 15%.Жрите дорогие сограждане.
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Кому не нравится Зеленский, чемодан, вокзал, бульбашия!
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А після зміни Зеленського туди поїдуть прихильники Зеленського, а кацапи приїдуть на порожнє місце?
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Плевать, обойдусь и без их убогих подачек. За 6-7 лет заплатить вдвое?Нафиг.
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Вот Вы все тут ругаетесь, перемываете кости друг другу....а ради чего? Люди..жизнь одна, проживите ее по человечески!
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Лучше бы ей 15-20 лет дали вместе с ее подельницей Гонтаревой..
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