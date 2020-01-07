 Мы готовы помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собираемся легитимизировать режим Лукашенко, - МИД Польши

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польской Радио".

"Сигналы, которые Беларусь посылает Западу, слабые. С одной стороны, Лукашенко показывает, что он не готов полностью объединиться, а точнее - поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны, видно, что он готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе", - отметил он.

Напомним, в конце декабря 2019 около полутора тысяч человек, преимущественно молодежь, прошли шествием по центру Минска и провели у Дома правительства митинг против интеграции с Россией.

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