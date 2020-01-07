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Все про:Беларусь (2942) Лукашенко (1758) Польша (5032)

 Мы готовы помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собираемся легитимизировать режим Лукашенко, - МИД Польши

Польша готова помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собирается легитимизировать режим Лукашенко. Замглавы МИД Польши Павел Яблонский отметил, что президент Беларуси ведет двойную политическую игру, целью которой является удержание власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польской Радио".

"Сигналы, которые Беларусь посылает Западу, слабые. С одной стороны, Лукашенко показывает, что он не готов полностью объединиться, а точнее - поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны, видно, что он готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе", - отметил он.

Напомним, в конце декабря 2019 около полутора тысяч человек, преимущественно молодежь, прошли шествием по центру Минска и провели у Дома правительства митинг против интеграции с Россией.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168601
 
   
 Топ комментарии
 
73% умудрились выбрать очень демократичного президента. При диктаторе Лукашенко сывочолый бы не грел пузо на яхтах, а уже испускал дух где-то в подвалах КГБ.
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Вы думаете, белорусы хотят вернуться к польскому господству? Поляки бы уж не лезли лучше со своими замашками рабовладельцев. Только раздражают. Мы готовы помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собираемся легитимизировать режим Лукашенко, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 4101
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Они заставляли их вкалывать. И леса были частные, не говоря уже о землях. А еще свойственно было панам издеваться над людьми на первый взгляд бессмысленно. Но на самом деле они таким образом постоянно напоминали, кто хозяин.
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73% малоросов умудрились выбрать президентом человека даже хуже Лукашенко Мы готовы помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собираемся легитимизировать режим Лукашенко, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 9121
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73% умудрились выбрать очень демократичного президента. При диктаторе Лукашенко сывочолый бы не грел пузо на яхтах, а уже испускал дух где-то в подвалах КГБ.
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Малоросс, с кем из "старой" гвардии борец со "старой" гвардией - Лукашенко расправился?
Он посадил только министра, который был против политики Лукашенко и, опять же, он посадил, а Моника только поехала лично разбираться с депутатшей посёлка, которая неодобрительно сказала о Монике. В этой разборке трудно разобраться, т.к. это их, женские дела и интриги
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Вот это ГЛАВНОЕ....Беларусь примем,а Лкашенко - НЕТ....
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По искусству войны нужно лишать врага союзников! Нужно делать все, чтобы у РФ не осталось союзников и этого нужно добиваться вместе с нашими союзниками, а в особенности Польши, Прибалтики, США, Грузии, ЕС и т.д. Нужно перетягивать Беларусь на нашу сторону от РФ подальше! И для Украины - это стратегически важно ибо если захватит РФ Беларусь, то РФ по сути почти окружит Украину и по центру фронта РФ и с флангов тоже армия РФ - этого лучше не допускать и Беларусь не давать захватить!
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Да,у нас ВСЕ его ненавидят,но лапти враг пострашнее.И если он искренен в том что говорит,то СЕГОДНЯ его бить ногами глупо и просто безумство.Кацапам только это и надо.А будет день и будет пища,

Лукашенко: Я не понимаю, что такое «Русский мир ...

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Вы думаете, белорусы хотят вернуться к польскому господству? Поляки бы уж не лезли лучше со своими замашками рабовладельцев. Только раздражают. Мы готовы помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собираемся легитимизировать режим Лукашенко, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 4101
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ані заставлялі бєларуссав па бєларусскі гаваріть!
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Они заставляли их вкалывать. И леса были частные, не говоря уже о землях. А еще свойственно было панам издеваться над людьми на первый взгляд бессмысленно. Но на самом деле они таким образом постоянно напоминали, кто хозяин.
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В Білорусі більшість панів були етнічними литвинами, всі ці Радзівіли не поляки.
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Поляки на наши земли осадников селили, потом мы выгнали. Вот полякам и чешется. Не видать им больше нашей земли.
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Яка тобі особисто різниця, твої діти будуть холопами у поляка чи холуями у Жириновського?
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А чим відрізняється приватний ліс від заборони збирати валежник?
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Помочь приблизить к Западу это как ? Как Украину "приблизили" ?
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Грузию уже "приблизили", 30% страны потеряно, включая Абхазию
На очереди Беларусь? Видать, поляки Брест хотят отобрать, а на Витебск им пофиг, приближателям.
Лозунги хорошие всегда )) "приблизить к Европе"..
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За свою історію Росія разів 7 наближалась до Європи, потім назад в тайгу, це буде завжди.
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Мы рады успехам всех, даже тех, кого посылаем на.х.
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